Warhammer 40,000: Space Marine 2 günstig wie noch nie: Schnappt euch den krassesten Shooter der letzten Jahre enorm reduziert!

Jetzt ist Schluss mit Cozy Games und Wohlfühl-Atmosphäre: Warhammer 40,000: Space Marine 2 tritt euch die Tür ein, drückt euch ein Kettenschwert in die Hand und sagt unmissverständlich: Ab jetzt wird nicht mehr diskutiert, sondern ausgelöscht. Ihr seid kein Soldat, ihr seid eine lebende Kriegsmaschine, und jeder Tyranide, der euch im Weg steht, existiert nur noch, um vernichtet zu werden. Bei Amazon gibt's den ultimativen Space-Marine-Simulator jetzt günstiger denn je!

DOOM, Gears of War und Co. können einpacken: Warhammer 40,000: Space Marine 2 ist jetzt günstig wie noch nie!

14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Im Mittelpunkt steht erneut Captain Titus, der ikonische Ultramarine, der schon im ersten Space-Marine-Ableger Orks fachmännisch in ihre Einzelteile zerlegt hat. Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils kehrt er zurück auf das Schlachtfeld, geläutert, gezeichnet und gefährlicher als je zuvor. Die Geschichte wird ernster erzählt, fühlt sich stärker ins Warhammer-Universum eingebettet an und liefert euch genau die Mischung aus Pathos, Brutalität und hirnverbranntem Größenwahn, für die die Marke bekannt ist.

Shooter-Action ohne Kompromisse

Spielerisch bleibt Space Marine 2 seinem Markenzeichen treu: Hier gibt es kein Duck-and-Cover-Geschleiche, sondern direkte "Ins Gesicht"-Konfrontation. Ihr rennt nicht vor Gegnern davon, ihr stürzt euch mitten hinein. Mit Bolter, Plasmakanone und Kettenschwert zerlegt ihr Horden von Feinden in beeindruckender Geschwindigkeit und mit gnadenloser Effizienz. Das Kampfsystem fühlt sich wuchtig an, jede Bewegung hat Gewicht und jeder Treffer reißt eure Gegner bildhübsch in Fetzen. Genau so und nicht anders muss sich ein Third-Person-Shooter im Warhammer-40k-Universum anfühlen!

Tyraniden-Schwärme in nie dagewesenem Ausmaß

Muss man gesehen haben: In Warhammer 40,000: Space Marine 2 ist jeder Screenshot ein wunderschönes Gemälde aus Blut, Schweiß und Tyraniden-Tränen.

Besonders beeindruckend ist die Darstellung der Tyraniden. Die Entwickler setzen auf monumentale Gegnerwellen, die euch regelrecht überrollen. Hunderte Krabbelviecher bewegen sich gleichzeitig über das Schlachtfeld, klettern über Wände und stürzen sich geifernd und ohne Gnade auf euch. Diese Massenschlachten sind nicht nur ein echtes technisches Ausrufezeichen, sondern sorgen auch spielerisch für konstanten Druck und pures Adrenalin.

Technik, Sound und Atmosphäre auf höchstem Niveau

Grafisch spielt Space Marine 2 ganz vorne in der Oberliga mit. Detailverliebte Rüstungen, düstere Planetenoberflächen und brachiale Explosionen sorgen für eine dichte Atmosphäre, von der man nicht genug kriegt. Der Soundtrack untermalt das Geschehen mit wuchtigen, orchestralen Klängen, während jede Waffe mit wuchtigem Sounddesign überzeugt. Zusammen ergibt das ein wahres audiovisuelles Meisterwerk, das euch komplett in das hoffnungslose 40K-Universum hineinzieht.

Fazit: Ein Pflichtkauf für Action-Fans und Warhammer-Enthusiasten

Warhammer 40,000: Space Marine 2 ist kein Spiel für zarte Gemüter. Es ist laut, brutal, kompromisslos und verdammt stolz darauf. Wenn ihr Shooter liebt, die euch eine ungeahnte "Power Fantasy" vermitteln, und wenn euch das düstere Warhammer-Universum auch nur ansatzweise reizt, dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen!

