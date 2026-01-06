  • Anzeige

94 Punkte auf Metacritic: Rollenspiel-Meilenstein für Switch jetzt zum Schnäppchenpreis im Angebot abstauben!

Gerade könnt ihr euch eines der Top-Rollenspiele der letzten 10 Jahre günstig schnappen. Das gefeierte Meisterwerk mit rund 100 Stunden Spielzeit gibt's jetzt bei Amazon für Switch im Angebot.

06.01.2026 | 08:17 Uhr


Bei Amazon könnt ihr euch jetzt eines der besten Rollenspiele der letzten zehn Jahre günstig schnappen. Die Switch-Version, die auf Metacritic bei einer traumhaften Bewertung von 94 Punkten steht, bekommt ihr dort jetzt für nur noch 19,99€. Das ist das epische Abenteuer mit rund 100 Stunden Spielzeit auf jeden Fall wert. Amazon verrät nicht, wie lange der Deal noch läuft. Hier findet ihr ihn:

Rollenspiel-Meisterwerk jetzt für Switch günstig abstauben!

Episches Abenteuer in surrealer Welt: Das ist der Rollenspielhit für Switch

Es geht hier um Persona 5 Royal, eine nicht nur technisch verbesserte, sondern auch inhaltlich stark erweiterte Version des Rollenspiel-Hits, die in Tests sogar noch stärker abgeschnitten hat als das ohnehin schon gefeierte Original. Sie bietet unter anderem einen neuen Stadtteil, ein zusätzliches Party-Mitglied, ein drittes Semester, größere Dungeons und viele neue Waffen, Gegenstände und Feinde.

Switch-Rollenspielhit mit Metascore 94 im Angebot schnappen!

Wie üblich in der Persona-Reihe spielt ihr einen japanischen Schüler, der tagsüber seinen Schulalltag meistern muss, nachts jedoch in eine surreale Parallelwelt abtaucht und dort gefährliche Abenteuer erlebt. Diesmal befindet ihr euch in Tokio und könnt über das sogenannte Metaverse ins Unterbewusstsein der Stadtbewohner eindringen. In deren persönlichen Palästen, bei denen es sich im Grunde um Dungeons handelt, bekämpft ihr die negativen Emotionen und Charaktereigenschaften, die sich dort manifestieren.

Video starten 1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Spielerisch handelt es sich im Grunde um ein traditionelles, gruppenbasiertes JRPG, aber eben in einer abgedrehten Welt, mit kreativen Feinden und einem hervorragenden Artdesing. Außerdem ist das Kampfsystem, obwohl es klassisch rundenbasiert abläuft, ungewöhnlich temporeich, weil alle Aktionstypen ihren eigenen Button auf dem Controller haben und sich dadurch trotz der vielfältigen Spezialattacken schnell auslösen lassen.

Was Persona 5 zu einem so außergewöhnlichen Rollenspiel macht, sind aber vor allem die dichte Atmosphäre, die spannende Geschichte und die aufwendige Inszenierung im Anime-Stil. Wenn ihr nicht unter einer generellen Abneigung gegen JRPGs leidet, solltet ihr dem Meisterwerk auf jeden Fall mal eine Chance geben. Zum aktuellen Angebotspreis ist die Royal Edition auch wegen ihres gewaltigen Umfangs von rund 100 Spielstunden ein echtes Schnäppchen.

Persona 5 Royal für Switch im Angebot abstauben!
