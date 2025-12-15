Für diese Soundbar hat der Black Friday nie aufgehört, denn ihr bekommt sie immer noch günstig!

Die JBL Bar 800 ist unglaublich flexibel einsetzbar.

Guter Sound ist in meinen Augen sogar noch wichtiger als ein hochauflösendes Bild im Heimkino, weshalb ich nicht müde werde, dafür zu plädieren, dass zu jedem TV eine passende Soundbar am besten gleich mit dazu gekauft werden sollte. Und wer dabei möglichst viel Flexibilität im Einsatz haben möchte, der findet in der JBL Bar 800 eine Soundbar, die genau das bietet.

Surround-Sound dank Dolby Atmos und abnehmbarer Lautsprecher

Die 720 Watt Leistung deuten es bereits an: Hier steckt geballte Soundpower im Gehäuse. Der externe Subwoofer funktioniert kabellos und schmettert euch einen Basssound um die Ohren, an dem sich selbst eure Knochen noch ergötzen werden. Außerdem sorgt Dolby Atmos für ein räumliches Klangbild, dass euch besonders tief ins Geschehen eintauchen lässt.

Die abnehmbaren Lautsprecher machen diese Soundbar einzigartig und sehr flexibel.

Das Beste sind aber die beiden abnehmbaren Surround-Speaker der Soundbar, denn sie bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Wenn ihr in eurem Wohnzimmer die Möglichkeit habt, könnt ihr sie hinter eurem Sofa platzieren und so eure Soundbar mit nur wenigen Handgriffen in ein 7.1 Soundsystem umwandeln. Oder ihr hört gerade Musik und wollt euch einen Snack in der Küche zubereiten? Nehmt den Lautsprecher einfach mit und verpasst keine einzige Sekunde. Oder ihr lasst sie einfach an der Soundbar angebracht und erweitert so eure vordere Klangbühne.

Eine Soundbar der besonderen Art

Neben Dolby Atmos und einem Dialogverstärker, der Gespräche automatisch verstärkt, sorgt vor allem das MultiBeam-Feature dafür, dass die JBL Bar 800 eine Wohltat für eure Ohren ist. Denn das Feature sorgt nicht nur dafür, dass der Sound in alle Richtungen gleichzeitig abgegeben wird, sondern registriert auch Objekte im Raum, die den Schall reflektieren und passt die Sound-Abgabe entsprechend an. So optimiert sich die Soundbar quasi selbst und sorgt dafür, dass ihr das für eure Wohnverhältnisse beste Klang-Erlebnis bekommt.

Der Subwoofer funktioniert, abgesehen vom Stromanschluss, komplett kabellos.

JBL zeigt mit dieser Soundbar auf allen Ebenen, dass sie wissen, was guten Kino-Sound ausmacht und schaffen es nahezu spielend, das Gefühl eines Kinosaals in eurer Wohnzimmer zu bringen. Nur eben ohne andere lästige Kino-Gäste, die ihre Getränke zu laut schlürfen oder sich anderweitig daneben benehmen. Bei MediaMarkt bekommt ihr das Schmückstück zum selben Angebotspreis, wie am Black Friday und der ist verdammt niedrig!