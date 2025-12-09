Dieser E-Reader erinnert mehr an ein Smartphone als ein Tablet und ist gerade deswegen so genial

Auf den ersten Blick wird klar, dieser E-Reader ist etwas anders als andere Modelle.

Eigentlich kennen wir E-Reader ja als Tablet-ähnliche Geräte, die oft noch mehrere haptische Tasten besitzen. Doch der AiPaper Reader C von Viwoods bricht mit diesem gewohnten Bild und verkleinert seinen E-Reader auf die Größe eines Smartphones. Und das bringt mehr, als zuerst den Anschein hat.

Ein E-Reader im Smartphone-Format

Nicht nur das Format erinnern an ein Smartphone, auch das Betriebssystem. Denn der AiPaper Reader C läuft mit Android 16 und ermöglicht euch damit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten fernab vom simplen E-Book lesen. Mails checken, Whatsapp Nachrichten beantworten oder News-Websiten aufrufen, alles kein Problem. Bei anderen E-Readern, wie etwa dem Kindle von Amazon, wäre so ein Funktionsumfang völlig undenkbar.

Mit diesem E-Reader könnt ihr Bücher auch nur mit einer Hand lesen.

Selbst mobile Daten könnt ihr mit dem Reader nutzen, da er 4G unterstützt. Theoretisch ist es auch möglich, mit dem Gerät zu telefonieren, auch wenn aufgrund mangelnder Soundqualität davon abgeraten wird. Das Smartphone-Design sorgt nebenbei auch dafür, dass dieser E-Reader zu den leichtesten der Welt gehört. Er wiegt gerade ein mal 138 Gramm und damit sogar leichter als so manches modernes Handy.

Der KI-Assistent für die Hosentasche

Der AiPaper Reader C ist nicht nur fürs gemütliche Lesen, sondern ist auch ein erstklassiges Arbeitstool. Denn an der Seite des Readers gibt es Taste, mit der ihr mit nur einem Knopfdruck Zugriff auf eine KI erhaltet, denen ihr Anfragen diktieren oder schriftlich mitteilen könnt. So könnt ihr euch in Sekunden Dokumente zusammenfassen lassen. Eure AI-Notizen werden in einem extra Ordner gespeichert, sodass ihr jederzeit Zugriff darauf habt. Seit kurzem gibt es außerdem auch eine Variante mit Farbdisplay, mit dem ihr auch Farben anzeigen lassen könnt.

Die Beleuchtung des E-Ink-Displays könnt ihr selbst einstellen.

Ein paar Mankos hat das Gerät aber leider auch, so hat es zum Beispiel keine eigenen Lautsprecher, wer sich Audioinhalte anhören will, muss zwingend auf Bluetooth-Kopfhörer zurückgreifen. Obendrein unterstützt der AiPaper Reader C keine handschriftlichen Notizen, ihr könnt also keinen Stylus-Stift damit verwenden.

Nicht der einzige E-Reader mit Smartphone-Charakteristik

So innovativ der AiPaper Reader C auch ist, die Idee, einen E-Reader in Form eines Handys auf den Markt zu bringen, hatten zuvor auch schon andere. Denn bereits seit letztem Jahr gibt es den BOOX Palma 2, der ebenfalls an ein Smartphone erinnert und über ein Android-Betriebssystem läuft. Zusätzlich verfügt er sogar über eine Kamera, mit der sich schnell und einfach Dokumente einscannen und direkt auf dem Gerät bearbeiten lassen können.