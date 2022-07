4,49€ im PS Store: Schnappt euch ein richtig gutes SciFi-Souls mit 70% Rabatt

Sommerzeit ist traditionell Backlog-Zeit. Da in den heißen Monaten kaum große Spiele erscheinen, haben wir endlich ein wenig Luft Titel nachzuholen, die wir schon lange zocken wollten. Um so besser natürlich, wenn wir diese Spiele für wenig Geld bekommen, damit wir uns bei den nach oben schnellenden Preisen noch ein Eis leisten können. Für umgerechnet zwei bis drei Kugeln bekommt ihr im PlayStation-Store jetzt ein Soulslike des deutschen Studios Deck 13 mit ganz besonderem Setting: The Surge.

Was? The Surge

The Surge Für wieviel? 4,49 Euro

4,49 Euro Wo? Im PS Store

So ein Soulslike habt ihr noch nie erlebt

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Das ist die Story: Kurz gesagt – The Surge ist Dark Souls in der Zukunft. Wenn ihr nach Elden Ring genug von Schwertern und Rittern habt, könnte euch das Setting also gefallen.

In den Schuhen von Warren, dem Helden des Action-Rollenspiels, fangen wir gerade in einem neuen Job an. Leider verläuft der erste Arbeitstag alles andere als wie geplant, denn während eines Blackouts des Protagonisten, scheint sich um ihn herum eine Katastrophe ereignet zu haben. Große Teile des Firmengeländes liegen in Schutt und Asche oder stehen in Flammen. Von hier an müsst ihr euch durch eine Dystopie und zahlreiche Schlachten schlagen.

Ob The Surge auch etwas für euch ist, erfahrt ihr im GamePro-Test:

So spielt sich The Surge: Wie in Souls-Spielen üblich, liegt der Fokus von The Surge auf den Kämpfen. Im Nahkampf müsst ihr euch gegen tödliche Feinde und riesige Bosse erwehren. Dabei könnt ihr Gegnern gezielt Gliedmaßen abtrennen, um sie zu schwächen.

Ein Crafting-System gibt es auch, mit dem ihr die von Feinden abgeschnittenen Waffen und Rüstungsteile anlegen, verbessern und augmentieren dürft. Schafft ihr es, ein komplettes Set zusammen zu tragen, gibt es einen Rüstungsbonus oben drauf.

So schneidet The Surge in der Kritik ab: The Surge ist definitiv kein perfektes Spiel, das sollte euch klar sein, wenn ihr euch an das Abenteuer wagt. Bei Metacritic steht der Titel bei soliden 73 von 100 Punkten. Empfohlen wird der Titel natürlich allen Fans der Souls-Formel. Gelobt wird vor allem das Kampfsystem, während die Geschichte und die Charaktere nicht mit den großen Vorbildern mithalten können.

Mit The Surge 2 gibt es übrigens bereits einen Nachfolger, der einige Kritikpunkte der ersten Teils ausmerzen konnte. Warum die meisten Neuerungen sinnvoll sind, erfahrt ihr im GamePro-Test von The Surge 2.

Wolltet ihr The Surge schon länger Mal spielen? Oder habt den Titel bereits gezockt und könnt ihn vielleicht weiterempfehlen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.