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95 Punkte auf Metacritic: Dieses PS3-Meisterwerk gibt's jetzt im PS5-Remake zum halben Preis!

Eines der besten PS3-Spiele überhaupt, das im Original bei stolzen 95 Punkten auf Metacritic steht, könnt ihr euch gerade als PS5-Remake im Sonderangebot schnappen!

GamePro Deals
19.03.2026 | 17:07 Uhr


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Dieser PS3-Hit ist eines der besten Spiele seiner Generation und heute noch genauso gut wie damals, vor allem im Remake. Dieser PS3-Hit ist eines der besten Spiele seiner Generation und heute noch genauso gut wie damals, vor allem im Remake.

Eines der besten Actionspiele der PlayStation 3, das seinerzeit laut Metacritic auf einen Wertungsschnitt von 95 Punkten kam, könnt ihr euch jetzt im Angebot schnappen: Bei MediaMarkt bekommt ihr die Neuauflage gerade zum halben Preis, laut Vergleichsplattformen gibt es Sonys First-Party-Hit aktuell nirgendwo günstiger. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

PS5-Remake eines PS3-Meisterwerks jetzt im Angebot schnappen!

Daneben gibt es bei MediaMarkt gerade übrigens noch einige weitere First-Party-Spiele für PS5 im Angebot. Hier ein paar der wichtigsten:

Die beste Version eines Meisterwerks: Das bietet der PS3-Hit im PS5-Remake!

Video starten 11:56 The Last of Us Part 1 - Das Remake ist ein technischer Meilenstein

Es geht hier um The Last of Us Part I, eine PS5-Neuauflage des PS3-Klassikers, die anders als die PS4-Version kein bloßes Remaster, sondern ein richtiges Remake mit ganz neuer Grafik ist. Diese liefert unter anderem 4K-Auflösung, neue Licht- und Partikeleffekte sowie neue Gesichtsanimationen, was für ein noch atmosphärischeres und filmreiferes Erlebnis sorgt. Hierzu trägt auch der neue 3D-Sound bei, der euch Geräuschquellen besser orten lässt.

PlayStation-Meilenstein in seiner besten Version spielen!

Am Gameplay und der Steuerung gibt es ebenfalls kleinere Verbesserungen, einschließlich der Unterstützung der adaptiven Trigger des DualSense Controllers. Obendrauf bekommen diejenigen unter euch, die eine Herausforderung sichern, einen neuen Permadeath- und einen Speedrun-Modus. Die sehr spielenswerte Erweiterung Left Behind, die euch die Vorgeschichte des Hauptspiels erzählt und die auch im PS4-Remaster schon enthalten war, ist natürlich ebenso wieder mit dabei.

Im Remake sieht die postapokalyptische Welt von The Last of Us gleich nochmal ein ganzes Stück stimmungsvoller aus. Im Remake sieht die postapokalyptische Welt von The Last of Us gleich nochmal ein ganzes Stück stimmungsvoller aus.

Davon abgesehen ist The Last of Us natürlich noch immer ein genauso hervorragendes Actionspiel wie damals auf PS3. Ihr reist mit der 14-jährigen Ellie und ihrem erwachsenen Beschützer quer durch die postapokalyptischen USA und legt euch dabei sowohl mit zombieähnlichen Mutanten als auch mit anderen Überlebenden an. Die Gameplay-Mischung aus Third Person Shooter, Schleichen und Erkundung ist zwar recht konventionell, funktioniert jedoch nach wie vor bestens.

The Last of Us Part 1 im Test: Die beste Version eines PlayStation-Meisterwerks
von Linda Sprenger
The Last of Us Part 1 im Test: Die beste Version eines PlayStation-Meisterwerks

Zu einem Meisterwerk wird The Last of Us jedoch vor allem durch das fantastische Artdesign seiner Welt, die Inszenierung auf höchstem AAA-Niveau und die packende Story, die nicht zuletzt aufgrund der glaubhaften Charaktere und der langsam wachsenden Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren fesselt. Unter den storygetriebenen Solo-Abenteuern gehört The Last of Us deshalb heute noch genauso wie im Jahr 2013 zum Besten, was ihr spielen könnt.

Dass der Metascore etwas zurückgegangen ist, von 95 Punkten beim Original auf 89 beim Remake, liegt vor allem daran, dass die Vollpreis-Neuauflage eben außer der besseren Technik nicht sehr viel bietet, was über die Vorlage hinausgeht. Mindestens für diejenigen, die The Last of Us tatsächlich noch immer nicht gespielt haben, ist es dennoch zweifelsfrei sein Geld wert, um den Meilenstein direkt in seiner besten Version zu erleben.

The Last of Us Part I jetzt für PS5 im Top-Angebot schnappen!
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