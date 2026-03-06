Über 10.000 Teile groß! Diese LEGO Star Wars-Alternative hat's in sich

Von Hinten imposant, von vorne gefährlich: Der Eclipse-Klasse Super-Sternzerstörer hat eine Geheimwaffe.

Das Imperium hat gefährliche Dreiecke. Neben dem normalen Sternzerstören gibt es noch verschiedene Super-Sternzerstörer, welche noch eine Schippe draufsetzen. Den meistenist die Eclipse vermutlich aus Star Wars: Empire at War bekannt, wo sie das wohl zerstörerischste Dreieck des Imperiums ist. Mould King liefert ein gigantisches Modell, welches an diesen Weltraum-Koloss erinnert!

Eins der coolsten Star Wars-Raumschiffe aus über 10.000 Steinen

Dieses Set ist nicht von LEGO, die als einzige Klemmbausteinmarke offiziell die Star Wars-Lizenz nutzen dürfen. Die chinesische Marke Mould King steht für riesige Sets für wenig Geld, aber auch für offensichtliche "Inspiration" aus bekannten Franchises, vor allem Star Wars. Mould King könnte das eines Tages zum Verhängnis werden, aber beim Kauf müsst ihr euch keine Sorgen machen, das Set dürft ihr euch natürlich gönnen.

Die Eclipse ist ein richtiger Brocken. Im Vergleich sieht der reguläre Sternzerstörer daneben eher winzig aus.

Der galaktische Steine-Gigant ist im aufgebauten Zustand stolze 116 cm lang und besteht aus ganzen 10.368 Steinen, ein richtiger Brocken. Hinzu kommt eine schicke Plakette über die das Schiff aus der Vorlage und ein Mikro-Modell eines imperialen Sternzerstörers zum Größenvergleich.

Die beachtliche Größe wird begleitet von einem detaillierten Innenleben mit Brücke und Sitzgelegenheiten – besser als so mancher Bahnhof.

Das Original aus dem Star Wars Expanded Universe hatte sein Debüt in den Comics und wurde später in der Kampagne von Star Wars: Empire at War – Forces of Corruption bekannt. Wie auch der Todesstern besitzt das Schiff einen Super-Laser, mit dem man selbst größere Raumschiffe sofort zerstören kann. Einem ganzen Planeten die Alderaan-Kur verpassen kann die Eclipse nicht ganz, aber eine große Spur der Zerstörung ist dennoch einprogrammiert.

LEGO Star Wars – das Original ohne Gewissensbisse

Wem Grauzonen im Urheberrecht zu heikel sind, kann jederzeit zum Original greifen. LEGO Star Wars begeistert seit über 25 Jahren Fans beider Marken. Auch wenn LEGO sich größtenteils vom Expanded Universe ferngehalten hat – die Eclipse hat es zumindest nicht als offizielles Set geschafft –, hat auch LEGO eigene Sternzerstörer zu bieten.

Der klassische Sternzerstörer kommt in diesem Modell mit einer seltenen Cal Kestis-Figur – dem Protagonisten aus Jedi: Fallen Order und Jedi: Survivor.

Einen Super Sternzerstörer hatten wir von LEGO auch schon einmal, aber der ist schon lange nicht mehr auf dem Markt und nur noch viel zu teuer zu finden. Aber Gerüchten zufolge soll anscheinend noch dieses Jahr ein Executor-Klassen Super-Sternzerstörer von LEGO kommen. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Gerücht.

Neben dem Sternzerstörer hat LEGO noch viel mehr Star Wars-Sets zu bieten. Wenn nächste Woche bei Amazon der Spring Sale startet, könnten vielleicht einige Sets im Angebot sein, also haut euch eure Favoriten auf die Wunschliste, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, falls sie in einem Tages- oder Blitzangebot günstiger zu holen sind!