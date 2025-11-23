Das boshafteste LEGO-Set zu Herr der Ringe ist jetzt im Black-Friday-Angebot: Über 5.000 Teile, massig Orks und mächtig reduziert!

Barad-dûr gehört ohne Frage zu den ikonischsten und furchteinflößendsten Bauwerken ganz Mittelerdes. Der Turm, der in Peter Jacksons „Herr der Ringe“-Filmen so bedrohlich über Mordor ragt, ist seit einiger Zeit als besonders detailreiche LEGO-Icons-Version erhältlich – in einer Größe und Ausarbeitung, bei der selbst Saruman im Turm von Orthanc neidisch werden dürfte.
Mit mehr als 5.000 Teilen bringt das Set ordentlich Gewicht auf die Waage. Und gerade jetzt gibt's einen zusätzlichen Grund zur Freude: Amazon bietet das Modell aktuell im Rahmen des Black Fridays deutlich günstiger an. Wenn ihr Saurons finstere Festung also schon immer in Miniaturform nachbauen wolltet, ist jetzt der perfekte Moment dafür.
LEGO Barad-dûr enorm reduziert beim Amazon Black Friday: Selbst Zwerge wären von dieser Baukunst beeindruckt!
Bei Barad-dûr hat LEGO wirklich nicht geknausert. Statt nur die einschüchternde Außenansicht umzusetzen, steckt das Set voller liebevoller, filmnaher Details. Vier einzeln abnehmbare Module gewähren euch sogar einen Blick ins Innere – und sorgen dafür, dass die Festung nicht nur hoch, sondern auch erstaunlich vielschichtig wirkt:
- Eine düstere Waffenschmiede, in der Orks ihre Kriegsgeräte schmieden könnten
- Ein Thronsaal, der Sauron gebührend in Szene setzt
- Ein Kerker für Gefangene, die Mordor nie wieder verlassen
- Und natürlich das legendäre Schwarze Tor, das ihr per Mechanismus öffnen und schließen könnt
Sauron und die Gang: zehn Minifiguren erwarten euch!
Ein „Herr der Ringe“-Set ohne die passenden Figuren? Kaum vorstellbar – schließlich wären die Szenen nur halb so fesselnd. Gut also, dass LEGO direkt zehn Minifiguren beilegt, die der düsteren Atmosphäre Leben einhauchen. Mit dabei sind:
- Sauron höchstpersönlich, komplett mit bedrohlicher Rüstung
- Saurons Mund mit markantem Helm
- Der brutale Ork-Anführer Gothmog
- Frodo, Sam und sogar Gollum, die sich mühsam den Weg durch Mordor bahnen
Außerdem steckt das Set voller Zubehör – vom Einen Ring über Saurons mächtige Keule bis hin zum Licht von Eärendil ist alles dabei, was das Set nochmal deutlich stimmiger macht.
Ein wahres Klemmbaustein-Fest für Fans von Herr der Ringe
Ganz gleich, ob ihr Lust auf ein richtig anspruchsvolles Bauprojekt habt oder ein beeindruckendes Mittelerde-Schaustück für euer Zuhause sucht – Barad-dûr kann beides. Mit über 5.000 Teilen ist das Set definitiv nichts für einen schnellen Nachmittag. Stattdessen erwartet euch ein Bauvorhaben, das sich über mehrere Abende oder sogar Wochen ziehen kann, während ihr euch Stück für Stück durch Saurons finstere Architektur arbeitet. Dank des modularen Aufbaus bleibt es dabei besonders spannend: Ihr könnt einzelne Bereiche jederzeit abnehmen, neu arrangieren oder in Ruhe unter die Lupe nehmen.
