Bis zu 90% Rabatt: Über 2000 Spiele für Switch & Switch 2 jetzt günstig im Nintendo eShop Sale!

Tausende Spiele günstiger: Wir haben euch zehn der besten aktuellen Sonderangebote im Nintendo eShop herausgesucht.

Im Nintendo eShop gibt es mal wieder massenhaft neue Sonderangebote für Switch und Switch 2: Aktuell sind mehr als 2000 Spiele reduziert, von großen Rollenspiel-Meisterwerken bis hin zu hochgelobten Indie-Geheimtipps. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht, mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Wer lieber selbst die Deals durchwühlen möchte, findet die komplette Liste hier:

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

8:47 Final Fantasy 7 Remake Intergrade im Test

Autoplay

Angebot gültig bis: 30. März

Erst im Januar ist Teil 1 der aufwendigen Neuauflage des Rollenspiel-Meisterwerks Final Fantasy VII für Nintendo Switch 2 erschienen, jetzt bekommt ihr ihn bereits 40 Prozent günstiger. Das Remake bietet nicht nur komplett neue Grafik auf AAA-Niveau, sondern modernisiert auch das Gameplay von Grund auf und ersetzt das alte Kampfsystem durch moderne Action-RPG-Kämpfe. Die INTERGRADE-Version enthält zudem die Story-Erweiterung INTERmission.

Der erste Teil der Neuauflage beschränkt sich zwar darauf, den Anfang des Originals aus 1997, welcher in der düsteren, futuristischen Metropole Midgar spielt, wieder aufleben zu lassen. Dieser Abschnitt wurde dafür durch neue Missionen stark erweitert, sodass ihr trotzdem mit rund 50 Stunden Spielzeit rechnen könnt. Im Nachfolger FINAL FANTASY VII REBIRTH dürft ihr dann die Stadt verlassen und die weite Welt bereisen. Dieser erscheint am 3. Juni für Switch 2 und ist jetzt bereits mit 20 Prozent Rabatt vorbestellbar:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

In Splintered Fate kämpfen sich die Turtles aus der Top-Down-Perspektive durch New York.

Angebot gültig bis: 24. März

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate bekommt ihr sowohl in der Switch-Version als auch in der neuen Nintendo Switch 2 Edition, die eine höhere Auflösung und Framerate bietet, 75 Prozent günstiger im Angebot. In dem Action-Roguelike spielt ihr die vier berühmten Schildkröten-Helden, die ihren von Shredder entführten Meister Splinter retten müssen. Dazu kämpft ihr euch aus der Top-Down-Perspektive durch New York City.

Unterwegs treffen die Turtles auf viele aus der Serie bekannte Bösewichte, die sie mithilfe von Power-ups und fulminanten Spezialattacken zur Strecke bringen. Schon bald müssen sie dabei erkennen, dass Shredder und seine Schergen nicht die einzige Bedrohung sind, sondern im Hintergrund eine weitere, mysteriöse Gefahr lauert. Ihr könnt allein oder im Koop für bis zu vier Personen spielen, sowohl online als auch lokal an einer Konsole.

Life is Strange Arcadia Bay Collection

3:25 Life is Strange - Test-Video: Wie gut ist das Mystery-Drama?

Angebot gültig bis: 30. März

Mit der Life is Strange Arcadia Bay Collection bekommt ihr sowohl das erste Life is Strange als auch dessen Prequel Life is Strange: Before the Storm in der Remastered-Version, die bessere Grafik und hübschere Animationen liefert. Bei beiden Spielen handelt es sich um Mystery-Adventures, die vor allem spannende Geschichten mit emotionalem Tiefgang erzählen wollen. Deren Verlauf könnt ihr durch eure Handlungen entscheidend beeinflussen.

In Life is Strange spielt ihr die Fotografiestudentin Max, die nach fünf Jahren in ihre Heimatstadt zurückkehrt und feststellt, dass diese finstere Geheimnisse verbirgt. Zudem entwickelt Max plötzlich übernatürliche Kräfte, durch die sie die Zeit manipulieren und vielleicht eine gewaltige Katastrophe verhindern kann. Before the Storm lässt euch mit Chloe in die Rolle einer der beliebtesten Figuren des Originals schlüpfen und mehr über die Hintergründe der mysteriösen Ereignisse erfahren.

