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Das neue Pokémon-Set ist hier – der Star ist ein neues Wasser-Pokémon

Endlich gibt es Nachschub im Pokémon TCG. Das bedeutet: neue Decks, neue Strategien und leider wieder auch Kampf gegen Scalper.

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Elias Mohr
18.05.2026 | 18:02 Uhr


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Im neuen Pokémon-Set steht Wasser ganz klar im Fokus. Im neuen Pokémon-Set steht Wasser ganz klar im Fokus.

Neue Pokémon, neue Trainerkarten, neue Mega-Entwicklungen: mit "Wachsendes Chaos" steht dem Pokémon-TCG ein weiteres Set mit einer Menge starker Karten bevor. Ab jetzt könnt ihr die Karten vorbestellen, auch wenn es erneut Gegenmaßnahmen gegen Scalper gibt.

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Diese Pokémon-Karte ist das neue Highlight

Konter gegen Wasser-Typen könnten jetzt extrem wichtig werden, denn eine der Top-Karten des neuen Sets ist Mega-Quajutsu. Der Wasser-Ninja kann nicht nur ordentlich Schaden austeilen, sondern Shuriken auf die gegnerischen Pokémon werfen, die auch auf der Bank Schaden zufügen können.

Mega-Quajutsu könnte die Meta ganz schön aufrütteln. Mega-Quajutsu könnte die Meta ganz schön aufrütteln.

Bei den Trainerkarten gibt es mit dem großen Fangnetz sogar passende Support-Karten für Wasser-Pokémon. Aber auch Metall-Pokémon haben Grund zur Freude, denn mit dem neuen Unterstützer Gipson könnt ihr Metall-Energien aus eurem Ablagestapel direkt an eure Pokémon anlegen. Ein Blick auf das Set lohnt sich also auch dann, wenn ihr euer bestehendes Deck weiter verbessern wollt. Hier findet ihr alle Karten des Sets aufgelistet.

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Scalper-Alarm: So schützt ihr euch vor zu hohen Preisen

Bei jedem neuen Pokémon-Set kann man das gleiche Phänomen beobachten: Scalper kaufen die Karten massiv mit Bots ein, um sie anschließend für teilweise das Doppelte des eigentlichen Preises weiter zu verkaufen. Eine Taktik, die uns als Kunden natürlich sauer aufstößt, aber bisher scheint die Pokémon Company noch kein wirksames Mittel dagegen gefunden zu haben.

In der Top-Trainer-Box bekommt ihr nicht nur neue Karten, sondern auch passende Hüllen. In der Top-Trainer-Box bekommt ihr nicht nur neue Karten, sondern auch passende Hüllen.

Amazon hat inzwischen aber zumindest reagiert und arbeitet seit einiger Zeit mit einem Einladungs-System: Bevor ihr die Karten bestellen könnt, müsst ihr zuerst eine Einladung anfragen. Amazon wird euch anschließend per Mail informieren, wenn ihr für den Kauf freigeschaltet werdet.

So ist sichergestellt, dass die Chancen bei der Verteilung gleich sind und möglichst viele echte Menschen das Set kaufen können. Auch wenn es im Umkehrschluss bedeutet, dass nicht alle, die kaufen wollen, auch kaufen dürfen.

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