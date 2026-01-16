88 Punkte im Test: Riesiges Fantasy-Rollenspiel für PS5 ist jetzt richtig günstig!

Mittelalterliche Fantasy vom Feinsten: Dieses PS5-Rollenspiel schickt euch durch eine faszinierende Open World.

Wenn ihr mal wieder Lust auf ein schickes Action-Rollenspiel mit riesiger Open World habt, hat MediaMarkt gerade das passende Angebot für euch: Dort könnt ihr nämlich jetzt einen Fantasy-Hit für PS5, der im PlayStation Store aktuell 74,99€ kostet, für nur ein Drittel dieses Preises bekommen. Das ist der AAA-Titel, dem wir im GamePro-Test 88 Punkte gegeben haben, auf jeden Fall wert. Hier findet ihr den Deal:

MediaMarkt macht keine Angaben zur Dauer des Angebot. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr übrigens gerade auch beim Konkurrenten Amazon ein paar Rollenspiel-Highlights für PS5 günstiger abstauben:

Düster, glaubhaft und riesig: Das ist der Open-World-Rollenspielhit für PS5

1:05 Dragon's Dogma 2: Der große RPG-Hit im Launch-Trailer

Es geht hier um Dragon's Dogma 2, ein großes Open-World-Rollenspiel mit Fantasy-Setting, das uns in unserem Test nicht zuletzt durch seine düstere, mittelalterliche Spielwelt überzeugt hat. Diese wirkt nämlich so glaubhaft und lebendig, wie wir es noch in kaum einem anderen Spiel erlebt haben. Hinter jeder Ecke kann ein neuer spektakulärer Monsterangriff lauern und überall verstecken sich Details und Geheimnisse, die ihre eigenen Geschichten erzählen.

Wie schon der Vorgänger glänzt Dragon's Dogma 2 aber auch beim Gameplay: Ihr zieht in der Regel nicht allein, sondern mit bis zu drei Vasallen in die schnellen Echtzeit-Gefechte, die dadurch gerne in kleine Schlachten ausarten. Um in diesem Chaos zu überleben, reichen schnelle Reaktionen allein nicht. Auch kluge Positionierung auf dem Schlachtfeld und gute Vorbereitung sind wichtig.

Landschaftlich ist Dragon's Dogma 2 nicht nur wirklich hübsch, sondern auch abwechslungsreich.

Die Vasallen fügen jedoch nicht nur den Kämpfen taktischen Tiefgang hinzu, sondern helfen euch auch mit ihrem Wissen über die Spielwelt. Nur einer von ihnen ist nämlich euer persönlicher Vasall, die beiden anderen könnt ihr euch über die Online-Funktion bei anderen Spieler*innen ausleihen. Diese beiden NPCs erinnern sich an die Quests, die sie in ihrer ursprünglichen Welt bereits gelöst haben, und können euch davon erzählen.

Punkten kann Dragon's Dogma 2 zudem bei der Story. Diese dreht sich um schwarze Magie, politische Intrigen und eine in einem ewigen Kreislauf gefangene Welt. Zusammen mit dem motivierenden Fortschrittssystem sorgt sie dafür, dass das epische Fantasy-Abenteuer über die volle Spielzeit von 50 bis 60 Stunden fesselt. Damit ist Dragon's Dogma 2 eine klare Kaufempfehlung, zumal die technischen Probleme seit Release durch Patches weitgehend ausgebessert wurden.