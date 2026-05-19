Pokémon zum halben Preis? Großer Ableger für Switch 2 ist aktuell extrem günstig!

Pokémon-Legenden Z-A bringt euch zurück in die Hauptstadt aus Pokémon X und Y – Illumina City.

Jede Pokémon-Generation spielt in einer Gegend, die von einem echten Ort oder Land inspiriert ist: Kanto ist da noch eindeutig die Kanto-Region um Tokio, Johto hingegen ist schon etwas weniger offensichtlich, aber immer noch eindeutig das Gebiet westlich vom Berg Fuji bis zu Teilen der Insel Shikoku. Die Inseln Hoenn und Sinnoh sind ganz klar den echten Inseln Kyushu und Hokkaido nachempfunden, aber seit Generation 4 gibt es keine Vorlagen mehr aus Japan.

Schwarz und Weiß waren amerikanisch angehaucht, aber der mitunter beliebteste Serienteil seit der 4. Generation ist mitunter die Kalos-Region aus X und Y, die Frankreich nachempfunden ist. In das Pokémon-Paris kehrt ihr im neuen Pokémon-Legenden: Z-A zurück, welches ihr aktuell für die Switch 2 für weniger als die Hälfte bekommt!

Statt in einer großen Region spielt das Pokémon-Spinoff nur in einer Stadt: dem von Paris inspirierten Illumina City. Man sollte jetzt aber nicht glauben, dass die Welt klein ist, denn man kann die Stadt in nie dagewesenem Detail erkunden. Mehr Straßen, mehr begehbare Gebäude – insgesamt einfach größer.

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Da es sich um Paris handelt, darf es natürlich auch nicht an Straßenkämpfen fehlen, nur dass in Pokémon keine Revolution gegen die Monarchie angezettelt wurde, sondern man gegen Trainer und wilde Pokémon antreten muss – so weit, so gewohnt. Die Besonderheit: Wie schon in Legenden: Arceus, finden hier die Kämpfe in Echtzeit statt, statt im gewohnten Rundenformat.

Aber die Art von Kämpfen ist nicht die einzige Besonderheit, mit der Z-A das Gameplay auf den Kopf stellt!

Mega-Entwicklungen kehren zurück!

Mit Pokémon X und Y wurden Mega-Entwicklungen eingeführt, die das große Gameplay-Feature der sechsten Generation waren. Die siebte Generation um Sonne und Mond hatte dieses Feature auch noch, aber seither warten Fans vergeblich auf ein Wiedersehen. Da bietet sich ein Spin-off der sechsten Generation hervorragend für die Rückkehr von Mega-Entwicklungen an!

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Aber auch dieses Konzept stellt Legenden: Z-A auf den Kopf, denn eigentlich können nur Pokémon, die einen Trainer haben, eine Mega-Entwicklung vollziehen, schließlich braucht man dafür einen Mega-Stein. In Illumina City hingegen haben einige wilde Pokémon eine Megamanie-Entwicklung, weshalb sie besonders herausfordernde Gegner sind.

Für wen der Titel bisher noch zu teuer war, darf sich jetzt über einen absoluten Hammerpreis freuen, denn statt der 69,99 Euro zur Veröffentlichung, kostet die physische Version des Spiels für die Switch 2 nur schlappe 30! Ein echt guter Zeitpunkt, denn selbst im Nintendo e-Shop ist es nicht so günstig.