96 Punkte auf Metacritic: Das beste PS5-Spiel überhaupt gibt's ab heute günstig im Sonderangebot!

Dieses finstere Action-Rollenspiel-Meisterwerk könnt ihr euch jetzt für PS5 im Sonderangebot schnappen.

Das mindestens laut Metacritic, aber auch nach der Meinung vieler Spielerinnen und Spieler beste PS5-Spiel aller Zeiten könnt ihr euch gerade im Sonderangebot schnappen. Amazon hat nämlich heute einen Deal gestartet, durch den ihr das Action-Rollenspiel, dessen Metascore bei 96 Punkten steht und das auch in unserem Test stolze 94 Punkte abgestaubt hat, für die Hälfte des Preises, den ihr aktuell im PlayStation Store zahlen müsstet, abstauben könnt:

Der Deal läuft offiziell bis zum 3. Mai, könnte aber natürlich auch früher ausverkauft sein. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Rollenspiele günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Harte Kämpfe & viel Freiheit: Das ist das beste PS5-Spiel überhaupt!

Die Open World von Elden Ring ist eine der faszinierenden Rollenspiel-Welten, die ihr auf PS5 bekommen könnt.

Es geht natürlich um Elden Ring, das auf Metacritics Bestenliste knapp vor dem punktgleichen Baldur's Gate 3 die Nr. 1 der PS5-Spiele ist. Das Action-Rollenspiel aus dem Hause From Software bedient sich des aus der Dark-Souls-Reihe bekannten Spielprinzips und versetzt es in eine große Open World, die mit ihrem fantastischen Artdesign, den geheimnisvollen Ruinen und den bizarren Kreaturen ein packende, albtraumhafte Atmosphäre erschafft.

Die Open World wirkt sich auch aufs Gameplay aus und macht das Spiel zugänglicher: Zwar sind vor allem die Bosskämpfe nach wie vor knallhart, doch nun habt ihr die Freiheit, erst mal an einer anderen Stelle weiterzumachen und später mit höherem Level und besserer Ausrüstung zurückzukehren, wenn ihr mal irgendwo festhängt. Oder ihr holt euch ganz einfach Hilfe im Online-Koop dazu.

Die bizarren Monster und harten Kämpfe sind, wie schon in Dark Souls, ein Highlight des Spiels.

Außerdem bietet Elden Ring eine erstaunlich vielfältige Charakterentwicklung, die trotz des traditionell eher nahkampforientierten Kampfsystems auch Fernkampf- und Magie-Builds möglich macht. Ihr habt deshalb viel Freiheit, mit ganz verschiedenen Taktiken und Spielstilen zu experimentieren, bis ihr den für euch persönlich richtigen Weg gefunden habt.

Zudem bietet Elden Ring wieder all die Qualitäten, die schon Dark Souls und andere Spiele des Studios wie Bloodborne und Sekiro zu Hits gemacht haben. Schließlich geht es nicht nur um harte Kämpfe, sondern auch darum, dass man für diese immer wieder mit eindrucksvollen Szenen und überraschenden Entdeckungen belohnt wird. Das gilt für Elden Ring mehr als für jedes andere Soulslike, weshalb es sich seine hohen Wertungen redlich verdient hat.