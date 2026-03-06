Nächste Woche erscheint ein großes, wunderschönes PS5-Rollenspiel – und niemanden interessiert's?

Auf dieses schicke neue PS5-Rollenspiel solltet ihr wenigstens mal einen Blick werfen.

Schon nächste Woche, genauer gesagt am 12. März, erscheint ein großes, neues Fantasy-Rollenspiel für PS5, das nicht nur eine hübsche Welt bietet, sondern auch einen recht populären Vorgänger hat – und trotzdem erschreckend wenig Aufmerksamkeit bekommt. Amazon hat das Spiel bislang noch nicht mal im Sortiment (auch wenn zumindest schon eine Shopseite existiert), immerhin bei MediaMarkt könnt ihr es euch bereits schnappen:

Günstiger als dort könnt ihr euch den Rollenspiel-Geheimtipp übrigens gerade bei Proshop sichern, hier bekommt ihr ihn jetzt schon mit mehr als 20 Prozent Rabatt im Angebot. Allerdings scheint es sich dabei um die internationale Version ohne USK-Siegel zu handeln, die deshalb nicht so leicht weiterzuverkaufen ist:

Zurück in die Alte Welt: Das ist das neue Fantasy-Rollenspiel für PS5!

Die Spielwelt von GreedFall 2 wird sehr hübsch in Szene gesetzt, wozu auch die Lichteffekte beitragen.

Es geht hier um GreedFall: The Dying World, auch bekannt als GreedFall 2. Der erste Teil war zwar kein Megahit, aber durchaus ein kleiner Überraschungserfolg, weshalb es seltsam ist, dass das Interesse am Nachfolger nicht größer ist. Das gilt desto mehr, als auch dieser wieder ein spannendes und ziemlich einzigartiges Setting hat.

Im Vorgänger seid ihr noch von einer Fantasy-Welt, die vom Europa des 17. Jahrhunderts inspiriert war, zu einer entfernten Kolonie gereist. Dort musstet ihr euch mit verschiedenen Fraktionen der Kolonisten und auch mit den Stämmen der Eingeborenen auseinandersetzen. GreedFall 2 geht den umgekehrten Weg: Als Ureinwohner der Kolonie werdet ihr in die Alte Welt entführt und erkundet dort nach eurer Flucht den riesigen Kontinent.

8:14 Im RPG Greedfall 2 entdeckt ihr eine Welt, die alle anderen aufgeben

Autoplay

Die Spielwelt ist mindestens so faszinierend wie im ersten Teil und dabei noch ein gutes Stück hübscher und abwechslungsreicher: Ihr besucht die „Stadt der Sterne“ mit ihrem riesigen Observatorium, erforscht die alten Ruinen von Thynea und fahrt mit eurem eigenen Schiff zur Hafenstadt Uxantis, der Hauptstadt der Nauten. Auf eurer Reise schließen sich euch nach und nach acht Begleiter an, die alle ihre eigene Geschichte haben.

Spielerisch setzt GreedFall: The Dying World auf ein System, das schnelle Action-Kämpfe mit klassischem Taktik-RPG verknüpft: Ihr könnt eure Hauptfigur wie gewohnt aus der Third-Person-Perspektive steuern und greift in Echtzeit mit einer reichen Auswahl an Waffen vom Degen bis zum Gewehr an, während eure Begleiter von der KI übernommen werden. Ihr könnt aber auch den taktischen Pausenmodus nutzen und dort in Ruhe alle Entscheidungen selbst treffen.

Im Early Access der PC-Version hat GreedFall: The Dying World noch gemischte Reaktionen bekommen, was unter anderem daran lag, dass die Kampf-Systeme noch nicht perfekt ausbalanciert waren und zudem die Technik nicht immer rund lief. Sollten diese Probleme zum offiziellen Release behoben sein, könnte uns hier aber ein kleiner Rollenspiel-Edelstein bevorstehen, weshalb GreedFall 2 es zumindest verdient hat, dass ihr es mal im Blick behaltet.