Eines der besten Star-Wars-Spiele der 90er gibt's jetzt günstig im PS5-Remaster!

Falls ihr dieses Star-Wars-Spiel aus dem Jahr 1995 verpasst habt, solltet ihr es unbedingt noch in der PS5-Neuauflage nachholen.

Jetzt könnt ihr euch die PS5-Neuauflage eines früher indizierten Shooter-Meilensteins der 90er zum Sparpreis sichern. Die erst im März 2026 erschienene physische Version des legendären Star-Wars-Spiels bekommt ihr gerade bei Amazon im Sonderangebot, günstiger findet ihr sie laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Auch die digitale Version im PlayStation Store ist derzeit deutlich teurer. Hier geht's direkt zum Deal:

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Shooter-Meilenstein im PS5-Remaster: Das ist der Star-Wars-Hit!

Sogar Darth Vader hat seinen Auftritt in dem Star-Wars-Klassiker.

Es geht hier um das PS5-Remaster von Star Wars: Dark Forces. Der First Person Shooter aus dem Jahr 1995 ist der erste Teil der berühmten Reihe, die später unter dem Namen Jedi Knight weiterlief und dann auch in Deutschland ein gewaltiger Erfolg wurde. Dark Forces jedoch wurde hierzulande indiziert und blieb es bis zum Jahr 2020. Das PS5-Remaster ist nun aber auch hier frei und völlig ungeschnitten verfügbar.

Schon in Dark Forces spielt ihr den aus späteren Serienteilen bekannten Kyle Katarn, der als Söldner im Alleingang ein gefährliches, geheimes Projekt des Imperiums vernichten soll – und das noch ohne die Jedi-Kräfte, die Kyle erst später in Jedi Knight entwickelt. Dafür seid ihr mit einem ansehnlichen Arsenal an Schusswaffen sowie mit reichlich Sprengstoff und mit euren knallharten Fäusten ausgerüstet, um die 14 Missionen zu erfüllen und etwa Basen zu infiltrieren und Gefangene zu befreien.

So richtig brutal waren die Grafikeffekte von Star Wars: Dark Forces eigentlich nie, trotzdem stand das Spiel in Deutschland rund 25 Jahre lang auf dem Index.

Neben seinem gelungenen Shooter-Gameplay und seiner tollen Star-Wars-Atmosphäre ist Dark Forces nicht zuletzt durch seine komplexen Level berühmt geworden. Die labyrinthische Levelstruktur mit Umgebungsrätseln gab es zwar auch in anderen First Person Shootern der Zeit, aber mit seinen verschiedenen Höhenebenen und der Möglichkeit, nach oben und unten zu schauen, bot Dark Forces einen Grad von Komplexität und Bewegungsfreiheit, der damals noch neu war.

Das von Nightdive entwickelte Remaster bietet vor allem technische Verbesserungen wie eine um ein Vielfaches erhöhte Auflösung, bleibt dem Original ansonsten jedoch weitgehend treu. Das bedeutet auch, dass ihr Level wieder von vorn anfangen müsst, wenn ihr all eure Leben verbraucht. Da Dark Forces nicht sonderlich schwer ist, hält sich der Frust darüber aber in Grenzen und die nostalgischen Gefühle beim Spielen eines der besten Star-Wars-Spiele seiner Zeit überwiegen bei Weitem.