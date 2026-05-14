Manche Regionen des Rollenspiel-Klassikers wirken geradezu idyllisch, andere hingegen düster und dystopisch.

Jetzt könnt ihr euch einen Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 2007, der Teil einer berühmten Reihe ist, günstig in einem optisch stark verbesserten Switch-Remaster schnappen. Die Neuauflage, für die ihr im Nintendo eShop aktuell noch immer 59,99€ bezahlen müsstet, bekommt ihr bei Amazon jetzt schon für 19,99€. Dieser Link führt euch direkt zum Angebot:

Eine offizielle zeitliche Begrenzung für den Deal gibt es nicht. Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade noch einige weitere Switch-Rollenspiele deutlich günstiger im Vergleich zur digitalen Version im Nintendo eShop abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Hack&Slash, Fantasy und Science Fiction: Das ist das günstige Rollenspiel im Switch-Remaster!

Das Kampfsystem von Crisis Core setzt auch in der Neuauflage wieder auf schnelle Action.

Bei dem günstigen Switch-Rollenspiel handelt es sich um Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, ein Remaster des ursprünglich 2007 erschienenen Klassikers, der die Vorgeschichte von Final Fantasy 7 erzählt. Ihr schlüpft hier in die Rolle des Elitesoldaten Zack Fair, der für den Shinra-Konzern arbeitet und das Verschwinden seiner Kameraden aufklären soll. Dabei seid ihr in der aus FF7 bekannten Metropole Midgar, aber auch in ruhigen, ländlichen Regionen unterwegs.

Die Spielwelt bietet, wie auch das normale Final Fantasy 7, eine spannende Mischung aus klassischer Fantasy und Science Fiction, wobei sich die Regionen in ihrem Entwicklungsstand stark voneinander unterscheiden und von futuristisch bis mittelalterlich reichen. Um ein Open-World-Spiel handelt es sich übrigens nicht, Crisis Core ist vergleichsweise linear. Trotzdem gibt es auch abseits der Hauptstory viele Nebenquests und Geheimnisse zu entdecken.

3:00 Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - Der Launch-Trailer zeigt die schicke Grafik der Neuauflage

Autoplay

Wie das Original setzt auch die Neuauflage nicht auf die taktischen, quasi rundenbasierten Active Time Battles alter Final Fantasys, sondern auf schnelle Hack&Slash-Kämpfe, in denen der Erfolg vor allem von schnellen Reaktionen beim Ausweichen und Blocken sowie von gutem Timing beim Einsatz von Spezialattacken abhängt. Durch Detailverbesserungen spielen sich die Gefechte im Remake nun sogar noch temporeicher und flüssiger.

Ansonsten bietet die Switch-Neuauflage unter anderem sehr viel bessere Grafik mit höherer Auflösung und viel hübscheren Charaktermodellen. Auch der Soundtrack wurde neu aufgenommen und die Dialoge sind nun zumindest auf Englisch und Japanisch komplett vertont (auf Deutsch gibt es nur Untertitel). Im Kern bleibt das Remaster dem Original dennoch treu, und obwohl Crisis Core dadurch manchmal recht altmodisch wirkt, hat es uns im Test sehr gut gefallen, weshalb wir 84 Punkte vergeben haben.