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Nur noch 13,99€ statt 59,99€: Diesen Rollenspiel-Geheimtipp für PS5 gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis!

Ein ungewöhnliches PS5-Rollenspiel aus einer berühmten Reihe, das im PlayStation Store 59,99€ kostet, könnt ihr bei Amazon gerade schon für 13,99€ im Angebot abstauben.

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GamePro Deals
19.05.2026 | 06:07 Uhr


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Zum aktuellen Schnäppchenpreis lohnt es sich wirklich, diesem PS5-Rollenspiel mal eine Chance zu geben. Zum aktuellen Schnäppchenpreis lohnt es sich wirklich, diesem PS5-Rollenspiel mal eine Chance zu geben.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen Ableger einer berühmten, bereits seit rund 30 Jahren laufenden Rollenspielreihe günstig im Sonderangebot sichern. Das Taktik-RPG für PS5, dessen Preis im PlayStation Store aktuell noch immer bei 59,99€ liegt, kostet dort momentan nur noch 13,99€. Wie lange der Deal gilt, verrät der Händler nicht. Hier findet ihr ihn:

Rollenspiel-Geheimtipp für PS5 jetzt günstig schnappen!

Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade auch noch einige weitere PS5-Rollenspiele günstiger abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Parallelwelt mit taktischem Tiefgang: Das ist der PS5-Rollenspiel-Geheimtipp!

Video starten 2:42 Persona 5 Tactica stellt das rundenbasierte Strategie-System im Trailer vor

Bei dem Schnäppchen für PS5 handelt es sich um Persona 5 Tactica, einen Ableger des großen Rollenspielhits, der zwar dessen Hauptfiguren übernimmt, aber ansonsten fast alles über den Haufen wirft. Diesmal ist die Gruppe von Schulfreunden, die sich die Phantomdiebe nennt, nämlich in einer schrägen Parallelwelt unterwegs, in der sie den Kampf gegen einen tyrannischen Herrscher und seine Schergen aufnimmt.

Taktik-Rollenspiel für PS5 jetzt im Top-Angebot schnappen!

Spielerisch handelt es sich zwar weiterhin um ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, diesmal ähnelt das Kampfsystem jedoch weniger einem klassischen JRPG, sondern erinnert eher an XCOM oder Divinity: Original Sin: Aus der Perspektive von schräg oben schickt ihr eine kleine Heldengruppe auf ein in Kacheln eingeteiltes Schlachtfeld, nutzt Deckungsmöglichkeiten aus und setzt die individuellen Fähigkeiten eurer Charaktere ein.

Auf der dreieckigen Fläche zwischen euren Charakteren könnt ihr in Persona 5 Tactica besondere Kombo-Angriffe starten. Auf der dreieckigen Fläche zwischen euren Charakteren könnt ihr in Persona 5 Tactica besondere Kombo-Angriffe starten.

Persona 5 Tactica verfügt dabei über einen besonderen Kniff, der es von der Konkurrenz abhebt: Gegner, die sich auf der dreieckigen Fläche zwischen drei eurer Charaktere befinden, könnt ihr mit speziellen Kombo-Angriffen attackieren. Dadurch wird es besonders wichtig, eure Figuren klug zu platzieren und Feinde einzukreisen, statt in einer engen Formation vorzurücken.

Stilistisch setzt Persona 5 Tactica auf einen noch niedlicheren, cartoonhaften Look als das normale Persona 5, was gut zu der abgedrehten, oft humorvollen Story passt. Diese reicht zwar nicht ganz an das epische Original heran, bietet aber dennoch viel Spannung und auch einige überraschende Wendungen, sodass man in den rund 30 Spielstunden sehr gut unterhalten wird.

Persona 5 Tactica jetzt für PS5 im Angebot abstauben!
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