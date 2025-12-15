Nur noch 15€ statt 80€: Dieses historische Open-World-Spiel für PS5 gibt's jetzt zum besten Preis aller Zeiten im Sonderangebot!

Lust auf ein Soulslike mit historischer Open World? Dann könnt ihr euch dieses PS5-Spiel jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis sichern.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen Open-World-Hit für PS5 zum laut Vergleichsplattformen besten Preis aller Zeiten im Angebot sichern! Der Händler hat den Preis des Action-Rollenspiels mit Soulslike-Kämpfen, das im PlayStation Store noch immer 79,99€ kostet, in den letzten Wochen schrittweise immer weiter gesenkt und ist nun bei nur noch knapp über 15€ angekommen. Dass es noch viel günstiger wird, können wir uns nicht vorstellen, deshalb ist jetzt die richtige Zeit, um zuzuschlagen:

Wie lange der Deal gilt, verrät Amazon bislang nicht. Angesichts des sehr günstigen Preises solltet ihr jedoch damit rechnen, dass er jederzeit ausverkauft sein könnte. Bei Amazon gibt’s gerade übrigens noch einige weitere große PS5-Spiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Soulslike-Kämpfe, Schleich-Gameplay und historische Welt: Das ist der Open-World-Hit für PS5

Die Schwertkampf-Duelle sind das Highlight dieses Open-World-Spiels für PS5.

Es geht hier um Rise of the Ronin, das man grob als eine Mischung aus Assassin's Creed und Soulslike bezeichnen könnte. Das Action-Rollenspiel bietet euch eine historische Open World im Japan der 1860er, wo ihr in die Rolle eines herrenlosen Samurais schlüpft und euch gegen die Herrschaft des Shogun auflehnt. Zwar stehen euch auch Schusswaffen zur Verfügung, euer treuester Freund ist allerdings euer Schwert.

Die spannenden Schwertkampf-Duelle sind das große Highlight des Spiels, insbesondere in den fordernden Bosskämpfen im Soulslike-Stil. Rise of the Ronin scheint sich dabei einiges von Sekiro abgeschaut zu haben, denn wie dort müsst ihr durch Konter mit gutem Timing erst die Haltung eurer Gegner durchbrechen, um danach mit eigenen Treffern verheerenden Schaden anrichten zu können.

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

Autoplay

Daneben gibt es auch Schleich-Gameplay im Assassin's-Creed-Stil, wofür euch sogar einige spannende Gadgets zur Verfügung stehen. So könnt ihr beispielsweise mithilfe eines Gleiters lautlos aus der Luft in bewachte Gebiete eindringen. Außerdem verfügt das Action-RPG über ein komplexes Fortschrittssystem, das euch immer wieder neue, interessante Skills lernen lässt. Unter anderem könnt ihr Tiere zähmen, um sie gegen eure Feinde einzusetzen.

Alles in allem ist Rise of the Ronin zwar nicht perfekt und setzt das Japan-Szenario grafisch nicht ganz so hübsch um wie die seither erschienenen Open-World-Hits Ghost of Yotei und Assassin's Creed Shadows. Die Gameplay-Mischung von Rise of the Ronin ist jedoch nach wie vor etwas Besonderes und wenn euch das historische Japan-Setting anspricht, könnt ihr zum aktuellen Preis von nur knapp über 15€ wirklich nicht viel falsch machen.