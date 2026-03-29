89 Punkte im GameStar-Test: Eines der besten PS5-Rennspiele des letzten Jahres ist jetzt richtig günstig!

So günstig wie jetzt gab es diesen Rennspielhit laut Vergleichsplattformen für PS5 noch nie.

Eines der nicht nur besten, sondern auch erfolgreichsten Rennspiele des letzten Jahres, das seit seinem Release ein Dauergast in Amazons PS5-Bestsellerliste ist, könnt ihr bei dem Händler jetzt richtig günstig abstauben. Das AAA-Spiel, das im Test unserer GameStar-Kollegen 89 Punkte bekommen und zum Release 79,99€ gekostet hat, gibt es dort jetzt in der PS5-Version schon für 27,99€. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich um den günstigsten Preis aller Zeiten:

Laut Amazon gilt das Angebot noch bis zum 5. April, er könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Übrigens gibt es bei Amazon gerade auch noch ein paar andere PS5-Rennspiele günstiger. Hier eine Auswahl:

Umfangreiches Rennsport-Paket: Das bietet der Rennspiel-Hit für PS5!

1:55 F1 25 im Trailer

Autoplay

Es geht hier um F1 25, den jüngsten Teil der von Codemasters entwickelten und von EA Sports veröffentlichten Rennspiel-Reihe, die auch diesmal wieder ein authentisches, wirklichkeitsnahes Rennsporterlebnis liefert. Von den Auswirkungen des Wetters über den Bodenbelag bis hin zur Reifentemperatur wirkt sich alles realistisch auf das Fahrverhalten aus. Durch umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten können sich Neulinge das Spiel jedoch auch vereinfachen.

Im Gegensatz zum Vorgänger bietet F1 25 wieder einen richtigen Story-Modus, der erneut eine dramatische Geschichte im Seifenoper-Stil rund um das Team Konnersport erzählt. Wenngleich die Story völlig überzeichnet ist, ist sie dennoch (oder gerade deswegen) für einige Stunden sehr unterhaltsam. Für mehr Langzeit-Spaß sorgt der Karriere-Modus, bei dem ihr in die Rolle eines realen Fahrers schlüpft. Das könnt ihr nicht nur allein, sondern auch zu zweit im Koop tun.

Abseits der Strecke habt ihr in F1 25 sehr viel mehr Kontrolle über euer Team als früher.

Die höchste Langzeitmotivation bietet jedoch der My-Team-Modus, in dem ihr euren ganz eigenen Rennstall aufbaut. Dieser Modus wurde nämlich im Vergleich zu den Vorgängern deutlich ausgebaut und bietet nun endlich echtes Management abseits der Rennen. Von der Weiterentwicklung eures Wagens über die Auswahl des Personals bis hin zu den Finanzen habt ihr nun endlich alles detailliert unter Kontrolle.

Daneben könnt ihr natürlich auch noch in diversen Multiplayer-Modi gegen andere Spieler*innen antreten. F1 25 glänzt also nicht nur durch das Fahrverhalten auf der Strecke, sondern auch dadurch, dass es euch ein wirklich umfangreiches Paket für einen inzwischen ziemlich günstigen Preis liefert. Wenn ihr Lust auf eine realistische Rennsimulation und zumindest ein kleines bisschen Interesse an der Formel 1 habt, ist es sein Geld somit definitiv wert.