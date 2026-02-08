  • Anzeige

PS5 Slim im neuen Top-Angebot: Das ist jetzt der beste Preis für die Konsole!

Die PS5 Slim könnt ihr euch jetzt in der Digital Edition oder mit Disc-Laufwerk günstig im MediaMarkt-Angebot schnappen. Einen besseren Preis findet ihr nirgendwo!

GamePro Deals
08.02.2026 | 16:23 Uhr


Die PS5 Slim könnt ihr jetzt im Angebot abstauben, auf Wunsch sogar mit zwei Controllern. Die PS5 Slim könnt ihr jetzt im Angebot abstauben, auf Wunsch sogar mit zwei Controllern.

Wenn ihr euch eine PS5-Konsole zulegen wollt, ist aktuell eine gute Gelegenheit. Gerade läuft nämlich bei MediaMarkt ein großer Sale, durch den ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das ganze Sortiment bekommt. Dadurch gibt es sowohl die PS5 Slim Digital als auch die PS5 Slim mit Disc-Laufwerk laut Vergleichsplattformen so günstig wie nirgendwo sonst. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

PS5 Slim jetzt im Top-Angebot abstauben!

Die Disc Edition der PS5 Slim könnt ihr euch nicht nur einzeln, sondern auch im Bundle mit einem zweiten DualSense Controller im Angebot schnappen, für einen Aufpreis von gut 41€. Falls ihr ohnehin einen zweiten PS5-Controller wollt, ist das ein guter Preis. Falls euch die gewöhnliche PS5 Slim noch nicht gut genug ist, könnt ihr außerdem alternativ auch zur PS5 Pro greifen:

Den Rabatt bekommt ihr übrigens nur dann, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Der Sale läuft nur noch bis zum 9. Februar, also bis Montag. Ihr müsst euch also ein wenig beeilen. Falls ihr auch noch einen Blick auf die anderen Angebote werfen wollt, zu denen beispielsweise die Nintendo Switch 2 gehört, findet ihr hier die Übersicht:

MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale: Jetzt Top-Gaming-Deals abstauben!

PS5 Slim: Mit oder ohne Disc-Laufwerk kaufen?

Die PS5 Slim Digital Edition lässt sich ohne große Probleme mit einem Disc-Laufwerk nachrüsten. Die PS5 Slim Digital Edition lässt sich ohne große Probleme mit einem Disc-Laufwerk nachrüsten.

Anders als die ursprüngliche PS5 kann man die PS5 Slim ebenso wie die PS5 Pro auch noch nachträglich mit einem Disc-Laufwerk aufrüsten. Es ist also nicht so schlimm, wenn ihr erst mal nur die Digital Edition kauft und euch später umentscheidet, zumal der Preis des Disc-Laufwerks mit 79,99€ inzwischen nicht mehr so hoch ist wie noch zum Release:

PS5 Disc-Laufwerk bei Saturn schnappen!

Allerdings kommt ihr noch immer etwas günstiger weg, wenn ihr direkt zur PS5 Slim Disc Edition greift. Gerade denjenigen, die viele verschiedene und auch gerne aktuelle Spiele spielen, würden wir generell zum Kauf eines Disc-Laufwerks raten. Die Preise der Disc-Versionen von PS5-Spielen sinken nämlich oft schon kurz nach dem Release recht stark, weshalb man den Aufpreis beim Konsolenkauf schnell wieder ausgeglichen hat.

PS5 Slim Disc Edition im MediaMarkt-Sale abstauben!
