98 Zoll QLED-Fernseher jetzt im Amazon-Angebot: Dieser riesige 144Hz-TV ist die perfekte Wahl für Gaming mit PS5 und Sport!

Einen so großen QLED-Fernseher, der noch dazu gut für PS5 geeignet ist, findet man nur selten so günstig.

Die Black Friday Sales sind natürlich auch in diesem Jahr wieder eine tolle Gelegenheit, um Fernseher günstig abzustauben. Wer sich etwa einen richtig großen 4K-TV zu einem möglichst günstigen Preis schnappen und trotzdem ordentliche Qualität bekommen will, findet bei Amazon ein echtes Top-Angebot. Dort könnt ihr euch jetzt nämlich den 98 Zoll großen QLED-Fernseher TCL T8C zum Schnäppchenpreis sichern:

Prinzipiell gilt der Deal bis zum 1. Dezember, er könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Falls ihr doch lieber einen etwa kleineren 4K-Fernseher haben wollt, haben wir euch hier noch ein paar weitere Modelle aufgelistet, die ihr bei Amazon gerade ebenfalls günstig abstauben könnt:

QLED, 144Hz und flüssige Bewegungen: Das kann der günstige 98-Zoll-Fernseher!

Die hohe Bildwiederholrate des TCL T8C QLED-Fernsehers ist nicht zuletzt beim Gaming nützlich.

Mit dem TCL T8C bekommt ihr einen soliden Mittelklasse-Fernseher aus 2025. Von günstigen 4K-TVs hebt er sich vor allem durch sein 144Hz-Display ab, das dafür sorgt, dass selbst bei einem so gigantischen Bildschirm schnelle Bewegungen noch flüssig wirken. Außerdem könnt ihr so die maximale Leistung aus der PS5 und Xbox Series X von 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen. Auch durch seinen niedrigen Input Lag ist der TCL T8C sehr gut fürs Gaming geeignet.

Daneben punktet der TCL T8C durch sein QLED-Display, das mithilfe einer speziellen Filterschicht die Farbdarstellung verbessert. Aus HDR-Formaten kann der günstige 4K-Fernseher zwar nicht das Beste herausholen, da ihm dafür die nötige Spitzenhelligkeit fehlt. Mit bis zu 450 cd/m2 bietet er aber zumindest etwas mehr als typische Low-Budget-TVs, die oft nicht einmal 300 cd/m2 schaffen.

Für seine Preisklasse hat der 4K-TV TCL T8C eine ganze Menge Features zu bieten.

Beim Kontrast legt der TCL T8C im Vergleich zum T8B aus dem Vorjahr durch das neue HVA-Panel noch einmal zu und schneidet weit besser ab als günstige IPS-TVs. Er reicht jedoch selbstverständlich nicht an teure Mini-LED- oder gar OLED-Fernseher heran. Dafür schneidet er beim App-Support hervorragend ab: Das Google TV-Betriebssystem lässt kaum Wünsche offen, was die Unterstützung von Streaming-Diensten angeht.

Alles in allem ist der TCL T8C also zwar nicht das Richtige, wenn ihr sehr hohe Ansprüche an die Bildqualität habt. Er ist jedoch eine ausgezeichnete Wahl, wenn ihr einen perfekten Kompromiss aus Preis und Leistung sucht, und zwar insbesondere dann, wenn ihr euren neuen 4K-Fernseher auch für Gaming und Sportübertragungen benutzen wollt, denn hier zahlt sich die flüssige Darstellung schneller Bewegungen durch das 144Hz-Display besonders aus.