DREDGE

1:21 Dredge: In diesem Fischerei-Spiel ist es nicht so idyllisch, wie es zunächst scheint

Angebot gültig bis: 3. April

Der Indie-Hit Dredge liefert eine ungewöhnliche Mischung aus gemütlichem Fischfang-Spiel und Horror im Stil von H.P. Lovecraft: Ihr fahrt mit eurem eigenen Fischkutter hinaus auf hohe See, um wertvolle Fische zu fangen und sogar Schätze vom Grund des Meeres zu bergen. Dabei geht euch jedoch so mancher skurrile Fang ins Netz, der erahnen lässt, dass im Meer seltsame Dinge vor sich gehen. Vor allem bei Nacht müsst ihr damit rechnen, dass skurrile Kreaturen aus dem Wasser auftauchen.

Mit dem Geld, das ihr mit den gefangenen Fischen verdient, könnt ihr euren Fischkutter und eure Ausrüstung verbessern, um noch riskantere Expeditionen unternehmen zu können. Auf den vielen kleinen, abgelegenen Inseln könnt ihr euch zudem mit den Bewohnern austauschen und so mehr über die bedrohlichen Entwicklungen in Erfahrung bringen. Falls ihr Dredge vor dem Kauf erst mal ausprobieren möchtet, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

INSIDE

3:54 Inside - Testvideo: Der neue Streich der Limbo-Macher

Angebot gültig bis: 29. März

Mit Inside könnt ihr euch jetzt ein echtes Indie-Meisterwerk, das auf Metacritic in der Switch-Version bei 91 Punkten steht, dank stolzen 90 Prozent Rabatt zum Schnäppchenpreis von schlappen 2,29€ sichern. In dem düsteren Puzzle-Platformer spielt ihr einen kleinen Jungen, der sich auf der Flucht vor den Schergen eines totalitären Regimes befindet, welches die Bevölkerung mittels Gehirnwäsche kontrolliert.

Ihr durchquert dabei die finsteren Straßen und Gebäude einer dystopischen Großstadt, die trotz 3D-Grafik in klassischem 2D-Leveldesign gehalten ist. Die spielerische Herausforderung beim Rätseln, Schleichen und Verstecken ist hier eher zweitrangig. Im Vordergrund stehen die packende Atmosphäre, die nicht zuletzt durch den gekonnten Einsatz von Licht und Schatten entsteht, und die bedrückende Geschichte, die ganz ohne Worte allein durch die Bilder erzählt wird.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition

1:21 Nier Automata auf Switch - Trailer zur The End of YoRHa Edition

Angebot gültig bis: 30. März

NieR:Automata ist ein Action-Rollenspiel mit Third-Person-Perspektive aus dem Hause Platinum Games (Bayonetta, Metal Gear Rising). Ihr spielt menschenähnliche Androiden, die im Auftrag der auf den Mond geflüchteten Menschheit zur postapokalyptischen Erde zurückkehren und dort gegen Maschinenwesen kämpfen. Der Gameplay-Kern besteht aus spektakulären Hack&Slash-Gefechten, in denen der Nahkampf im Vordergrund steht, obwohl es auch Schusswaffen gibt.

Das Besondere an NieR:Automata ist jedoch, dass es immer wieder das Genre wechselt und zwischendurch beispielsweise zu einem 2D-Shooter oder sogar zu einer Visual Novel wird. Außerdem ist das Rollenspiel auf mehrfaches Durchspielen angelegt, wobei sich sowohl die Story als auch das Gameplay von Durchgang zu Durchgang verändert. Die The End of YoRHa Edition liefert euch neben dem Hauptspiel auch den DLC mit zusätzlichen Arenen und Kostümen.

Blasphemous

2:00 Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

Angebot gültig bis: 3. April

Blasphemous ist ein knallharter 2D-Action-Platformer, der sowohl aufgrund seines hohen Schwierigkeitsgrads als auch durch sein düsteres Artdesign an Dark Souls erinnert. Als der sogenannte Reumütige, der zwischen Leben und Tod gefangen ist, durchquert ihr eine verfluchte, albtraumhafte Welt, die von der spanischen Inquisition inspiriert ist und dementsprechend mit viel religiöser Symbolik und zahlreichen Folterinstrumenten aufwartet.

Die Welt ist im verschachtelten Metroidvania-Stil aufgebaut und hält neben furchterregenden Monstern und besonders fordernden Bossgegnern, die ihr nur mit gutem Timing und dem geschickten Ausnutzen von Kombo-Attacken und Spezialfähigkeiten besiegt, auch noch tödliche Fallen bereit. Ob das gnadenlose Dark-Fantasy-Abenteuer das Richtige für euch ist, könnt ihr mit der Demo im Nintendo eShop kostenlos herausfinden.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake

Das DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake verbindet Pixelfiguren mit 3D-Umgebungen.

