PSVR2 im Top-Angebot – Bei Amazon schon ausverkauft: Hier gibt's die VR-Brille für PS5 noch günstig im Black Friday Sale!

Jetz könnt ihr euch das PSVR2 Headset für PS5 günstig schnappen. Der Deal könnte aber schon bald weg sein.

Wenn ihr im Weihnachtsurlaub VR-Spiele auf eurer PS5 spielen wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, euch die nötige Hardware zu sichern: Das PlayStation VR2 Headset könnt ihr euch gerade günstig im Black Friday Sale sichern. Theoretisch findet ihr das Angebot bei vielen großen Händlern, praktisch ist es jedoch unter anderem bei Amazon derzeit schon ausverkauft. Hier bei MediaMarkt ist es hingegen momentan noch verfügbar:

Falls der Deal auch bei MediaMarkt schon weg sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr euer Glück auch noch bei Otto versuchen. Übrigens findet ihr bei so ziemlich allen großen Händlern gerade noch viele weitere PS5-Angebote, darunter Hardware wie Konsolen und Controller ebenso wie eine riesige Auswahl an Spielen. Dieser Link führt euch zur Übersicht über die Amazon-Deals:

PlayStation VR2: Was kann das VR-Headset für PS5?

Mit PlayStation VR2 habt ihr deutlich mehr Bewegungsfreiheit als beim Vorgänger.

Mit PSVR2 bekommt ihr eine hochwertige VR-Brille, die euch eine Bildwiederholrate von 120Hz und eine Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln pro Auge liefert und es euch ermöglicht, VR-Spiele und -Modi auf PS5 zu spielen, unter denen sich auch Exklusivtitel Horizon: Call of the Mountain oder die VR-Modi von Resident Evil 4, Resident Evil Village und Gran Turismo 7 finden.

Im Gegensatz zum Vorgänger sind diesmal die Kameras direkt ins Headset integriert, wodurch der damals komplexe Aufbau auf ein einziges Kabel für die Verbindung mit der Konsole reduziert wird. Außerdem werden gute Motion Controller mitgeliefert. Mit dem Eyetracking hat PlayStation VR2 der Konkurrenz sogar ein praktisches Feature voraus: Manche Elemente könnt ihr allein durch die Bewegung eurer Augen steuern, was etwa die Navigation in Menüs erleichtert.

Bei PSVR2 liefert euch Sony hochwertige Motion Controller mit.

Übrigens ist PSVR2 nicht nur mit der PlayStation 5 kompatibel. Ihr könnt das VR-Headset inzwischen auch an einen PC anschließen, um dann beispielsweise VR-Spiele auf Steam wie Half-Life: Alyx spielen zu können. Damit ist PSVR2 die einzige VR-Brille, mit der ihr auf beiden Plattformen spielen könnt. Dafür braucht ihr allerdings einen Adapter, den ihr separat dazukaufen könnt.

Der Nachteil gegenüber Konkurrenten wie der Meta Quest 3S, die ihr bei MediaMarkt gerade zum absoluten Schnäppchenpreis von nur 229€ bekommt, ist natürlich, dass PSVR2 nur in Verbindung mit PS5 oder PC funktioniert. Auf der Quest 3S laufen die Spiele aus dem hauseigenen Shop hingegen direkt auf dem Headset, sodass ihr völlig kabellos und mobil spielen könnt. Je nachdem, wie ihr eure VR-Brille verwenden wollt, kann die Meta Quest 3S daher die bessere Wahl sein.