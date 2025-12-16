  • Anzeige

92 Punkte im Test: Dieses riesige PS5-Rollenspiel ist genau das Richtige für den Weihnachtsurlaub – und jetzt supergünstig im Angebot!

Gerade könnt ihr euch ein zwar umstrittenes, aber wunderschönes Fantasy-Rollenspiel für PS5, das wir im GamePro-Test geliebt haben, zum Top-Preis im Sonderangebot schnappen.

GamePro Deals
16.12.2025 | 12:52 Uhr


zum Shop

Dieses wunderschöne PS5-Rollenspiel ist jetzt circa 80 Prozent günstiger als zum Release vor einem Jahr. Dieses wunderschöne PS5-Rollenspiel ist jetzt circa 80 Prozent günstiger als zum Release vor einem Jahr.

Lust darauf, zu Weihnachten in ein episches Fantasy-Rollenspiel mit einer wunderschönen Welt abzutauchen? Dann hat Amazon gerade das passende Angebot für euch: Dort könnt ihr jetzt ein großes Action-RPG, das im GamePro-Test stolze 92 Punkte abgestaubt hat und im PlayStation-Store aktuell noch immer 79,99€ kostet, für nur 16,14€ abstauben. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

PS5-Rollenspielhit jetzt zum Top-Preis abstauben!

Laut Shopseite läuft das Angebot bis zum 17. Dezember, also nur bis morgen. Falls dieses Spiel nichts für euch ist, gibt's bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere PS5-Hits günstiger. Auch diese Deals laufen allerdings nur noch für kurze Zeit. Hier eine kleine Auswahl:

Riesengroß, wunderschön & actionreich: Das ist das günstige PS5-Rollenspiel

Gerade die Kämpfe machen in Dragon Age: The Veilguard mehr Spaß als in den Vorgängern, aber auch sonst hat das große Fantasy-Rollenspiel einiges zu bieten. Gerade die Kämpfe machen in Dragon Age: The Veilguard mehr Spaß als in den Vorgängern, aber auch sonst hat das große Fantasy-Rollenspiel einiges zu bieten.

Es geht hier um Dragon Age: The Veilguard, von dem zum Release vor gut einem Jahr zugegebenermaßen nicht jeder begeistert war. Wir haben Biowares neues Fantasy-Rollenspiel jedoch geliebt, und dafür gibt es gute Gründe. Einer davon ist die Grafik: Die Welt des Aktion-Rollenspiels sieht schlicht fantastisch aus, von malerischen Wäldern über zerklüftete Felslandschaften und majestätische Ruinen bis hin zu finsteren Städten.

Großes Fantasy-Rollenspiel jetzt zum Schnäppchenpreis sichern!

Dragon Age: The Veilguard wirkt dabei zwar etwas bunter und freundlicher, als man es von der Reihe gewohnt ist, und tatsächlich ringt uns das Spiel auch nicht mehr so oft harte moralische Entscheidungen ab, wie es insbesondere im ersten Teil der Fall war. Trotzdem gibt es in der Welt des Rollenspiels noch immer düstere Ecken voller grausamer Verbrechen, darunter etwa ein gruseliges Geisterdorf. Solche Orte sind nur inzwischen in der Minderheit.

Video starten 19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Während man über den helleren Stil geteilter Meinung sein kann, ist das neue Kampfsystem unserer Meinung nach eine gewaltige Verbesserung. Von dem Taktik-Gameplay, das im Grunde schon in Dragon Age: Origins nicht das Beste war und das spätestens in Inquisition kaum noch Anspruch bot, kehrt sich Dragon Age: The Veilguard ab und liefert wuchtige Action-Kämpfe, die trotz Fernkampfwaffen und Zaubern vor allem auf den Nahkampf fokussiert sind.

Dragon Age: The Veilguard im Test - Nach einem holprigen Start plötzlich mein Spiel des Jahres
von Eleen Reinke
Dragon Age: The Veilguard im Test - Nach einem holprigen Start plötzlich mein Spiel des Jahres

Diese Action-Kämpfe spielen sich nicht nur hervorragend, sondern sind auch toll animiert. Dass sie ein echtes Highlight sind, bedeutet jedoch nicht, dass jeder taktische Anspruch aus dem Rollenspiel verschwunden wäre. Dieser wurde nur in die kluge Zusammenstellung der Gruppe und das geschickte Zusammenspiel verschiedener Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände verschoben, das viel Freiraum für Experimente bietet.

Der Umfang kann sich ebenfalls sehen lassen: Falls ihr nicht nur durch die Welt durch rennt, sondern auch einige der Nebenaufgaben mitnehmt, könnt ihr mit 60 bis 100 Stunden Spielzeit rechnen. Alles in allem ist Dragon Age: The Veilguard somit spätestens zum aktuellen Preis eine ganz klare Kaufempfehlung. Ihr dürft eben nur nicht den Fehler machen und ein Rollenspiel im Stil von Dragon Age: Origins erwarten, denn von diesen Wurzeln hat sich die Reihe weit entfernt.

Dragon Age: The Veilguard jetzt für PS5 im Angebot!
Weitere aktuelle Angebote:
Der größte Koop-Hit 2025: Dieses bildhübsche PS5-Spiel steht bei 91 Punkten auf Metacritic und ist jetzt im Amazon-Angebot richtig günstig!
von GamePro Deals
Warhammer 40,000: Space Marine 2 günstig wie noch nie: Schnappt euch den krassesten Shooter der letzten Jahre enorm reduziert!
von Simon Berger
Für diese Soundbar hat der Black Friday nie aufgehört, denn ihr bekommt sie immer noch günstig!
von GamePro Deals

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 14 Minuten

92 Punkte im Test: Dieses riesige PS5-Rollenspiel ist genau das Richtige für den Weihnachtsurlaub – und jetzt supergünstig im Angebot!

vor 2 Stunden

Der größte Koop-Hit 2025: Dieses bildhübsche PS5-Spiel steht bei 91 Punkten auf Metacritic und ist jetzt im Amazon-Angebot richtig günstig!

vor 21 Stunden

Warhammer 40,000: Space Marine 2 günstig wie noch nie: Schnappt euch den krassesten Shooter der letzten Jahre enorm reduziert!

vor 21 Stunden

Für diese Soundbar hat der Black Friday nie aufgehört, denn ihr bekommt sie immer noch günstig!

vor 22 Stunden

Nur noch 15€ statt 80€: Dieses historische Open-World-Spiel für PS5 gibt's jetzt zum besten Preis aller Zeiten im Sonderangebot!
mehr anzeigen