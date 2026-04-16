95 Punkte auf Metacritic: Eines der besten Switch 2-Spiele gibt's jetzt günstig im Sonderangebot!

Zwei der besten Open-World-Spiele überhaupt könnt ihr euch jetzt günstig sichern.

Bei Amazon könnt ihr jetzt die beiden neuen, verbesserten Switch 2-Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom günstig im Angebot abstauben. Im Vergleich zum UVP kommt ihr 35 Prozent günstiger weg, was für die sonst recht teuren und preisstabilen Spiele ein tollerer Deal ist. Den günstigen Preis bekommt ihr, wenn ihr einen Rabattgutschein nutzt, indem ihr auf der Produktseite auf das Kästchen neben „Coupon“ klickt:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch laufen. Falls sie dort schon ausverkauft sein sollten, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr sie alternativ auch bei MediaMarkt finden, wo ihr euch allerdings bei myMediaMarkt anmelden müsst, um den Extra-Rabatt zu bekommen:

Zelda-Spiele für Switch 2: Das bieten die Open-World-Hits in der Neuauflage!

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Autoplay

Die Switch 2 Editions von Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom bieten bessere Grafik dank höherer Auflösung und HDR-Unterstützung, eine flüssigere Framerate und neue Funktionen durch die Zelda Notes App. Durch diese könnt ihr euch etwa zu versteckten Schreinen führen lassen, Hintergrundinfos über die Welt und eure Spielstatistiken ansehen sowie Items und in Tears of the Kingdom sogar Baupläne mit anderen Spieler*innen teilen.

Mit Metacritic-Scores von 94 und 95 Punkten für die Switch 2 Editions gehören die beiden Open-World-Hits zu den besten Spielen, die ihr auf der Nintendo-Konsole bekommen könnt. Das liegt nicht zuletzt an ihren faszinierenden, geheimnisvollen Spielwelten, die fast uneingeschränkte Freiheit bieten. In Breath of the Wild könnt ihr sogar direkt nach dem Startgebiet zum finalen Bosskampf marschieren, wenn ihr wollt. Ob ihr ihn zu diesem Zeitpunkt schafft, ist eine andere Frage.

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Spielerisch bieten beide Spiele die bewährte Zelda-Mischung aus Action, Erkundung und Rätseln in Dungeons, wobei diesmal allerdings mehr Wert auf ein forderndes Kampfsystem gelegt wurde als in früheren Spielen. Außerdem wurden neue Survival-Elemente und eine glaubhaft simulierte Physik hinzugefügt, die ihr im Kampf zu eurem Vorteil nutzen könnt, indem ihr zum Beispiel Brände auslöst oder im Wasser stehende Gegner mit Elektro-Angriffen röstet.

Tears of the Kingdom nutzt die Physiksimulation zudem für ein ganz neues Gameplay-Element: Link kann nun selbst Waffen, Fahrzeuge und sogar Fluggeräte konstruieren, wobei eurer Kreativität kaum Grenzen gesetzt sind. Die Fluggeräte benutzt ihr, um zu den neuen schwebenden Inseln zu reisen. Dort findet ihr die Reste einer alten, hochentwickelten Zivilisation, die euch neue Technologien für noch ausgefallenere Kreationen liefern.