88 Punkte auf Metacritic: Eines der besten Mario-Spiele für Switch ist jetzt richtig günstig!

Diesen Mario-Hit für Nintendo Switch gibt's bei Amazon gerade zum Top-Preis.

Gerade könnt ihr euch eines der besten Mario-Spiele für Nintendo Switch im Angebot schnappen. Den Exklusivhit mit 88 Punkten auf Metacritic gibt es jetzt bei Amazon günstiger. Leider verrät der Händler mal wieder nicht, wie lange der Deal laufen wird, deshalb könnte der Preis jederzeit wieder steigen. Hier findet ihr das Switch-Spiel:

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Remake eines echten Klassikers: Das ist das günstige Mario-Spiel für Switch!

5:18 Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Das erwartet euch im Switch-Remake des Gamecube-Spiels

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Bei dem günstigen Mario-Spiel handelt es sich um Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, ein Switch-Remake des ursprünglich für GameCube erschienenen zweiten Teils der Rollenspiel-Reihe, das die Grafik stark verbessert und auf das Niveau des für Switch erschienenen Paper Mario: The Origami King hebt. Der niedliche Papierfigürchen-Look, den alle Spiele der Reihe haben, bleibt dabei selbstverständlich erhalten.

Spielerisch bleibt die Neuauflage dem Original trotz neuer Komfort-Features (z.B. gibt es jetzt ein Schnellreisesystem) weitgehend treu: Nach wie vor handelt es sich also im Kern um ein rundenbasiertes Rollenspiel. In den Kämpfen tritt Mario dabei stets mit einem der neun verschiedenen Begleiter an, die ihn mit den unterschiedlichsten Spezialfähigkeiten unterstützen.

Mario kann auf seinem Abenteuer auf die Hilfe von Begleitern mit verschiedenen Spezialfähigkeiten zählen.

Außerdem enthalten die Kämpfe ein Action-Element: Durch gutes Timing könnt ihr eure Angriffe verstärken und gegnerische Attacken schwächen. Neben den Kämpfen bietet Paper Mario: Die Legende vom Äonentor noch andere Gameplay-Mechaniken: Die Welt hält zahlreiche Rätsel und Jump&Run-Einlagen bereit, bei denen Paper Marios spezielle Papierfähigkeiten zum Einsatz kommen. Beispielsweise kann er sichin ein Papierflugzeug verwandeln.

Das Rollenspiel-Abenteuer hat obendrein eine erstaunlich spannende Geschichte zu bieten, wie man sie in Mario-Spielen selten bekommt: Auf der Suche nach einem legendären Schatz ist Prinzessin Peach verschwunden. Beim Versuch, sie aufzuspüren, folgt Mario nun ihren Spuren. Dabei stößt er auf die Reste einer schon vor langer Zeit zerstörten Stadt und auf die Geheimnisse einer alten Zivilisation. Ihr könnt mit knapp 40 Stunden Spielzeit rechnen.