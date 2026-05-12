Dieses Open-World-Meisterwerk begeistert nicht nur durch seine riesige und atmosphärische Spielwelt.

Jetzt könnt ihr einen der größten Open-World-Hits der Spielegeschichte günstig nachholen: Den Action-Meilenstein, der in der Original-Version aus 2010 bei 95 Punkten auf Metacritic steht, gibt es jetzt in der überarbeiteten und erweiterten Switch-Neuauflage zum Sparpreis. Bei MediaMarkt zahlt ihr aktuell nur noch 19,95€ für das Spiel, das euch im Nintendo eShop derzeit 49,99€ kosten würde. Dieser Link führt euch direkt zum Deal:

Übrigens könnt ihr gerade noch weitere Switch-Neuauflagen großer Klassiker günstiger abstauben, und zwar nicht nur bei MediaMarkt, sondern auch bei Amazon. Hier ein paar Beispiele:

Eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten in der Switch-Neuauflage!

Red Dead Redemption lässt euch durch die letzte Phase des Wilden Westens reisen.

Es geht hier um Red Dead Redemption, das große Western-Epos aus dem Hause Rockstar, das euch auf eine Reise durch eine riesige und trotzdem stets lebendig und glaubhaft wirkende Open World schickt. Ihr werdet in die allerletzte Phase des Wilden Westens zu Beginn des 20. Jahrhunderts geführt und versucht als John Marston, die Mitglieder eurer früheren Bande aufzuspüren und zur Strecke zu bringen, wofür ihr von den USA bis nach Mexiko reist.

Seine Traumwertungen hat sich Red Dead Redemption nicht nur durch die Spielwelt und die kinoreife Geschichte verdient, sondern auch dadurch, dass das Gameplay so ziemlich alles zu bieten hat, was man sich von einem guten Western erwarten kann. Darunter sind natürlich wilde Schießereien, Raubüberfälle und Verfolgungsjagden, aber auch viele ruhige, stimmungsvolle Momente, die dem Spiel einen im Open-World-Genre seltenen emotionalen Tiefgang verleihen.

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für Switch im Trailer

Autoplay

Die Switch-Version des ursprünglich für PS3 erschienenen Actionhits bringt nicht nur ein paar technische Verbesserungen wie neue Lichteffekte und überarbeitete Texturen mit. Sie liefert auch sämtliche zusätzlichen Singleplayer-Inhalte, die für das Original erschienen sind, einschließlich der umfangreichen Erweiterung Undead Nightmare. In dieser bricht die Zombie-Apokalypse über die Spielwelt herein, wodurch die Atmosphäre eines trashigen Horror-B-Movies entsteht.