9 deutsche Cartoon-Intros, die euch direkt zurück in eure Kindheit schicken

Seid ihr bereit für die besten Cartoon-Intros?

Die 90er und 2000er Jahre waren die Hochphase von TV-Cartoonserien. Netflix und Co. waren noch nicht erfunden und man musste eben das ansehen, was die verschiedenen Sender im Programm hatten. Zudem war es natürlich unmöglich, den Vorspann zu überspringen.

Dabei gab es aber auch ein paar legendäre Intros, die man gar nicht skippen wollte. Wir nehmen euch mit auf einen nostalgischen Trip in die Zeit von PlayStation 2, Nintendo GameCube und Tamagotchis und stellen euch neun kultige Intros vor.

Disneys Gummibärenbande

Erstausstrahlung: 1985 (USA), 1988 (Deutschland)

Wir entschuldigen uns jetzt schonmal aufrichtig für den Ohrwurm, der euch vermutlich in den nächsten Tagen und Wochen überallhin verfolgen wird. Aber ihr wusstet ja, worauf ihr euch mit dem Klick auf diese Liste eingelassen habt. Die Gummibärenbande ist natürlich ein absoluter Klassiker und gehört für viele fest zur Kindheit. Immerhin hüpfen sie hier. Und da. Und natürlich überall.

Darkwing Duck

Erstausstrahlung: 1991 (USA), 1993 (Deutschland)

Lange bevor die meisten von uns mit Batman, Spider-Man und Co. in Berührung kamen, gab es da einen anderen Superhelden. Einen dunklen Rächer, der nachts in den Straßen von Entenhausen für Gerechtigkeit sorgte und obendrein ein verdammt cooles Kostüm trug. Die gute Unterhaltung ging bei Darkwing Duck schon beim Intro los. Und falls ihr Angst habt, das Video zu starten, weil ihr sonst laut lossingen könntet, traut euch. Was ist das Leben denn schon ohne ein bisschen Zwo, Eins, Risiko?

Weihnachtsmann und Co. KG

Erstausstrahlung: 1997

Weihnachtsmann, ich hab dir diesen Text geschrieben, weil wir diesen Song so lieben und ich hoff' ihr summt grad mit. Manche Leute würden behaupten, dass Kinder, die in den 90er und 2000er Jahren quasi vor dem Fernseher aufgewachsen sind, nur wussten, dass der Advent begonnen hat, weil endlich wieder Weihnachtsmann und Co. KG lief. Mit dem Intro verhält es sich aber wie mit den meisten Weihnachtssongs und Plätzchen: Ab Januar ist's dann auch wieder gut.

Goofy & Max

Erstausstrahlung: 1992 (USA), 1994 (Deutschland)

Fun Fact: Der Introsong von Goofy und Max ist bei mir so hängengeblieben, dass ich ihn bis heute immer singe, wenn ich eine Person kennenlerne, die Max heißt. Alles, was ich über das Cool-Sein weiß, stammt ursprünglich aus dieser Serie und auch meine Vorliebe für 90er-Jahre-Rap könnte daher stammen. In diesem Sinne: Ein Hoch auf die Freundschaft!

Typisch Andy

Erstausstrahlung: 2001 (Frankreich), 2002 (Deutschland)

Okay, im Grunde trifft alles, was ich zu Goofy und Max gesagt habe, auch auf 'Typisch Andy' zu. Der Meister der Scherze ist optisch allerdings eher in den 2000ern einzuordnen und auch der Rap ist im Vergleich nicht ganz so sauber. Das ist aber natürlich meckern auf ganz hohem Niveau. Mit der Serie verhält es sich übrigens wie mit dieser Liste: Es fing ganz langsam an, aber dann, aber dann, sagt jeder in der ganzen Stadt "Typisch Andy!".

Chip und Chap – Die Ritter des Rechts

Erstausstrahlung: 1989 (USA), 1991 (Deutschland)

Das Intro von 'Chip und Chap - Die Ritter des Rechts' ist, genau wie die Serie, ein absoluter Klassiker. Es gab wohl nichts Besseres, als nach der Schule mit einer Schüssel Cornflakes genau dann den Fernseher einzuschalten, wenn die ersten Töne des Songs erklingen und Räuber und Diebe auf Ganoventour gehen. Dann sind Chip, Chap und der Rest des heldenhaften Rettungsteams nämlich nicht weit und mindestens 20 Minuten bester Unterhaltung stehen bevor.

DuckTales – Neues aus Entenhausen

Erstausstrahlung: 1987 (USA), 1989 (Deutschland)

"Sie sind geheimnisvoll, doch sie sind supertoll...", wenn ihr jetzt laut "die DuckTales, uuhh!" geschrien habt, dann seid ihr in dieser Liste genau richtig. Die Geschichten aus Entenhausen waren die perfekte Ergänzung für alle aktiven Leser*innen des lustigen Taschenbuchs und auch darüber hinaus einfach sehr spannend und unterhaltsam. Tick, Trick und Track wurden von Nicky auf Trab gehalten, Quack, der Bruchpilot legte ... na ja ... Bruchlandungen hin und die Panzerknacker scheiterten eigentlich immer in erster Linie an sich selbst.

Pinky und der Brain

Erstausstrahlung: 1995 (USA), 1997 (Deutschland)

Pinky und der Brain gehört sicherlich zu den absurderen Zeichentrickserien aus den 90er Jahren. Während Brain jede Nacht aufs Neue versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, versucht der etwas naive Pinky eigentlich nur, eine gute Zeit zu haben. Der Introsong hat natürlich absolutes Ohrwurm-Potenzial.

Gargoyles – Auf den Schwingen der Gerechtigkeit

Erstausstrahlung: 1994 (USA), 1995 (Deutschland)

Das Intro von 'Gargoyles – Auf den Schwingen der Gerechtigkeit' sorgt dagegen weniger für Ohrwürmer, dafür aber sicher für die ein oder andere Gänsehaut. Die Disney-Serie rund um schottische Gargoyles, die 1000 Jahre lang versteinert waren und sich plötzlich im modernen Manhattan zurechtfinden müssen, ist überraschend ernst und darüber hinaus richtig episch. Auf Disney+ könnt ihr übrigens alle Folgen ansehen, falls wir mit dem Intro Erinnerungen geweckt haben.

Welches Cartoon-Intro ist das beste? Haben wir eins vergessen, dass unbedingt in die Liste gehört hätte? Schreibt es uns in die Kommentare!