In den neuen Erweiterungen müsst ihr euch Cthulhu und anderen Großen Alten in den Weg stellen.

Ein digitales Brettspiel mit einem Spielbrett voller Sensoren, das alle Aktionen darauf direkt auf ein Computerprogramm überträgt. Als ich das Konzept des Teburu Boards das erste Mal gehört habe, war ich eher skeptisch. Geht es bei Brettspielen nicht gerade darum, mal keine Bildschirme um sich zu haben? Aber direkt nach der ersten Runde war ich anderer Ansicht, denn das Spielkonzept geht in jeder Hinsicht auf, sodass alle Personen am Tisch die Zeit ihres Lebens hatten und genau das macht ein gutes Brettspiel aus.

Vor kurzem sind eine Vielzahl an neuen Erweiterungen für das Teburu Board erschienen. Grund genug, nochmal einen genauen Blick auf das Spielkonzept zu werfen und euch zu erklären, warum es sich jetzt noch mehr lohnt, in die Spielwelt einzusteigen. Und mit unserem exklusiven Code GameStarTeburu könnt ihr gerade auch noch satte 25 Prozent sparen.

Wie das Teburu Board Brettspiele revolutioniert

Im Prinzip ist die Idee hinter dem Teburu Board schnell erklärt: Ihr habt ein digitales Spielbrett, in dem haufenweise Sensoren verbaut sind. Diese erkennen, wo auf dem Feld eure Spielfiguren stehen und wohin ihr sie bewegt. Diese Bewegungen werden dann auf den Spielplan übertragen, den ihr auf einem Laptop, Tablet oder Smartphone anschauen könnt, den bzw. das ihr per Bluetooth mit dem Board verbindet.

Die Miniaturen sehen richtig fantastisch aus und passen perfekt ins Setting.

Auf diesem Spielbrett könnt ihr dann alle Spiele spielen, die mit dem Brett kompatibel sind. Das Teburu Board ist sozusagen eure Konsole, auf der ihr dann verschiedene Titel zocken könnt. Der aus meiner Sicht coolste Titel ist The Bad Karmas, ein epischer Bossfighter, mit Miniaturen, die aufgrund ihrer Größe eigentlich anders heißen müssten.

Ein Brettspiel mit tausenden Möglichkeiten

In The Bad Karmas schlüpft ihr in die Rolle von mächtigen Helden, die aufgrund magischer Waffen besondere Kräfte erhalten haben. Die Bad Karmas existieren in verschiedenen Zeitepochen gleichzeitig, da sie nur unterschiedliche Inkarnationen derselben Persönlichkeit darstellen. Deswegen gibt es auch zwei komplett unterschiedliche Kampagnen.

In The Curse of the Zodiac erwachen in der Gegenwart Manifestationen der zwölf Sternzeichen zum Leben und sind drauf und dran, die komplette Menschheit auszulöschen. Also zieht ihr als eine bunt zusammengewürfelte Gruppe los, um die ganze Welt vor diesen seltsamen Kreaturen zu retten. Das Grundspiel mit den ersten vier Sternzeichen ist bereits seit letztem Jahr verfügbar, die beiden eigenständigen Erweiterungen Volume II und III sind jetzt ebenfalls erhältlich.

Ihr könnt also auch ohne das Grundspiel loslegen, in diesem Fall braucht ihr aber trotzdem ein Würfelset und den LED-Ring. Beides ist im Grundspiel enthalten, kann aber auch separat gekauft werden.

2:05 Teburu: The Bad Karmas and the Curse of Cthulhu verspricht epische Bosskämpfe

Autoplay

Mit Volume IV und V, die ebenfalls unabhängig voneinander oder den anderen Spielen der The Bad Karmas Welt gespielt werden können, reist ihr stattdessen in die 1920er Jahre und lernt die Inkarnationen der Bad Karmas aus dieser Epoche kennen. Sie müssen sich zwar nicht mit Sternzeichen herumschlagen, aber dafür mit den Großen Alten, den mächtigen Wesen aus den Werken von Horror-Legende H.P. Lovecraft. Allen voran natürlich Cthulhu, der hier ebenfalls in Erscheinung tritt.

