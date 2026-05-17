  • Anzeige

92 Punkte im Test: Dieser PS5-Rollenspielhit kostet jetzt nur noch 14,46€ statt 79,99€!

Gerade könnt Ihr ein großes Action- Rollenspiel, das in unserem Test 92 Punkte abgestaubt hat und im PlayStation Store noch immer 79,99€ kostet, für nur 14,46€ im Angebot abstauben.

Profilbild

GamePro Deals
17.05.2026 | 17:04 Uhr


zum Shop

Dieser PS5-Rollenspielhit ist düsterer, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Dieser PS5-Rollenspielhit ist düsterer, als man auf den ersten Blick vermuten mag.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein zwar umstrittenes, aber bei uns im GamePro-Test mit eindrucksvollen 92 Punkten ausgezeichnetes Action-Rollenspiel im Angebot schnappen. Für den AAA-Titel, der im PlayStation Store aktuell wie zum Release noch immer 79,99€ kostet, bezahlt ihr dort momentan nur noch schlappe 14,46€. Wie lange der Deal gilt, verrät Amazon allerdings nicht. Der Preis kann sich also jederzeit ändern.

Action-Rollenspiel-Hit für PS5 jetzt zum Schnäppchenpreis abstauben!

Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Rollenspiele im Angebot abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Wunderschönes Fantasy-Abenteuer: Das ist der günstige Rollenspielhit für PS5!

Die Spielwelt dieses Action-Rollenspiels sieht schlicht fantastisch aus. Die Spielwelt dieses Action-Rollenspiels sieht schlicht fantastisch aus.

Bei dem günstigen Rollenspielhit handelt es sich um Dragon Age: The Veilguard, das zwar nicht jeden Fan der Vorgänger überzeugen konnte, uns jedoch im Test geradezu begeistert hat. Dafür gibt es mehrere Gründe, einer davon ist die Optik: Das jüngste Spiel aus dem Hause Bioware verfügt über eine der schönsten Fantasy-Welten, die ihr auf der PS5 spielen könnt, mit malerischen Landschaften von schroffen Gebirgen bis hin zu idyllischen Stränden, mit dicht besiedelten Städten und mit geheimnisvollen Ruinen.

Bildschönes Fantasy-Rollenspiel im Top-Angebot schnappen!

Dabei ist Dragon Age: The Veilguard zwar farbenfroher als frühere Teile, aber dennoch düsterer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Es gibt noch immer Orte wie ein gruseliges Geisterdorf, in dem ihr auf die Spuren brutaler Verbrechen stoßt. Eine so brutale Welt wie in Dragon Age: Origins, in der wir ständig harte Entscheidungen zwischen Pest und Cholera treffen müssen, bekommt ihr in Veilguard jedoch zugegebenermaßen nicht mehr, wenngleich die Story zum Ende hin durchaus noch erstaunlich gnadenlos wird.

Video starten 19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Während man über diese Neuausrichtung sicher geteilter Meinung sein kann, hat uns das neue Kampfsystem uneingeschränkt gut gefallen. Die alten Taktikkämpfe, die selbst in Origins schon nicht das große Highlight der Reihe waren, wurden nämlich abgeschafft zugunsten neuer Echtzeit-Action, die größtenteils auf flotte Nahkampf-Gefechte setzt, wenngleich ihr selbstverständlich auch auf Zauber und Fernkampfwaffen zurückgreifen könnt.

Dragon Age: The Veilguard im Test - Nach einem holprigen Start plötzlich mein Spiel des Jahres
von Eleen Reinke
Dragon Age: The Veilguard im Test - Nach einem holprigen Start plötzlich mein Spiel des Jahres

Ihr seid dabei weiterhin mit einer Gruppe von Helden unterwegs, was für taktischen Tiefgang sorgt. Nur liegt dieser eben inzwischen zu einem großen Teil in der effektiven Zusammenstellung und Weiterentwicklung eurer Party. In den Kämpfen selbst müsst ihr noch immer gutes Timing beim Einsatz eurer Spezialfähigkeiten unter Beweis stellen, wobei sich die Charakterklassen trotz Nahkampf-Fokus angenehm unterschiedlich spielen.

Alles in allem kann man angesichts all der Änderungen schon verstehen, dass manche Dragon-Age-Fans ihr geliebte Reihe in Veilguard nicht mehr wiedererkennen. Wenn ihr aber einfach ein tolles Fantasy-Rollenspiel wollt und euch die Treue zu den Vorgängern nicht so wichtig ist, können wir euch nur raten, dem Bioware-Spiel spätestens jetzt zum Schnäppchenpreis mal eine Chance zu geben.

Dragon Age: The Veilguard für PS5 im Angebot schnappen!
Weitere aktuelle Angebote:
38 Jahre alte Action-Reihe: Neues PS5-Spiel einer legendären Hack&Slash-Serie ist jetzt schon günstig!
von GamePro Deals
65 Zoll QLED 4K-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten: MediaMarkt startet Top-Angebot mit 144Hz-TV!
von GamePro Deals
Verkürzt euch die Wartezeit auf Black Flag: Einer der unterschätztesten Assassin's-Creed-Ableger ist jetzt spottbillig!
von Simon Berger
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 31 Minuten

92 Punkte im Test: Dieser PS5-Rollenspielhit kostet jetzt nur noch 14,46€ statt 79,99€!

vor 4 Stunden

38 Jahre alte Action-Reihe: Neues PS5-Spiel einer legendären Hack&Slash-Serie ist jetzt schon günstig!

vor 6 Stunden

65 Zoll QLED 4K-Fernseher zum besten Preis aller Zeiten: MediaMarkt startet Top-Angebot mit 144Hz-TV!

vor 8 Stunden

Verkürzt euch die Wartezeit auf Black Flag: Einer der unterschätztesten Assassin's-Creed-Ableger ist jetzt spottbillig!

vor 10 Stunden

SD-Karte für Switch 2 kostet jetzt nur noch die Hälfte
mehr anzeigen