92 Punkte im Test: Dieser PS5-Rollenspielhit kostet jetzt nur noch 14,46€ statt 79,99€!

Dieser PS5-Rollenspielhit ist düsterer, als man auf den ersten Blick vermuten mag.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein zwar umstrittenes, aber bei uns im GamePro-Test mit eindrucksvollen 92 Punkten ausgezeichnetes Action-Rollenspiel im Angebot schnappen. Für den AAA-Titel, der im PlayStation Store aktuell wie zum Release noch immer 79,99€ kostet, bezahlt ihr dort momentan nur noch schlappe 14,46€. Wie lange der Deal gilt, verrät Amazon allerdings nicht. Der Preis kann sich also jederzeit ändern.

Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Rollenspiele im Angebot abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Wunderschönes Fantasy-Abenteuer: Das ist der günstige Rollenspielhit für PS5!

Die Spielwelt dieses Action-Rollenspiels sieht schlicht fantastisch aus.

Bei dem günstigen Rollenspielhit handelt es sich um Dragon Age: The Veilguard, das zwar nicht jeden Fan der Vorgänger überzeugen konnte, uns jedoch im Test geradezu begeistert hat. Dafür gibt es mehrere Gründe, einer davon ist die Optik: Das jüngste Spiel aus dem Hause Bioware verfügt über eine der schönsten Fantasy-Welten, die ihr auf der PS5 spielen könnt, mit malerischen Landschaften von schroffen Gebirgen bis hin zu idyllischen Stränden, mit dicht besiedelten Städten und mit geheimnisvollen Ruinen.

Dabei ist Dragon Age: The Veilguard zwar farbenfroher als frühere Teile, aber dennoch düsterer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Es gibt noch immer Orte wie ein gruseliges Geisterdorf, in dem ihr auf die Spuren brutaler Verbrechen stoßt. Eine so brutale Welt wie in Dragon Age: Origins, in der wir ständig harte Entscheidungen zwischen Pest und Cholera treffen müssen, bekommt ihr in Veilguard jedoch zugegebenermaßen nicht mehr, wenngleich die Story zum Ende hin durchaus noch erstaunlich gnadenlos wird.

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Während man über diese Neuausrichtung sicher geteilter Meinung sein kann, hat uns das neue Kampfsystem uneingeschränkt gut gefallen. Die alten Taktikkämpfe, die selbst in Origins schon nicht das große Highlight der Reihe waren, wurden nämlich abgeschafft zugunsten neuer Echtzeit-Action, die größtenteils auf flotte Nahkampf-Gefechte setzt, wenngleich ihr selbstverständlich auch auf Zauber und Fernkampfwaffen zurückgreifen könnt.

Ihr seid dabei weiterhin mit einer Gruppe von Helden unterwegs, was für taktischen Tiefgang sorgt. Nur liegt dieser eben inzwischen zu einem großen Teil in der effektiven Zusammenstellung und Weiterentwicklung eurer Party. In den Kämpfen selbst müsst ihr noch immer gutes Timing beim Einsatz eurer Spezialfähigkeiten unter Beweis stellen, wobei sich die Charakterklassen trotz Nahkampf-Fokus angenehm unterschiedlich spielen.

Alles in allem kann man angesichts all der Änderungen schon verstehen, dass manche Dragon-Age-Fans ihr geliebte Reihe in Veilguard nicht mehr wiedererkennen. Wenn ihr aber einfach ein tolles Fantasy-Rollenspiel wollt und euch die Treue zu den Vorgängern nicht so wichtig ist, können wir euch nur raten, dem Bioware-Spiel spätestens jetzt zum Schnäppchenpreis mal eine Chance zu geben.