Der größte Koop-Hit 2025: Dieses bildhübsche PS5-Spiel steht bei 91 Punkten auf Metacritic und ist jetzt im Amazon-Angebot richtig günstig!

Jetzt könnt ihr euch eines der besten PS5-Spiele 2025 zum Top-Preis sichern: Den Koop-Hit mit 91 Punkten auf Metacritic gibt’s nur bis morgen günstig im Sonderangebot!

16.12.2025 | 10:53 Uhr


Dieses abwechslungsreiche Action-Abenteuer ist eines der besten PS5-Spiele des Jahres. Dieses abwechslungsreiche Action-Abenteuer ist eines der besten PS5-Spiele des Jahres.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der besten PS5-Spiele 2025 im Angebot sichern: Den fantasievollen Koop-Hit, der auf Metacritic bei 91 Punkten steht und auch im GamePro-Test eine hohe Wertung abgestaubt hat, bekommt ihr laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo günstiger. Der Deal gilt den Shop-Angaben zufolge allerdings nur bis zum 17. Dezember, euch bleibt also nicht viel Zeit. Hier findet ihr ihn:

PS5-Hit aus 2025 jetzt im Angebot abstauben!

Das Angebot ist übrigens Teil eines kleinen, soeben gestarteten Sales bei Amazon, durch den ihr noch einige weitere große PS5-Spiele im Angebot bekommt. Hier ein paar der wichtigsten:

Noch mehr PS5-Angebote bei Amazon findet ihr hier:

Fantasy, Science Fiction und viele Überraschungen: Das ist der Koop-Hit für PS5

Passend zum Namen wird euch Split Fiction die meiste Zeit über im Splitscreen präsentiert. Passend zum Namen wird euch Split Fiction die meiste Zeit über im Splitscreen präsentiert.

Es geht hier um Split Fiction, den jüngsten Titel des Studios Hazelight, das schon mit It Takes Two einen riesigen, mehrfach zum Spiel des Jahres ausgezeichneten Koop-Hit gelandet hat. Split Fiction folgt im Wesentlichen dessen Formel: Ihr erlebt zu zweit ein großes, storybasiertes Abenteuer, das euch zumeist im Splitscreen präsentiert wird, unabhängig davon, ob ihr online oder lokal miteinander spielt. So könnt ihr jederzeit sehen, was die andere Person tut.

Diesmal spielt ihr eine Fantasy- und eine Science-Fiction-Autorin, die in die Welten ihrer Bücher hineingezogen wurden und nun gemeinsam nach einem Weg zurück in die Realität suchen. Dabei wechselt ihr zwischen den beiden Genres hin und her und kämpft euch mal mit futuristischen Waffen und Werkzeugen durch eine dystopische Cyberpunk-Großstadt, mal durch ein märchenhaftes Fantasy-Reich mit wunderschönen Landschaften und seltsamen Kreaturen.

Video starten 11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Wie schon bei It Takes Two ist es auch bei Split Fiction neben der kreativen Spielwelt vor allem die spielerische Abwechslung, die den Koop-Titel zu einem der besten Spiele seines Genres macht. Von Platforming über Shooter-Passagen und kniffligen Rätseln bis hin zum Flug auf dem Rücken eines Drachen wird so ziemlich alles geboten, was das Setting hergibt. Zwischendurch gibt es auch immer wieder überraschende Genre-Wechsel, die Split Fiction etwa kurzzeitig zu einem klassischen Shoot ’em up machen.

Split Fiction im Test: Das beste Koop-Abenteuer aller Zeiten - wenn es It Takes Two nicht gäbe
von Tobias Veltin
Split Fiction im Test: Das beste Koop-Abenteuer aller Zeiten - wenn es It Takes Two nicht gäbe

Insgesamt ist Hazelight damit ein weiteres großes Koop-Meisterwerk gelungen, das auf Augenhöhe mit It Takes Two ist. Wer gerne zu zweit im Koop spielt, sollte sich dieses fesselnde Abenteuer also auf keinen Fall entgehen lassen. Ihr solltet euch vor dem Kauf nur bewusst sein, dass man Split Fiction wirklich nur zu zweit spielen kann. Durch den Freunde-Pass braucht ihr das Spiel übrigens auch dann, wenn ihr online spielt, nur einmal zu kaufen und könnt dann eine andere Person dazu einladen.

