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50€ günstiger: Einen der besten PS5-Shooter des letzten Jahres gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis!

Einen großen Open-World-Shooter des letzten Jahres könnt ihr jetzt günstig für PS5 im Angebot abstauben. Im Vergleich zum Release im September ist der Preis des AAA-Spiels um mehr als 50€ gesunken!

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GamePro Deals
13.05.2026 | 11:33 Uhr


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Amazon haut einen der großen Open-World-Shooter aus 2025 gerade zum Schnäppchenpreis raus. Amazon haut einen der großen Open-World-Shooter aus 2025 gerade zum Schnäppchenpreis raus.

Gerade könnt ihr euch einen großen AAA-Shooter aus 2025, der in unserem GamePro-Test ansehnliche 85 Punkte bekommen hat, für PS5 im Top-Angebot abstauben. Bei Amazon bekommt ihr das chaotische Actionspiel jetzt über 50€ günstiger als im PlayStation Store, statt 79,99€ zahlt ihr dort jetzt nur noch 28,30€. Laut Vergleichsplattformen findet ihr derzeit nirgendwo einen günstigeren Preis. Hier geht’s direkt zum Deal:

PS5-Shooterhit jetzt im Top-Angebot abstauben!

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens noch weitere PS5-Hits und -Geheimtipps günstiger abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Neue Open World, alte Qualitäten: Das ist der Shooter-Hit für PS5!

Mit Borderlands 4 liefert uns die Reihe erstmals eine große Open World. Mit Borderlands 4 liefert uns die Reihe erstmals eine große Open World.

Wir sprechen natürlich von Borderlands 4, das euch erneut ein temporeiches Action-Feuerwerk mit makabrem Humor auf einem bunten, fremden Planeten liefert. Diesmal schickt euch der First Person Shooter auf den Planeten Kairos, wo ihr es mit dem Zeitwächter zu tun bekommt, der wie ein Gefängniswärter über die Bevölkerung herrscht. Wie üblich könnt ihr die Kampagne allein oder im Koop spielen, wobei euch vier verschiedene Charakterklassen zur Verfügung stehen.

Open-World-Shooter für PS5 jetzt günstig abstauben!

Im Kern bekommt ihr also das typische Borderlands-Spielgefühl, trotzdem macht Teil 4 einiges anders. Die auf dem Papier größte Neuerung besteht darin, dass wir nun eine große Open World erforschen dürfen. Außer hübschen Landschaften und Gegnermassen gibt es in dieser allerdings nicht sehr viel zu entdecken, weshalb sich ihr Wert in Grenzen hält. Immerhin lassen sich die weiten Wege mit den Fahrzeugen schnell zurücklegen.

Video starten 24:44 Borderlands 4 im Test: So gut ist der neue Loot-Shooter mit Open World

Sehr gut gefallen haben uns dagegen die Änderungen im Kampfsystem: Unsere Charaktere sind nun viel beweglicher als zuvor, können Angriffen blitzschnell ausweichen und sich sogar mit Enterhaken an erhöhte Orte befördern, was Raum für neue Taktiken schafft, in denen es mehr auf kluge Positionierung als nur auf einen schnellen Abzugsfinger ankommt. Auch dass die Story wieder etwas ernster ist als im aufdringlich überdrehten Borderlands 3, ist eine gute Entscheidung.

Ansonsten sorgt natürlich auch Borderlands 4 wieder durch die Jagd nach immer besseren Waffen und Ausrüstungsgegenständen für eine hohe Langzeitmotivation, die weit über das bloße Durchspielen der Kampagne hinausgeht. Hinzu kommt, dass die Charakterentwicklung diesmal mehr Freiraum und damit auch mehr Optionen für Synergieeffekte im Koop bietet. Insgesamt ist Borderlands 4 damit eine zwar nicht perfekte, aber gelungene Weiterentwicklung der Reihe.

Borderlands 4 jetzt für PS5 im Angebot schnappen!
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