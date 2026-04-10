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94 auf Metacritic: Dieses Rollenspiel-Meisterwerk für Switch gibt's jetzt supergünstig!

Wenn ihr euch mal wieder in ein episches Abenteuer mit über 100 Spielstunden stürzen wollt, könnt ihr jetzt eines der besten Rollenspiele seit einem Jahrzehnt günstig auf Nintendo Switch nachholen.

GamePro Deals
10.04.2026 | 16:14 Uhr


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Die Paläste, die ihr in diesem Rollenspiel erforscht, sind von etwas anderer Art, als ihr es von Fantasy-RPGs gewohnt seid. Die Paläste, die ihr in diesem Rollenspiel erforscht, sind von etwas anderer Art, als ihr es von Fantasy-RPGs gewohnt seid.

Gerade könnt ihr eines der besten Rollenspiele, die ihr für Nintendo Switch bekommen könnt, zum Schnäppchenpreis abstauben. Das Meisterwerk, das auf Metacritic bei 94 Punkten steht und im Nintendo eShop noch immer 59,99€ kostet, bekommt ihr bei Amazon aktuell schon für 19,99€. Einen besseren Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo. Hier geht's direkt zum Deal:

Rollenspiel-Meisterwerk für Switch jetzt günstig abstauben!

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere große Rollenspiele für Switch günstiger. Hier eine Auswahl:

Packende Story & surreale Welt: Das bietet das Rollenspiel-Meisterwerk für Switch!

Video starten 1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Bei dem günstigen Rollenspielhit handelt es sich um Persona 5 Royal, eine Neuauflage des Meilensteins, die um zahlreiche neue Inhalte erweitert wurde und dadurch noch ein gutes Stück besser ist als das ohnehin schon hervorragende Original. Unter anderem bekommt ihr hier einen zusätzlichen Stadtteil, ein drittes Semester, ein weiteres Party-Mitglied und viele neue Waffen, Items und Gegner geboten. Insgesamt könnt ihr jetzt mit 100 bis 150 Stunden Spielzeit rechnen.

Rollenspiel-Hit für Switch jetzt im Top-Angebot schnappen!

Wie in den Vorgängern schlüpft ihr abermals in die Rolle eines japanischen Schülers, der tagsüber seinen Schulalltag bewältigen muss, aber nachts in eine düstere, surreale Parallelwelt reist. Diesmal dringt ihr in das Unterbewusstsein der Bewohner Tokios ein und kämpft euch durch deren sogenannte Paläste, um sie von ihren Ängsten und Traumata zu befreien, die dort in Form skurriler Monster Gestalt annehmen.

Die Kämpfe in Persona 5 sind nach wie vor rundenbasiert, aber sehr schnell und stilvoll inszeniert. Die Kämpfe in Persona 5 sind nach wie vor rundenbasiert, aber sehr schnell und stilvoll inszeniert.

Spielerisch bleibt Persona 5 der Reihe treu: Ihr bekommt hier also weiterhin ein im Kern klassisches JRPG, in dem ihr mit einer Gruppe von Helden unterwegs seid und euch rundenbasierte Gefechte liefert. Diese spielen sich allerdings sehr flott und sorgen mit den zahlreichen Spezialattacken der sehr unterschiedlichen Charaktere und den ebenso vielfältigen Gegnertypen für eine Menge taktischen Tiefgang.

Trotzdem sind es nicht so sehr die Kampfmechaniken, sondern vor allem die komplexe, spannende Geschichte und das hervorragende Artdesign der fantasievollen Parallelwelten, die Persona 5 zu einem Meisterwerk machen, welches man unbedingt noch nachholen sollte, falls man es bisher verpasst hat. Mit der Royal-Version für Switch könnt ihr zum aktuellen Schnäppchenpreis von unter 20€ wirklich nichts falsch machen. So viel Spiel in so hervorragender Qualität bekommt man selten so günstig!

Persona 5 Royal jetzt für Switch im Angebot!
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