Alle Teburu-Produkte in der Übersicht

Episch, dynamisch und voller Überraschungen

Das digitale Spielgeschehen bietet einige Vorteile gegenüber klassischen Brettspielen: Ihr müsst euch nicht selbst um eure Zustände, Lebenspunkte, Cooldowns oder die Aktionen des Bosses kümmern. Das übernimmt der Computer für euch. So könnt ihr euch voll darauf konzentrieren, eure Fähigkeiten untereinander schlau zu kombinieren, um den größtmöglichen Schaden anzurichten.

Hier seht ihr unseren erbitterten Kampf gegen Hastur, den König in Gelb.

Außerdem leveln eure Charaktere zwischen den einzelnen Bossen auf, und schalten neue Fähigkeiten frei oder verbessern bereits bestehende. Auch Items könnt ihr looten, die euch mächtige Boni bringen. Am Schluss jedes Kampfes wertet das System für euch außerdem aus, wer wie viel Schaden verursacht, erlitten oder geheilt hat und verleiht euch Abzeichen. Eine Person wird auch zum MVP des Kampfes erklärt.

Das alles führt dazu, dass sich The Bad Karmas wesentlich schneller spielt als andere Boss Battler und ihr obendrein eine Motivation habt, auch zu bereits besiegten Bossen noch einmal zurückzukehren, um sie mit anderen Helden zu besiegen. Außerdem stehen euch verschiedene Spielmodi und Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, die den Wiederspielwert in die Höhe treiben.

Die Würfel sind via Bluetooth direkt mit dem System verlinkt und übertragen die Ergebnisse in Echtzeit.

In den beiden Cthulhu-Erweiterungen kommt noch ein neues taktisches Element dazu: Flüche. Jeder Karma der Erweiterung hat einen besonderen Fluch, der sich durch bestimmte Umstände steigert. Der Detektiv ist beispielsweise vom Fluch der Einsamkeit betroffen, der stärker wird, wenn er seinen Zug ohne angrenzende Verbündete beendet. Je stärker eurer Fluch ist, desto näher kommt ihr dem Wahnsinn, der euch starke Mali für den Rest des Kampfes gibt. Aber der Fluch macht auch eure Fähigkeiten stärker, sodass es sich lohnen kann, freiwillig dem Wahnsinn zu verfallen.

Der Einstieg war noch nie lohnenswerter

Bisher hatte Teburu aus meiner Sicht vor allem ein großes Problem: Zu wenig Inhalte. Doch mit den jetzt erschienenen Erweiterungen und Mini-Erweiterungen löst sich das Problem in Luft auf. Wenn ihr alle Modi, Erweiterungen und Helden ausprobieren wollt, braucht ihr euch so schnell kein anderes Brettspiel mehr kaufen. Zumal es neben The Bad Karmas mit Vampire: The Masquerade – Milan Uprising auch ein zweites, vollumfängliches Kampagnenspiel für Teburu gibt.

Das Universum rund um The Bad Karmas wächst immer weiter.

Und in Zukunft werden noch mehr Spiele für das Board erscheinen: Zwei weitere Spiele wurden bereits durch Kickstarter-Kampagnen finanziert und ein drittes wird noch dieses Jahr folgen. Die Zukunft von Teburu sieht also mehr als rosig aus und eure ebenso, wenn ihr euch das Board zulegen wollt.

Jetzt für kurze Zeit mit unserem exklusiven Code sparen

Wie bereits erwähnt könnt ihr euch momentan das Teburu Board und alle damit kompatiblen Spiele mit 25 Prozent Rabatt sichern und spart obendrein auch die Versandkosten. Alles was ihr dafür tun müsst, ist im Warenkorb den Code GameStarTeburu einzugeben. Der Code ist bis zum 22. Mai gültig, zögert also nicht zu lange.