Offizieller Switch 2 Turbo Controller angekündigt: Neues Gamepad soll Stick Drift verhindern!

Der neue Turbo Controller für Nintendo Switch 2 bietet ein paar Vorteile gegenüber den Switch 2 Pro Controller.

Schon sehr bald, nämlich am 20. März, erscheint ein neuer, offiziell lizenzierter Switch 2 Controller, der dem Nintendo Switch 2 Pro Controller Konkurrenz macht: Der Horipad Turbo Wireless Controller für Switch 2 macht ein paar Dinge besser als Nintendos eigenes Gamepad und ist trotzdem deutlich günstiger. Der UVP liegt hier bei 64,99€, im Vergleich zu 89,99€ beim Switch 2 Pro Controller. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits vorbestellen:

Bislang ist bei Amazon leider nur die Version in „Frostweiß“ bestellbar. Die schwarze Version wird auf der Shopseite jedoch bereits aufgeführt und auch für diese dürften die Vorbestellungen zeitnah starten. Übrigens ist der Horipad Turbo Controller natürlich auch mit der ersten Switch kompatibel.

Weniger Stick Drift & Turbo-Funktion: Das kann der neue Switch 2 Controller!

Oberflächlich sieht der Horipad Turbo Controller dem Switch 2 Pro Controller sehr ähnlich, vor allem in der schwarzen Version.

Der Horipad Turbo Controller ist dem Nintendo Switch 2 Pro Controller oberflächlich sehr ähnlich und verfügt über all die Tasten, die dieser bietet. Ihr bekommt also auch hier programmierbare Extratasten auf der Rückseite und außerdem die neue C-Taste auf der Vorderseite, durch die ihr schnell auf die neuen Chat-Features der Switch 2 zugreifen könnt. Auch die Bewegungssteuerung funktioniert wie beim Original.

Der größte Vorteil des Horipad Turbo Controllers sind die TMR (Tunneling Magnetoresistance) Sticks. Diese elektromagnetischen Sticks funktionieren im Inneren ohne direkten Kontakt beim Erfassen der Bewegungen, wodurch die üblichen Verschleißerscheinungen vermieden werden. Dadurch wird das Risiko für Stick Drift, für den die Nintendo-Controller (sowohl die Joy-Cons als auch der Pro Controller) sehr anfällig sind, erheblich gesenkt.

Die TMR Sticks des Horipad Turbo Controllers sind einer seiner größten Vorteile. Auf der Rückseite findet ihr Extra-Tasten.

Ein weiterer Vorteil des Horipad Turbo Controllers, von dem er seinen Namen hat, ist die Turbo-Funktion. Ihr könnt mithilfe der sogenannten Hori-Taste Buttons den Turbo zuweisen, wodurch ihr sie durch einfaches Drücken mehrfach auslösen könnt. Die Hori-Taste erfüllt darüber hinaus noch weitere Funktionen und lässt euch beispielsweise schnell zwischen zwei selbst festgelegten Tastenprofilen wechseln.

Einen Nachteil hat der Horipad Turbo Controller allerdings: Bei der Akkulaufzeit ist er dem Nintendo Switch 2 Pro Controller deutlich unterlegen. Mit 10 Stunden bietet das Horipad zwar eine recht normale Laufzeit für einen Wireless Controller, die sich etwa auf dem Niveau des Sony DualSense PS5-Controllers befindet. Nur hält Nintendos Pro Controller mit circa 40 Stunden eben sehr viel länger durch als gewöhnliche Gamepads.