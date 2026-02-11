Neuer PS5-Rennspielhit erscheint morgen: 250 Fahrzeuge & internationale Top-Wertungen!

In diesem brandneuen Rennspielhit nehmt ihr an einem großen Motorsport-Festival teil.

Bereits am 12. Februar erscheint das erste große Rennspiel-Highlight 2026 für PS5: Die Rennsport-Simulation schneidet in den ersten Rezensionen bereits sehr gut ab und steht laut OpenCritic derzeit bei einem globalen Wertungsdurchschnitt von respektablen 82 Punkten. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt noch die Day One Edition sichern, die zwei DLC-Pakete mit zusätzlichen Fahrzeugen bietet:

Übrigens stehen diese Woche noch einige weitere spannende PS5-Neuerscheinungen an. Hier die wichtigsten im Überblick:

Motorsport-Festival & 250 Fahrzeuge: Das ist der neue PS5-Rennspielhit!

Ride 6 schickt euch sowohl über Asphaltkurse als auch auf Offroad-Strecken.

Es geht hier im Ride 6, das neue Spiel des italienischen Entwicklers Milestone, der in den 90ern den großen Durchbruch mit den Bleifuß-Spielen geschafft und seither neben der Ride-Reihe unter anderem auch die MotoGP-Spiele entwickelt hat. Das Rennspiel schickt euch mit über 250 Motorrädern, von den auf lange Reisen ausgelegten Baggers bis hin zu geländegängigen Enduros, in Rennen, die sowohl klassische Asphaltkurse als auch tückische Offroad-Strecken umfassen.

Für Rennsport-Fans bietet Ride 6 eine realistische Simulation, die euch die Kontrolle über alle authentisch nachgebildeten Details gibt. Wenn ihr einfach mit halsbrecherischer Geschwindigkeit über die Strecken rasen wollt, könnt ihr alternativ allerdings auch in den Arcade-Modus wechseln, der hervorragend für Einsteiger geeignet ist. Mit der neuen Bridgestone Riding School könnt ihr euch zudem tiefer in die Welt des Motorrad-Rennsports einführen lassen.

Diese Vorbesteller-Boni sind auch in der Day One Edition von Ride 6 enthalten, die ihr bei Amazon bekommt.

Das Hauptspiel dreht sich im Ridefest-Modus um ein großes Motorradfestival, in dessen Rahmen ihr gegen zehn reale Legenden des Sports in den verschiedensten Disziplinen antretet. Der Modus führt euch durch alle Aspekte, die das Spiel zu bieten hat. Die echte Langzeitmotivation liefert aber wie üblich der Karrieremodus, in dem ihr durch Erfolge neue Events und Motorräder in sieben verschiedenen Klassen freischaltet.

Ihr bekommt also ein umfangreiches Paket, wobei natürlich am wichtigsten ist, dass Ride 6 auch beim Fahrverhalten auf der Strecke sehr gut abschneidet und ein Fahrgefühl bietet, das sich selbst im unkomplizierten Arcade-Modus noch echt anfühlt. Was ihr allerdings nicht bekommt, ist eine Open World: Ride 6 ähnelt hierbei eher Gran Turismo als Forza Horizon und schafft mit seinem Festival zwar einen netten Rahmen, schickt euch aber direkt von Event zu Event.