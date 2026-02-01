Open-World-Spiel für PS5: Postapokalyptisches Action-RPG jetzt 50€ günstiger als zum Release!

Dieses Open-World-Spie für PS5 schickt euch in weite Wüstenlandschaften.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen kreativen Open-World-Geheimtipp für PS5 günstig abstauben. Im Vergleich zum Release-Preis bzw. zum aktuellen Preis der digitalen Version im PlayStation Store bekommt ihr rund 71 Prozent Rabatt. Laut Vergleichsplattformen gibt es das postapokalyptische Action-Rollenspiel derzeit nirgendwo sonst so günstig. Hier findet ihr den Deal:

Wüste, Panzer & Dämonen: Das ist das günstige Open-World-Spiel für PS5

Meistens seid ihr in Sand Land mit schwer bewaffneten Vehikeln unterwegs.

Es geht hier um Sand Land, eines der letzten Werke, an dem der Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama beteiligt war. Das Open-World-Spiel, das auf seiner Manga-Vorlage basiert, schickt euch zunächst in eine postapokalyptische Wüstenwelt, in der sowohl Menschen als auch Dämonen unter dem Wassermangel leiden. Auf der Suche nach einer Quelle erforscht ihr Ruinen und endlos erscheinende Sanddünen, später entdeckt ihr aber auch grünere Landstriche.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle des Dämonenprinzen Beelzebub und legt euch unter anderem mit der Armee des Königs an, der dem Volk die letzten Wasservorräte vorzuenthalten scheint. Beelzebub kann vor allem im Nahkampf ordentlich austeilen und Gegner scharenweise verprügeln. Einen Großteil der Zeit über seid ihr jedoch nicht zu Fuß, sondern in diversen Fahrzeugen unterwegs.

9:06 Open World-Action vom Dragon Ball-Schöpfer: Sand Land im Test

Eine besonders große Rolle spielt euer treuer Panzer, der euch durch die Open World trägt. Für manche Missionen steigt ihr jedoch stattdessen in einen der vielen Kampfmechs, die ihr auf eurer Reise finden und sammeln könnt. Daneben gibt es noch verschiedene, mal mehr und mal weniger stark bewaffnete und meist sehr flinke Vehikel vom Motorrad über den Wüstenbuggy bis hin zum Hover Jet.

Im Spielverlauf könnt ihr eure Fahrzeuge umfangreich mit verschiedenen Waffen und Motoren aufrüsten und auch Beelzebub selbst entwickelt sich und seine übermenschlichen Fähigkeiten weiter. Schließlich handelt es sich bei Sand Land um ein Action-Rollenspiel mit umfangreichem Fortschrittssystem. Letzteres sorgt für Extra-Motivation während der rund 35 bis 40 Stunden Spielzeit, die euer Ausflug in die bunte Postapokalypse dauern dürfte.