Diese Schweizer Smartwatch ist richtig dünn, wunderschön und super günstig!

Schlanke Technik war schon immer das Maß aller Dinge. Garmin hat das erkannt und bringt ihr dünnstes Modell auf den Markt.

Früher waren Fernseher dicker als man selbst. Heute kann man TVs mit zwei Fingern hochheben. Alles wird flacher: Laptops sehen aus wie dünne Butterkekse, Smartphones schrumpfen in der Dicke und selbst Küchengeräte sind mittlerweile so filigran, dass man fast Angst hat, sie beim schief Anschauen durchzubrechen. "Dünn" ist einfach der absolute Dauertrend. Diesen Weg geht jetzt auch Garmin mit der Venu X1. Statt den klobigen Sport- und Outdoor-Smartwatches habt ihr hier eine dünne, wunderschöne Uhr.

Vom Schlaftracking bis hin zur Jetlag-Beratung

Viele Smartwatches zählen stumpf Schritte. Die Venu X1 wirft euch mehr als nur bunte Grafiken an den Kopf. Das Schlafcoaching ist zum Beispiel super detailliert und kann mit Gesundheitsuhren mithalten. Ihr bekommt dabei Tipps, was ihr besser machen könnt. Was mir bisher bei jeder Smartwatch gefehlt hat, war dass auch Powernaps getrackt werden. Bisher habe ich dieses Feature bei keiner Uhr gehabt. Das neuste Garmin-Modell hat auf die Community gehört.

Die Jetlag-Beratung ist ein Segen für alle, die öfter fliegen oder am Wochenende ihren Schlafrhythmus komplett zerschießen. Für den Körper ist ein Jetlag super stressig und da könnt ihr gerne Warnsignale übersehen. Das Stresslevel wird mit dieser Garmin-Uhr wirklich präzise getrackt und sie erinnert euch sogar an das Trinken. Dieses Feature hört sich erstmal unnötig an, aber unter Stress ist es wirklich wertvoll.

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Die Garmin Venu X1 fällt null als klobiger Tech-Klotz auf. Wer bei diesem hauchdünnen Design aber denkt, dass da technisch der Rotstift angesetzt wurde, ist komplett schiefgewickelt.

Der Akkustand eures Körpers

Mit der Venu X1 habt ihr nicht nur eine Smartwatch, die gut aussieht, sondern auch ein kleines Energie-Thermometer. Eines, das euch sagt: „Heute noch mal 10.000 Schritte abreißen? Oder doch lieber Sofa?“ Genau das macht die Body Battery. Für diese Funktion wird Garmin seit Jahren gefeiert und auch bei ihrem neusten Modell, darf diese nicht fehlen.

Die Uhr misst, wie gut ihr gepennt habt, wie gestresst ihr seid und wie gut ihr euch erholt. Daraus baut sie einen Live-Akkustand für euren Körper. Wir hetzen im Alltag ja oft im Autopilot von A nach B. Um einen groben Überblick über euch selbst zu behalten, hat Garmin die Body Battery ins Leben gerufen.

Die animierten Workouts auf dem Display kauen euch jede Übung haargenau vor. Zusammen mit dem smarten Garmin Coach gibt es für den inneren Schweinehund keine Ausreden mehr.

Der berühmte Garmin Coach mit 100+ Sportarten

Wer gerne Sport macht, macht mit Garmin allgemein nichts falsch. Über 100 Sportarten sind schon auf der Uhr. Vom Laufen, Krafttraining, Yoga, Schwimmen, Radfahren, Tennis bis hin zum Golf mit 43.000 vorinstallierten Plätzen.

Wofür Garmin aber bis in den Himmel gelobt wird, ist der Garmin Coach. Der drückt euch nicht einfach einen 0815-Trainingsplan aufs Auge. Wenn ihr einen absoluten Trash-Tag hattet, „merkt“ er das und nimmt das Tempo ein bisschen raus. Wer lieber im Wohnzimmer schwitzt, kriegt die Übungen direkt als Animation aufs Handgelenk. Ihr braucht also nicht extra ein YouTube-Tutorial ansehen.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!