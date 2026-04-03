91 Punkte auf Metacritic: 27 Jahre alten PS1-Klassiker jetzt im PS5-Remaster günstig schnappen!

Dieses düstere PS1-Spiel hat die Kritiker damals begeistert.

Jetzt könnt ihr das PS5-Remaster eines ursprünglich 1999 erschienenen PS1-Klassikers, der im Original bei 91 Punkten auf Metacritic steht, zusammen mit dem zwei Jahre später veröffentlichten PS2-Nachfolger zum Top-Preis abstauben. Das Paket bekommt ihr gerade bei Amazon im Sonderangebot, laut Vergleichsplattformen findet ihr es nirgendwo günstiger. Hier geht's direkt zum Deal:

Laut Amazons Angaben soll der Deal noch bis zum 28. April laufen, er könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Übrigens könnt ihr euch bei Amazon gerade noch einige weitere neu aufgelegte Klassiker günstiger für PS5 schnappen. Hier ein paar der wichtigsten:

Vampirfürst & Totenreich: Das bietet die Neuauflage des PS1-Klassikers!

Raziel sieht im PS5-Remaster weit detaillierter und runder aus als im PS1-Original.

Wir sprechen von Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered. Die im letzten Jahr erschienene Neuauflage der beiden Action-Adventures verbessert die Grafik enorm. Nicht nur wurde die Auflösung stark erhöht, auch die ursprünglich sehr groben Charaktermodelle wurden komplett überarbeitet und es gibt neue, detailliertere Texturen. Wenn ihr wollt, könnt aber auch zur Original-Grafik wechseln.

Nichts geändert hat sich natürlich an der Story. Diese dreht sich um Raziel, der als Schüler des Vampirfürsten Kain (der Protagonist des Vorgängers Legacy of Kain: Blood Omen) den Fehler macht, seinen Meister zu übertreffen. Raziel entwickelt sich nämlich schneller weiter und bekommt Flügel, die Kain ihm aus Neid kurzerhand ausreißt und ihn umbringt. Jahrhunderte später kehrt Raziel aus dem Totenreich zurück, um sich an seinem Meister und seinen Vampirbrüdern zu rächen.

17:17 Soul Reaver 1&2 Remastered - Test-Video zur Neuauflage der Vampir-Klassiker

Autoplay

Auch beim Gameplay hat sich wenig geändert: Nach wie vor bieten die Soul-Reaver-Spiele eine ausgewogene Mischung aus Action, Rätseln, Erkundung und Platforming. Eines der ungewöhnlichsten Elemente ist dabei der Wechsel zwischen der materiellen und der spirituellen Welt. In der Geisterwelt eröffnen sich Raziel Wege, die in der materiellen Welt versperrt sind. Die Spielwelt ist übrigens zwar nicht völlig offen, aber groß und verwinkelt, ähnlich wie später in Dark Souls.

Hier und da hätte das Remaster gern noch etwas mehr in die Originale eingreifen dürfen, etwa beim Speichersystem, durch das man öfter längere Strecken noch einmal ablaufen muss. Trotzdem lohnt sich die Rückkehr ins Vampirreich von Nosgoth, und zwar sowohl für Veteranen als auch für Neulinge, denn die Soul-Reaver-Spiele sind auch heute noch etwas Besonderes und heben sich vielleicht sogar stärker vom Rest des Spielemarkts ab, als sie es damals getan haben.