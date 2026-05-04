Sieht aus wie eine Taucheruhr aus der Schweiz, kommt aber aus dem Fernen Osten! Huaweis neuste Uhr ist wunderschön!

Das Vorgängermodell der Watch Ultimate von Huawei war schon eine Augenweide. Dieses Modell ist nochmal edler, nochmal schöner und das zu einem wirklich fairen Preis!

Die meisten Smartwatches auf dem Markt sehen aus wie rundgelutschte Plastik-Spielzeuge. Auf der anderen Seite gibt es diese massiven, analogen Taucheruhren vom Juwelier, die einfach wunderschön sind und nach Status schreien. Die können dann aber halt oft nicht viel mehr, als euch die Uhrzeit und vielleicht noch das Datum anzuzeigen.

Aus dem Nichts kommt jetzt die HUAWEI WATCH Ultimate 2. Sie sieht nach einer sündhaft teuren Luxus-Taucheruhr, mit massiven Gehäuse und Lünette aus, kostet aber nur ein Bruchteil von den Uhren aus der Schweiz und innen drin ist die beste Smartwatch-Technik verbaut.

Gebaut wie ein Panzer, sieht aus wie ein Sportwagen

Manche Uhren zerkratzen gefühlt schon, wenn man sie nur böse anguckt. Bei der Watch Ultimate 2 könnt ihr euch den Schweiß von der Stirn wischen. Das Gehäuse besteht aus einer extrem harten Legierung auf Zirkoniumbasis (wird sonst in der Raumfahrt genutzt!), gepaart mit einer Lünette aus Nanokeramik und kratzfestem Saphirglas.

Wenn ihr mit dem Ding versehentlich gegen die Tischkante donnert, müsst ihr eher den Tisch reparieren als die Uhr. Das Teil ist extrem robust und sieht (ich kann es nicht oft genug wiederholen) einfach wunderschön aus.

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Das Design und die Farben erinnern etwas an die Taucheruhren aus der Schweiz. Dennoch ist das die wohl schönste Smartwatch überhaupt!

Vom Golfplatz direkt 150 Meter in die Tiefe

Die Smartwatch kann mehr als nur gut aussehen. Ob ihr den Ball beim Golfen übers Grün prügelt oder mit den Fischen schwimmt, die Uhr macht beide Luxuswelten mit. Vorallem für die Golfer unter euch ist diese Uhr gemacht worden. Der Driving-Range-Modus analysiert eure Ballkontakte und eure Leistung bis ins kleinste Detail. Mit völlig irren 17.000 vorinstallierten Golfplatzkarten habt ihr so gut wie jedes Grün auf eurer Uhr.

Auch unter Wasser kann die Uhr überzeugen: Das Ding ist bis zu 150 Metern Tiefe wasserdicht. Das ist für eine Smartwatch absoluter Weltrekord. Zusätzlich gibt es ein Sonar-Modul. Ihr könnt unter Wasser über das Sonar bis zu einer Entfernung von 30 Metern Nachrichten austauschen. Das ist Technik, die man sonst in einem U-Boot hat.

Mit der Uhr könnt ihr telefonieren, dank eingebauter eSim-Funktion und ihr könnt bis zu 150 Meter tief tauchen. Das ist absoluter Weltrekord!

Präzise Gesundheitschecks und Telefonfunktion

Huawei geht mit der neusten Trackingtechnik "X-TAP Gesundheitssensor" (dem HUAWEI TruSense System) komplett in die Vollen. Die Technologie erfasst eure Daten jetzt vom Handgelenk bis in die Fingerspitzen. Das macht das ganze Gesundheitsmonitoring noch präziser, als es heutzutage sowieso schon ist.

Ihr könnt euer schweres Smartphone bei dieser Uhr daheim lassen. Mit eingebauten eSIM könnt ihr unabhängig von eurem Handy telefonieren. Die KI-Geräuschunterdrückung filtert dabei den Wind und nervigen Straßenkrach einfach weg, sodass euer Gegenüber euch klar versteht, selbst wenn ihr gerade völlig außer Atem auf dem Fahrrad abstrampelt. Bei anderen Modellen der Konkurrenz, die dieses Feature haben, zahlt ihr da erstmal eine Pauschale drauf und das Mikro hört sich an wie aus einer Blechdose.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!