92 Punkte: Dieses PS5-Rollenspiel haben wir im Test geliebt – jetzt ist es supergünstig!

Wenn ihr dieses bildhübsche PS5-Rollenspiel bislang ignoriert habt, solltet ihr es euch jetzt vielleicht anders überlegen.

Eines der auf jeden Fall schönsten und je nach Geschmack vielleicht sogar besten PS5-Rollenspiele überhaupt könnt ihr euch gerade günstig schnappen. Bei Amazon bekommt ihr den AAA-Hit jetzt in der Deluxe Edition mit zusätzlichen In-Game-Inhalten stolze 80 Prozent günstiger als im PlayStation Store. Ihr zahlt damit nur noch 19,99€ statt 99,99€. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Dieses Spiel ist trotz des günstigen Preises nichts für euch? Dann haben wir hier noch ein paar weitere PS5-Spiele, die es bei Amazon gerade ebenfalls günstiger gibt:

Eine der schönsten Fantasy-Welten: Das ist der PS5-Rollenspielhit!

Viel schöner als in diesem PS5-Hit kann die Welt eines Fantasy-Rollenspiels kaum sein.

Es geht hier natürlich um Dragon Age: The Veilguard, dem wir damals in unserem Test stattliche 92 Punkte gegeben haben. Unserem Urteil haben sich zugegebenermaßen nicht alle angeschlossen, der jüngste Teil der berühmten Rollenspiel-Reihe von Bioware ist ziemlich umstritten. Es gibt allerdings gute Gründe, weshalb wir ihn geliebt haben. Die prachtvolle Grafik, die die Fantasy-Welt mit traumhaften Landschaften und eindrucksvollen Bauwerken wunderschön in Szene setzt, ist nur einer davon.

Auch das Gameplay hat uns überzeugt: Die alten Taktik-Kämpfe, von denen ohnehin schon in Inquisition nicht mehr viel übrig war, wurden nun zugunsten eines neuen Action-Kampfsystems abgeschafft, das trotz Zaubern und Fernkampfwaffen vor allem auf flotte, toll inszenierte Nahkämpfe setzt. Taktischen Anspruch gibt es trotzdem noch, nur liegt dieser jetzt eher in der klugen Zusammenstellung unserer Heldengruppe und ihrer Fähigkeiten.

11:52 In Dragon Age: The Veilguard steckt erstaunlich viel, was wir bei BioWare so lange vermisst haben!

Autoplay

Falls ihr euch damals zum Release von dem recht bunten Look der Trailer von Dragon Age: The Veilguard habt abschrecken lassen, können wir übrigens zumindest teilweise Entwarnung geben: Veilguard ist zwar insgesamt deutlich heller und freundlicher als insbesondere Dragon Age: Origins. Es gibt aber noch immer sehr düstere Gebiete, von den finsteren Straßen bedrohlicher Städte bis hin zu einem scheinbar verlassenen Geisterdorf.

Ähnliches gilt für die Story: Die ganz harten Entscheidungen, in denen wir zwischen verschiedenen moralischen Übeln wählen müssen, verlangt Dragon Age: The Veilguard uns zwar nur noch selten ab. Nach einem eher holprigen Beginn nimmt die Geschichte jedoch Fahrt auf und wird nicht nur spannend, sondern gegen Ende auch erstaunlich gnadenlos. Obwohl das neue Dragon Age vom Pfad der Vorgänger abweicht, hat es also mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick denken mag.