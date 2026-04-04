89 Punkte auf Metacritic: Eines der besten PS5-Horrorspiele seit Jahren ist jetzt richtig günstig!

Wenn für euch bei einem Horrorspiel Story und Atmosphäre am wichtigsten sind, solltet ihr diesen Hit aus jeden Fall noch nachholen.

Jetzt könnt ihr eines der besten PS5-Horrorspiele der letzten Jahre, das auf Metacritic bei 89 Punkten steht, günstig abstauben, und das sogar in der Deluxe Edition mit den beiden Add-ons. Im PlayStation Store würdet ihr für diese aktuell 79,99€ bezahlen, bei Amazon bekommt ihr sie hingegen gerade für nur 29,99€ im Sonderangebot. Der Händler macht allerdings keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch laufen soll. Er könnte also jederzeit wieder enden:

Falls ihr bei Amazon zu spät kommen solltet, könnt ihr das PS5-Spiel übrigens momentan genauso günstig auch bei Otto und bei MediaMarkt im Sonderangebot abstauben. Bei letzterem Händler habt ihr den Vorteil, dass ihr euch die recht hohen Versandkosten für Ab-18-Titel sparen könnt, wenn ihr einen Markt in eurer Nähe habt, bei dem ihr das Horrorspiel selbst abholen könnt:

Horror an den Grenzen der Realität: Das ist der Mystery-Hit für PS5!

Die Kleinstadt Bright Falls ist ein wunderbarer Schauplatz für Mystery-Horror und bildschön in Szene gesetzt.

Es geht hier um Alan Wake 2, die Fortsetzung des Mystery-Spiels rund um den Horror-Schriftsteller, der sich als Protagonist in seiner eigenen Geschichte wiederfindet. Im zweiten Teil spielt ihr allerdings nicht nur Alan, sondern schlüpft auch in die Rolle der FBI-Agentin Saga Anderson, die in dem beschaulichen Städtchen Bright Falls rätselhafte Ritualmorde aufklären soll. Alan versucht währenddessen, seine eigene Geschichte umzuschreiben und so aus seinen Albträumen zu entkommen.

Die Story ist sogar noch mal ein gutes Stück komplexer und abgedrehter als im Vorgänger und überrascht immer wieder dadurch, dass sich die Realität um die beiden Hauptfiguren herum ständig verändert. Als Alan Wake können wir oftmals sogar durchs Schreiben gezielt unsere Umgebung ändern. Saga hingegen bietet Detektiv-Gameplay und sammelt Beweise, die wir dann zu kohärenten Erklärungen der seltsamen Ereignisse verbinden müssen.

14:47 Alan Wake 2 - Test-Video zum neuen Remedy-Hit

Autoplay

Ansonsten bietet das Gameplay eine Mischung aus solider Third-Person-Shooter-Action, klassischem Survival-Horror und Erkundung. Gerade Letztere entpuppt sich dank der fantastischen Produktionsqualität als ein Highlight des Spiels. Remedy ist es nämlich gelungen, mit Bright Falls einen lebendig wirkenden, hervorragend aussehenden und mit unzähligen Details fesselnden Schauplatz zu schaffen, dessen Atmosphäre an Mystery-Klassiker wie Twin Peaks erinnert.

Wer noch mehr zum Spiel erfahren möchte, liest am besten unseren Test. Mit der physischen Deluxe Edition bekommt ihr übrigens neben dem Hauptspiel noch eine ganze Menge Bonus-Inhalte mitgeliefert, sogar die Remastered-Version des Vorgängers und die beiden Erweiterungen sind mit dabei. Hier die Inhalte im Überblick:

Hauptspiel Alan Wake 2 auf Disc

Alan Wake Remastered (Download-Code)

Erweiterung Night Springs

Erweiterung Lake House

Purpurrote Windjacke für Saga

Star-Anzug für Alan

Laternen-Talisman für Saga

Skin „Parliament Shotgun“ für Alan

Skin „Nordic Shotgun“ für Saga