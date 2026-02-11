91 Punkte im Test: Dieses PS5-Rollenspiel hat uns 100 Stunden gefesselt und ist jetzt richtig günstig!

Diesem Action-Rollenspiel haben wir im letzten Jahr aus guten Gründen eine Traumwertung gegeben.

Mit 91 Punkten im GamePro-Test war es eines der am höchsten bewerteten PS5-Spiele des letzten Jahres, jetzt könnt ihr euch dieses große Action-Rollenspiel mit weitgehend offener Welt zum Sparpreis sichern. Bei Amazon bekommt ihr es aktuell rund 50€ günstiger im Vergleich zum Release-Preis. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots, der Preis könnte sich also jederzeit ändern. Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, haben wir hier noch ein paar weitere aktuelle PS5-Angebote von Amazon für euch:

100 Spielstunden & offene Landschaften: Das ist der Action-Rollenspielhit für PS5!

Monster Hunter Wilds lässt euch in weiten, offenen Gebieten auf Monsterjagd gehen.

Es geht hier um Monster Hunter Wilds, das uns im Test nicht zuletzt deshalb noch besser gefallen hat als die ohnehin schon tollen Vorgänger, weil es ein paar Dinge anders macht. So kann man sich zwar darüber streiten, ob Monster Hunter Wilds eine richtige Open World bietet, da die Welt in fünf Biome unterteilt ist. Diese Biome bietet nun aber weite, offene Landschaften, in denen sich kleine Dörfer finden, was sie viel lebendiger erscheinen lässt. Die Erkundung macht zudem schon aufgrund der vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt Spaß.

Neu ist außerdem, dass Monster Hunter Wilds auch eine aufwendig inszenierte Geschichte bietet. Diese bleibt zwar eher nebensächlich, erfüllt aber doch den Zweck, die Einführung in die Welt spannender zu gestalten. Seid ihr mit der Geschichte durch, werdet ihr in die typische Monster-Hunter-Motivationsspirale entlassen, die den eigentlichen Kern ausmacht und auch diesmal wieder für über 100 Spielstunden fesseln kann.

18:33 Monster Hunter Wilds ist der bislang beste Serienteil und zum Release fast perfekt!

An diesem Gameplay-Kern hat sich wenig geändert: Erneut geht es in dem Action-Rollenspiel darum, gigantische Monster zu jagen und sie in spektakulären und fordernden Kämpfen zu erlegen. Aus den Überresten dieser Monster gewinnt ihr Ressourcen, aus denen ihr bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände fertigt, um euch anschließend mit noch stärkeren Monstern anlegen zu können.

Wie die Vorgänger macht auch Monster Hunter Wilds wieder besonders viel Spaß im Online-Koop mit Freunden, wenn ihr im Team eine gemeinsame Strategie entwickeln und euch gegenseitig beistehen könnt. Das Spiel lässt sich jedoch auch gut im Singleplayer bewältigen, zumal ihr dann noch immer die Option habt, durch SOS-Signale nach Hilfe zu rufen, falls ihr doch mal an einer Stelle feststecken solltet.