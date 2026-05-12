Sound-Legende Bose kegelt ihre beste Soundbar zum Spottpreis raus

Diese Soundbar gehört mit zum Besten, was ihr euch unter den Fernseher stellen könnt.

Eine Soundbar gehört aus meiner Sicht zu jedem guten Heimkino einfach dazu und es gibt wenige Marken, die so viel von Kinosound verstehen, wie Bose. Mit der Smart Ultra Soundbar haben sie ein Gerät geschaffen, das nicht nur fulminanten Klang liefert, sondern dank seiner glänzenden Oberfläche auch noch sehr schick daher kommt.

Dolby Atmos macht das Heimkino lebendig

In dem schicken Gehäuse sitzen insgesamt sechs Lautsprecher. Das klingt erstmal nicht nach besonders viel, aber es handelt sich hier schließlich um Lautsprecher von Bose, mit enorm hoher Qualität. Zwei dieser Lautsprecher sind upfiring Speaker, senden ihren Schall also nach oben, wo er von der Decke abprallt und dann auf euch trifft.

So können Geräusche nicht nur links und rechts, sondern auch weiter oben und unten positioniert werden. Hubschrauber dröhnen über eure Köpfe hinweg und ein Grollen aus der Tiefe klingt nun wirklich so, als käme es von unten. Das ist Dolby Atmos in Reinform und eine Bereicherung für jedes Heimkino.

Dialogverstärker und Co: Mehr als nur technische Spielereien

Der Ton in Filmen und Serien ist oft leider eine Katastrophe. Stimmen sind viel zu leise, Effekte werden überbetont und Musik ist oft so dominant, dass sie den Rest des Tons in den Schatten stellt. Viele Filmabende werden also davon begleitet, die Fernbedienung immer griffbereit zu halten und mehrmals den Ton rauf- und wieder runterzudrehen.

Ohne Soundbar ist so ein Filmabend einfach nicht komplett.

Die Bose Smart Ultra Soundbar macht mit diesem Problem endgültig Schluss. Denn der Dialogverstärker isoliert verschiedene Tonspuren voneinander und macht dann gezielt die lauter, die es wirklich brauchen, in den meisten Fällen sind das die Dialoge.

Zudem passt die Sound den ausgegebenen Ton auf die Beschaffenheiten eurer Räumlichkeiten an, um so den Sound noch weiter zu optimieren. Mit dieser Klangstange heißt es für euch in Zukunft: TV einschalten und einfach zurücklehnen. Der Ton reguliert sich von selbst. Das gilt besonders mit dem aktuellen Angebot, bei dem ihr über 150 Euro sparen könnt.