Eine legendäre Fantasy-Serie erscheint in wenigen Tagen auf Deutsch und stürmt schon jetzt die Bestseller-Listen

Wer kann schon einer Buchreihe widerstehen, die so eine süße Katze zu bieten hat?

Die Welt wurde von Aliens platt gemacht. Jede Person, die sich in einem Gebäude aufgehalten hat, wurde zerquetscht und die Überlebenden bekommen mitgeteilt, dass ihr Planet zum Abbau freigegeben wurde, sie aber die Möglichkeit haben, einen Dungeon zu betreten, um Teil einer intergalaktischen Fernsehshow zu werden und sich durch die verschiedenen Levels kämpfen müssen, wie bei einem Videospiel.

Was zunächst klingt wie ein Plot, den sich ein paar Jugendliche auf zu viel Koffein nach einer durchzockten Nacht ausgedacht haben, ist einer der größten Hype-Titel der letzten Jahre auf dem Buchmarkt. Dungeon Crawler Carl ist herrlich bissig, witzig und die perfekte Lektüre für Gaming-Begeisterte. Der erste Band erscheint nun endlich auch auf Deutsch.

Elias Mohr Seit Elias lesen kann, steckt er seine Nase in Bücher. Am liebsten ist ihm dabei Fantasy oder Science-Fiction. Vielleicht hat er es mit einer Liebe für Bücher ein bisschen übertrieben, denn er hat sogar einen Master in Buchwissenschaften. Für 2026 hat er sich vorgenommen, wieder mehr zu lesen und es sieht so aus, als hätte er mit Dungeon Crawler Carl die perfekte Reihe dafür gefunden.

Darum geht es in der Fantasy/Sci-Fi-Reihe

Es fällt mir etwas schwer, Dungeon Crawler Carl einem festen Genre zuzuordnen. Klar, Aliens, Schürfungsrechte, eine intergalaktische Unterhaltungssendung – Alles Themen, die man dem Sci-Fi-Thema zuordnen würde. Auf der anderen Seite ist der besagte Dungeon eher ein Fantasy-Setting. Goblins, Magie und Schwerter sind an der Tagesordnung.

Selten hat ein Buch so einen Hype losgetreten wie dieses.

Aber mal weg von der Genre-Frage, worum geht's denn jetzt? Carl trennt sich von seiner Freundin, erklärt sich aber bereit, so lange auf die gemeinsame Katze aufzupassen, bis sie es schafft, sie abzuholen. Als besagte Katze aber eines Nachts in einem Schneesturm ausbüxt, muss Carl hinter ihr her, als plötzlich die Welt von Aliens aus dem Orbit eingestampft wird und der neu erscheinende Dungeon Carls einzige Möglichkeit ist, zu überleben.

Also betritt er zusammen mit der Katze seiner Ex-Freundin, die auf den Namen Prinzession Donut hört, das mysteriöse Areal und findet sich zwischen Goblins, Fallen und Säurespuckern wieder, die ihm alle nach dem Leben trachten. Da hilft nur: Gegenstände finden, aufleveln und neue Skills freischalten. Und ganz wichtig: Unter den Milliarden zuschauenden Fans und Follower finden, die ihm zu Sponsoren verhelfen. Ja, ihr seid nicht die Einzigen, die sich hier an die Tribute von Panem erinnert fühlen.

Warum wird diese Reihe so gehypt?

Ich bin ehrlich: Als ich Dungeon Crawler Carl das erste Mal im lokalen Buchladen meines Vertrauens gesehen habe, dachte ich noch: Was für ein Quatsch soll das denn sein? Doch auf Empfehlung einer Kollegin gab ich dem Ganzen doch nochmal eine Chance und las die Leseprobe. Tja, was soll ich sagen: Ich habe so viel gelacht, wie selten bei einem Buch.

Dieses Motto ist tatsächlich Programm, Carl muss permanent um sein Überleben kämpfen.

Das liegt nicht nur an dem unfassbar witzigen Schreibstil, sondern auch an den absurden Situationen, in denen sich Carl und Donut stets wiederfinden. Die ganze Reihe ist zudem eine tiefe Verbeugung vor der Kunst der Videospiele. Carl hat plötzlich Stats wie Intelligenz, Stärke und Geschicklichkeit. In seinem Inventar erscheinen Lootboxen mit neuen Waffen, Gegner im Dungeon haben Level und sichtbare Lebensbalken. Es gibt NPCs und Gildenhäuser.

Review zum Buch Ich habe 2025 eine neue Lieblingsbuchreihe entdeckt von Marylin Marx

Man merkt deutlich, dass Autor Matt Dinniman selbst begeistert Videospiele spielt und diesem Medium mit dieser Buchreihe ein Denkmal setzen wollte. Und das ist ihm auch auf ganzer Linie gelungen. Das bezeugen die inzwischen acht erschienen Bände und die grandiosen Rezensionen auf goodreads mehr als deutlich. Auch eine Graphic Novel erscheint noch dieses Jahr.

Endlich auch auf Deutsch verfügbar

Am 25. Februar erscheint die deutsche Übersetzung des Romans und bringt damit endlich den Hype auch für alle diejenigen nach Deutschland, die nicht so gerne auf Englisch lesen. Und keine Sorge: Der Humor und der freche Schreibstil hauen auch im Deutschen noch rein. Der zweite Band folgt übrigens bereits im Juni dieses Jahres. Also völlig egal, ob auf Deutsch oder Englisch: Dungeon Crawler Carl sollte 2026 definitiv auf eurer Leseliste stehen.