Angebot gültig bis: 30. März

Das DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake hat im letzten Herbst die beiden Rollenspiel-Klassiker, die ursprünglich in den Jahren 1986 und 1987 erschienen sind, mit schicker neuer Optik zurückgebracht. Ähnlich wie in Octopath Traveler werden dabei Figuren im nostalgischen 2D-Pixelstil mit Umgebungen in moderner 3D-Grafik verknüpft. Die Steuerung wurde ebenfalls grundlegend modernisiert und auch am Gameplay wurde einiges verbessert.

Im Kern bleiben beide Titel trotzdem klassische Fantasy-Rollenspiele, in denen ihr durch eine große Welt reist, Abenteuer erlebt und in rundenbasierten Gefechten gegen das Böse kämpft. Im ersten DRAGON QUEST seid ihr dabei noch als einsamer Held unterwegs, Teil 2 ist deutlich komplexer und lässt euch eine Gruppe aus vier Charakteren (von denen einer mit dem Remake neu hinzugekommen ist) steuern, die die Welt mithilfe ihres eigenen Schiffes erforschen.

CASSETTE BOY

Das Action-Rollenspiel CASSETTE BOY hat einen einzigartigen Gameplay-Kniff zu bieten.

Angebot gültig bis: 30. März

Mit CASSETTE BOY bekommt ihr einen erst Anfang des Jahres erschienenen Indie-Geheimtipp jetzt schon günstiger. Es handelt sich dabei um eine kreative Mischung aus Action-Rollenspiel und Pixel-Adventure mit einer cleveren Gameplay-Idee: In der Spielwelt existiert nur das, was sichtbar ist. Da sie trotz des nostalgischen Pixellooks aus drehbarer 3D-Grafik besteht, könnt ihr eure Umgebung deshalb durch Verändern der Perspektive manipulieren.

Wollt ihr Feinde oder Fallen verschwinden lassen, müsst ihr also nur die Kamera so drehen, dass sie durch Gegenstände verdeckt werden. Neben dieser spannenden Mechanik bringt CASSETTE BOY aber auch noch alles andere mit, was ein gutes Action-Rollenspiel braucht, von haufenweise Monstern bis hin zu wertvollen Ausrüstungsgegenständen. Eure Mission ist übrigens, den verschwundenen Mond zu suchen. Im Nintendo eShop findet ihr auch für dieses Spiel eine Demo.

Shantae and the Seven Sirens

Shantae and the Seven Sirens schickt euch erneut auf ein buntes Platforming-Abenteuer mit der Halb-Djinn-Protagonistin.

Angebot gültig bis: 26. März

Shantae and the Seven Sirens ist bereits der fünfte Teil der Reihe und wie seine Vorgänger ein klassischer 2D-Action-Platformer im Cartoon-Look. Abermals schlüpft ihr in die Rolle der Titelheldin Shantae, die zur Hälfte ein Djinn ist und deshalb über diverse Geisterkräfte verfügt. Durch diese kann sie nicht nur effektvolle magische Attacken ausführen, sondern sich auch in verschiedene Tiergestalten mit unterschiedlichen Fähigkeiten verwandeln.

Das neue Abenteuer führt euch in eine tropische Region, in der ihr unter anderem eine riesige versunkene Stadt erkundet und die sieben Sirenen bekämpft, was gewohnt spektakuläre und fordernde Bosskämpfe bedeutet. Daneben bekommt ihr hier traditionelles Metroidvania-Gameplay geboten, mit labyrinthischen Leveln, in denen es jede Menge Geheimnisse, Schätze und nützliche Ausrüstungsgegenstände zu finden gibt, die euch immer stärker machen.

Über 2000 weitere Spiele für Switch & Switch 2 jetzt günstiger schnappen!

Wie schon gesagt, sind die zehn hier vorgestellten Spiele nur ein kleiner Ausschnitt aus den über 2000 Sonderangeboten für Switch und Switch 2, die ihr im Nintendo eShop gerade günstig abstauben könnt. Darunter findet ihr Titel aus allen möglichen Genres, vom Shooter bis zum Strategiespiel. Falls ihr hier noch nicht das richtige Spiel für euch gefunden habt, solltet ihr also unbedingt selbst noch einmal einen Blick auf die komplette Übersicht über die Angebote werfen: