Wunderschöne Sci-Fi Tastatur mit Zukunftstechnologie! Dieses Modell ist einfach eine Augenweide und mein Tipp

Habt ihr schon einmal eine schönere Tastatur gesehen? Ich zumindest nicht und ich bin immernoch der festen Überzeugung, dass es kein schöneres Modell auf dem Markt gibt.

Habt ihr euch mal die Tastaturen angeschaut, die aktuell so auf dem Markt rumfliegen? Gefühlt sieht da einfach alles exakt gleich aus. Immer derselbe langweilige Block, vielleicht mal in Schwarz, Weiß oder Grau. Dabei ist das Keyboard das Erste was man auf dem Schreibtisch sieht. Man will doch was, das sofort ins Auge springt und kein Plastikklopper ist. Das Problem bisher: Wenn Tastaturen mal krass aussahen, taugten sie technisch meistens gar nichts. GravaStar hat mit ihrer neuen Hall-Effekt-Tastatur ein Brett erschaffen, dass wunderschön aussieht und gleichzeitig technisch das Beste vom Besten zu bieten hat.

Ein massiver Alu-Klotz wie aus Cyberpunk

Die GravaStar Mercury V75 Pro hat ein Vollaluminium-Gehäuse im Skelettdesign. Das sieht so aus, als hättet ihr ein Stück Cyborg auf dem Tisch liegen. Hat auch den netten Nebeneffekt, dass die Tastatur die Wärme besser ableitet.

Die Tastenkappen sind aus dicken, doppelt gespritzten PBT-Plastik. Ihr kriegt nicht nach ein paar Wochen diese speckigen WASD-Tasten, die im Licht so eklig glänzen. Zusammen mit der RGB-Beleuchtung habt ihr auch nach Jahren noch eine wunderschöne Tastatur.

Wem die Switches zu viel sind, kann sie ganz einfach austauschen. Das geht ganz einfach ohne Kolben oder sonstiges Werzeug.

Was mich bei mechanischen Tastaturen am meisten nervt, ist dieser hallende Sound. Wenn man tippt und das ganze Gehäuse klingt wie eine leere Blechdose. GravaStar hat für dieses Problem fünf Schichten Dämmung reingestopft. Das klingt beim Zocken und Tippen einfach satt und dumpf, da meckert auch im Discord keiner mehr, wenn ihr auf den Tasten rumhämmert. Und falls ihr mal andere Switches wollt: Einfach rausziehen und neue reindrücken. Hot-Swap macht's möglich und das ohne Lötkolben.

Magnet-Switches: Die neuste kompetitive Technik

GravaStar ist schon länger bekannt für ihre super schicken Designs, doch technisch waren sie nicht immer auf dem neusten Stand. Das hat sich mit der Mercury V75 Pro geändert. In dem Ding stecken Hall-Effekt-Switches. Hier reibt kein Metall mehr aneinander, was irgendwann kaputt geht, das läuft alles kontaktlos über Magnetfelder. Auf diese Technik schwören mittlerweile so gut wie alle und wenn ihr allgemein nach einem Update zu eurem Setup sucht, ob Controller, Tastatur oder Mäusen sucht, dann googled einfach nach Hall-Effekt.

Die Tastatur hat zudem eine Abtastrate von 8.000 Hz. Das ist super schnell, eure Eingabe ist schon im Spiel, bevor ihr die Taste richtig runtergedrückt habt. Das ist bis zu 8-mal schneller als eine normale Gaming-Tastatur.

Bei der Tastatur habt ihr keine nervige Software, die den PC zumüllt. Hier stellt ihr RGB, Makros und Tasten über den Browser ein.

Ihr könnt auch den Auslösepunkt komplett selber einstellen. Millimetergenau. Wenn ihr in Call of Duty wollt, dass die Taste schon auslöst, wenn ihr sie leicht streichelt, stellt sie auf 0,005 mm. Wenn ihr fürs Homeoffice tippt und nicht bei jedem Zittern direkt nen Tippfehler haben wollt, stellt ihr sie einfach hoch auf 3,5 mm. Vorallem für die kompetitiven Spieler unter euch sollte das ein Must-Have sein.

Profi-Features für die kompetitive Szene

Wer wirklich richtig kompetitiv unterwegs ist, feiert garantiert SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Directions). Das ist vor allem für Shooter-Spieler der heilige Gral. Stellt euch vor, ihr drückt A und D (also links und rechts) gleichzeitig. Normale Tastaturen sind dann komplett überfordert und euer Charakter bleibt auf der Stelle stehen.

Hier seht ihr nochmal das Gehäuse vom Nahen. Das Skelettbein sieht auf Bildern etwas unstabil aus, das Gegenteil ist aber der Fall. Es hält die Tastatur nochmal stabiler auf dem Schreibtisch.

Mit SOCD könnt ihr einstellen, dass einfach immer die zuletzt gedrückte Taste gewinnt. Wenn ihr also nach links lauft (A) und dann blitzschnell D antippt, um für einen perfekten Schuss stehen zu bleiben (Counter-Strafing), müsst ihr A nicht mal sauber loslassen.

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