  • Anzeige

Offizieller Switch 2 Turbo Controller angekündigt: Neues Gamepad soll Stick Drift verhindern!

Schon im März erscheint der neue Turbo Controller für Switch 2, der einiges besser macht als der Switch 2 Pro Controller und dennoch günstiger ist. Ab jetzt könnt ihr vorbestellen!

GamePro Deals
24.02.2026 | 07:58 Uhr


zum Shop

Der neue Turbo Controller für Nintendo Switch 2 bietet ein paar Vorteile gegenüber den Switch 2 Pro Controller. Der neue Turbo Controller für Nintendo Switch 2 bietet ein paar Vorteile gegenüber den Switch 2 Pro Controller.

Schon sehr bald, nämlich am 20. März, erscheint ein neuer, offiziell lizenzierter Switch 2 Controller, der dem Nintendo Switch 2 Pro Controller Konkurrenz macht: Der Horipad Turbo Wireless Controller für Switch 2 macht ein paar Dinge besser als Nintendos eigenes Gamepad und ist trotzdem deutlich günstiger. Der UVP liegt hier bei 64,99€, im Vergleich zu 89,99€ beim Switch 2 Pro Controller. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits vorbestellen:

Offiziellen Switch 2 Turbo Controller jetzt schnappen!

Bislang ist bei Amazon leider nur die Version in „Frostweiß“ bestellbar. Die schwarze Version wird auf der Shopseite jedoch bereits aufgeführt und auch für diese dürften die Vorbestellungen zeitnah starten. Übrigens ist der Horipad Turbo Controller natürlich auch mit der ersten Switch kompatibel.

Schwarzer Switch 2 Turbo Controller bei Amazon

Weniger Stick Drift & Turbo-Funktion: Das kann der neue Switch 2 Controller!

Oberflächlich sieht der Horipad Turbo Controller dem Switch 2 Pro Controller sehr ähnlich, vor allem in der schwarzen Version. Oberflächlich sieht der Horipad Turbo Controller dem Switch 2 Pro Controller sehr ähnlich, vor allem in der schwarzen Version.

Der Horipad Turbo Controller ist dem Nintendo Switch 2 Pro Controller oberflächlich sehr ähnlich und verfügt über all die Tasten, die dieser bietet. Ihr bekommt also auch hier programmierbare Extratasten auf der Rückseite und außerdem die neue C-Taste auf der Vorderseite, durch die ihr schnell auf die neuen Chat-Features der Switch 2 zugreifen könnt. Auch die Bewegungssteuerung funktioniert wie beim Original.

Offiziellen Switch 2 Turbo Controller jetzt schnappen!

Der größte Vorteil des Horipad Turbo Controllers sind die TMR (Tunneling Magnetoresistance) Sticks. Diese elektromagnetischen Sticks funktionieren im Inneren ohne direkten Kontakt beim Erfassen der Bewegungen, wodurch die üblichen Verschleißerscheinungen vermieden werden. Dadurch wird das Risiko für Stick Drift, für den die Nintendo-Controller (sowohl die Joy-Cons als auch der Pro Controller) sehr anfällig sind, erheblich gesenkt.

Die TMR Sticks des Horipad Turbo Controllers sind einer seiner größten Vorteile. Auf der Rückseite findet ihr Extra-Tasten. Die TMR Sticks des Horipad Turbo Controllers sind einer seiner größten Vorteile. Auf der Rückseite findet ihr Extra-Tasten.

Ein weiterer Vorteil des Horipad Turbo Controllers, von dem er seinen Namen hat, ist die Turbo-Funktion. Ihr könnt mithilfe der sogenannten Hori-Taste Buttons den Turbo zuweisen, wodurch ihr sie durch einfaches Drücken mehrfach auslösen könnt. Die Hori-Taste erfüllt darüber hinaus noch weitere Funktionen und lässt euch beispielsweise schnell zwischen zwei selbst festgelegten Tastenprofilen wechseln.

Einen Nachteil hat der Horipad Turbo Controller allerdings: Bei der Akkulaufzeit ist er dem Nintendo Switch 2 Pro Controller deutlich unterlegen. Mit 10 Stunden bietet das Horipad zwar eine recht normale Laufzeit für einen Wireless Controller, die sich etwa auf dem Niveau des Sony DualSense PS5-Controllers befindet. Nur hält Nintendos Pro Controller mit circa 40 Stunden eben sehr viel länger durch als gewöhnliche Gamepads.

Horipad Turbo Controller für Switch 2 jetzt vorbestellen!
Weitere aktuelle Angebote:
Was zum Henker ist Dungeon Crawler Carl?! Das aktuelle Bestseller-Buch ist ein Muss für Fantasy-Fans!
von GamePro Deals
Der vermutlich beste E-Reader mit Farbe ist gerade stark reduziert
von GamePro Deals
Mein persönlicher Preis-Leistungs-Sieger bei 4K-TVs ist mit 75 Zoll gerade unfassbar günstig!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 15 Minuten

Offizieller Switch 2 Turbo Controller angekündigt: Neues Gamepad soll Stick Drift verhindern!

vor einer Stunde

Was zum Henker ist Dungeon Crawler Carl?! Das aktuelle Bestseller-Buch ist ein Muss für Fantasy-Fans!

vor 3 Stunden

Der vermutlich beste E-Reader mit Farbe ist gerade stark reduziert

vor 11 Stunden

Mein persönlicher Preis-Leistungs-Sieger bei 4K-TVs ist mit 75 Zoll gerade unfassbar günstig!

vor 12 Stunden

Meisterwerke für die Playstation 5 im Angebot – Jetzt zuschlagen und richtig Geld sparen!
mehr anzeigen