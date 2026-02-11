  • Anzeige

PS3-Klassiker kehrt nach 17 Jahren als PS5-Remake zurück: Actionhit erscheint morgen!

Ein hochgelobter Action-Klassiker aus dem Jahr 2009 erscheint schon morgen als PS5-Spiel mit besserer Grafik und aufwendigen neuen Story-Inhalten.

11.02.2026 | 06:13 Uhr


Dieses PS5-Remake eines PS3-Spiels bietet weit mehr als nur bessere Grafik.

Schon am 12. Februar, also morgen, erscheint das nicht nur technisch verbesserte, sondern auch stark erweiterte PS5-Remake eines hochgelobten PS3-Spiels, das ursprünglich vor rund 17 Jahren erschienen ist. Neben der digitalen gibt es auch eine physische Version, die ihr euch unter anderem hier bei Amazon sichern und nach aktuellem Stand schon morgen geliefert bekommen könnt:

Unten erklären wir euch, was es mit dem neu aufgelegten Action-Hit auf sich hat. Wer auch noch einen Blick auf die weiteren großen PS5-Neuerscheinungen der Woche werfen möchte, findet hier die wichtigsten:

Gangster-Epos in lebendiger Welt: Das ist das PS5-Remake des PS3-Klassikers!

Neben dem sonnigen Okinawa führt euch Yakuza Kiwami 3 erneut nach Tokio. Neben dem sonnigen Okinawa führt euch Yakuza Kiwami 3 erneut nach Tokio.

Es geht hier um Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, das Remake des ursprünglich 2009 erschienenen Yakuza 3, das in der neuen Version nicht nur viel bessere Grafik, sondern auch einige Änderungen bei der Story und beim Gameplay mitbringt. So spielen sich nun beispielsweise die Kämpfe, die sich im Original manchmal ziemlich lange hinziehen konnten, deutlich flotter.

Die zweifellos größte Neuerung ist aber, dass mit Dark Ties ein komplett neues Story-Kapitel hinzugekommen ist. Im Grunde handelt es sich dabei sogar fast um ein eigenes (wenn auch recht kurzes) Spiel, das euch mit Yoshitaka Mine eine andere Hauptfigur spielen lässt. Deren Geschichte, die vom Scheitern des eigenen Start-ups in die Welt des organisierten Verbrechens führt, erzählt zugleich die Vorgeschichte von Yakuza 3 aus einer neuen Perspektive.

Auch in Yakuza Kiwami 3 spielen sich die Kämpfe wieder gewohnt actionreich. Auch in Yakuza Kiwami 3 spielen sich die Kämpfe wieder gewohnt actionreich.

Ansonsten bleibt Yakuza 3 natürlich auch in der neuen Version ein dramatisches Gangster-Epos, das wie alle frühen Yakuza-Spiele auf ein Action-Kampfsystem mit Kombos und Spezialangriffen wie in einem Fighting Game setzt. Hauptfigur ist wie schon in den Vorgängern der Ex-Yakuza Kazuma Kiryu, der seine Vergangenheit hinter sich lassen will. Diesmal gibt es neben Tokio mit Okinawa einen neuen, sonnigen Schauplatz, an dem Kazuma ein Waisenhaus eröffnet hat.

Wie üblich in der Yakuza-Reihe werden euch offene Spielwelten geboten, die zwar nicht wahnsinnig groß, dafür aber desto detailverliebter und vollgestopft mit zahlreichen Anspielungen an die japanische Popkultur sind. Außerdem könnt ihr dort abseits der ernsten Haupt-Story zahlreiche Minispiele finden, die für Entspannung und Abwechslung im Yakuza-Alltag sorgen.

