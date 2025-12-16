92 Punkte im Test: Dieses riesige PS5-Rollenspiel ist genau das Richtige für den Weihnachtsurlaub – und jetzt supergünstig im Angebot!

Dieses wunderschöne PS5-Rollenspiel ist jetzt circa 80 Prozent günstiger als zum Release vor einem Jahr.

Lust darauf, zu Weihnachten in ein episches Fantasy-Rollenspiel mit einer wunderschönen Welt abzutauchen? Dann hat Amazon gerade das passende Angebot für euch: Dort könnt ihr jetzt ein großes Action-RPG, das im GamePro-Test stolze 92 Punkte abgestaubt hat und im PlayStation-Store aktuell noch immer 79,99€ kostet, für nur 16,14€ abstauben. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Laut Shopseite läuft das Angebot bis zum 17. Dezember, also nur bis morgen. Falls dieses Spiel nichts für euch ist, gibt's bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere PS5-Hits günstiger. Auch diese Deals laufen allerdings nur noch für kurze Zeit. Hier eine kleine Auswahl:

Riesengroß, wunderschön & actionreich: Das ist das günstige PS5-Rollenspiel

Gerade die Kämpfe machen in Dragon Age: The Veilguard mehr Spaß als in den Vorgängern, aber auch sonst hat das große Fantasy-Rollenspiel einiges zu bieten.

Es geht hier um Dragon Age: The Veilguard, von dem zum Release vor gut einem Jahr zugegebenermaßen nicht jeder begeistert war. Wir haben Biowares neues Fantasy-Rollenspiel jedoch geliebt, und dafür gibt es gute Gründe. Einer davon ist die Grafik: Die Welt des Aktion-Rollenspiels sieht schlicht fantastisch aus, von malerischen Wäldern über zerklüftete Felslandschaften und majestätische Ruinen bis hin zu finsteren Städten.

Dragon Age: The Veilguard wirkt dabei zwar etwas bunter und freundlicher, als man es von der Reihe gewohnt ist, und tatsächlich ringt uns das Spiel auch nicht mehr so oft harte moralische Entscheidungen ab, wie es insbesondere im ersten Teil der Fall war. Trotzdem gibt es in der Welt des Rollenspiels noch immer düstere Ecken voller grausamer Verbrechen, darunter etwa ein gruseliges Geisterdorf. Solche Orte sind nur inzwischen in der Minderheit.

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Während man über den helleren Stil geteilter Meinung sein kann, ist das neue Kampfsystem unserer Meinung nach eine gewaltige Verbesserung. Von dem Taktik-Gameplay, das im Grunde schon in Dragon Age: Origins nicht das Beste war und das spätestens in Inquisition kaum noch Anspruch bot, kehrt sich Dragon Age: The Veilguard ab und liefert wuchtige Action-Kämpfe, die trotz Fernkampfwaffen und Zaubern vor allem auf den Nahkampf fokussiert sind.

Diese Action-Kämpfe spielen sich nicht nur hervorragend, sondern sind auch toll animiert. Dass sie ein echtes Highlight sind, bedeutet jedoch nicht, dass jeder taktische Anspruch aus dem Rollenspiel verschwunden wäre. Dieser wurde nur in die kluge Zusammenstellung der Gruppe und das geschickte Zusammenspiel verschiedener Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände verschoben, das viel Freiraum für Experimente bietet.

Der Umfang kann sich ebenfalls sehen lassen: Falls ihr nicht nur durch die Welt durch rennt, sondern auch einige der Nebenaufgaben mitnehmt, könnt ihr mit 60 bis 100 Stunden Spielzeit rechnen. Alles in allem ist Dragon Age: The Veilguard somit spätestens zum aktuellen Preis eine ganz klare Kaufempfehlung. Ihr dürft eben nur nicht den Fehler machen und ein Rollenspiel im Stil von Dragon Age: Origins erwarten, denn von diesen Wurzeln hat sich die Reihe weit entfernt.