Das bestbewerteste Pokémon-Spiel aller Zeiten ist direkt nach Release günstiger!

Als ich hörte, dass dieses Pokémon-Spiel eine Punktzahl auf Metacritic erreicht hat wie keiner seiner Vorgänger zuvor, musste ich mir einfach selbst eine Meinung davon bilden! Denn Hand aufs Herz: Anfangs war ich echt nicht sonderlich überzeugt von dem Spielprinzip, Pokopia hat mich aber eines Besseren belehrt! Und obwohl es gerade erst Release gefeiert hat, könnt ihr euch Pokopia schon jetzt im Angebot schnappen!

Pokémon Pokopia – worum geht's?

Zu Beginn des Spiels erwacht ihr in einer Höhle als ein Ditto, das sich in einen Menschen, besser gesagt in seinen früheren Trainer, verwandeln kann! Dort trefft ihr auch einen wichtigen Freund und Helfer: Ein Tangoloss, das stets als "Professor" angesprochen wird. Schnell wird klar, worum es geht, denn Menschen und Pokémon sind spurlos verschwunden und der Ort verwildert langsam.

1:05 Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans

Genau hier kommt ihr ins Spiel! Da ihr euch, wie bereits erwähnt, in einen Menschen verwandeln könnt, könnt ihr viele Dinge tun, an denen andere Pokémon scheitern. Zum Beispiel findet ihr einen Pokédex, der sofort auf euch reagiert, und auch die PCs an den Pokécentern könnt ihr steuern.

Doch was ist eure Aufgabe? Diese Frage lässt sich nicht in einem Satz beantworten, denn es gibt jede Menge zu tun! Zum Beispiel trefft ihr sehr schnell auf ein Schiggy, das total dehydriert am Boden liegt. Helft ihr ihm, erlernt ihr Aquaknarre und könnt den vertrockneten Boden wieder zum Erblühen bringen.

Ihr könnt euch und euren Freunden Häuser bauen und einrichten, wie es euch beliebt!

Schnell wird klar, hier dreht sich alles darum, neue Habitate zu bauen, damit die Pokémon wieder zurückkommen. Jedes der kleinen Tierchen kommt mit ganz individuellen Wünschen. Zum Beispiel will Shiggy gern am Wasser leben, während Glumanda es lieber trocken hat – immerhin erlischt sonst seine feurige Schwanzspitze! Aber auch jeder eurer neuen Freunde kommt mit ganz anderen Charakterzügen, was das Zusammenleben umso lebhafter macht!

Viel zu tun in Pokopia – die Zeit verfliegt!

Ich selbst habe bereits das erste Gebiet durchgespielt und muss sagen, es ist absolut fantastisch. Das große Ziel ist erst einmal, das Pokécenter wieder aufzubauen. Aber bis das geht, braucht ihr genügend Pokémon und vor allem die richtigen Materialien. Und bis ihr das habt? Naja, bis dahin baut ihr neue Habitate, steigert das Wohlbefinden eurer "Nachbarn", erledigt niedliche Quests und freundet euch mit allerlei Pokémon an!

Auch die Außenbereiche könnt ihr frei nach herzenslust gestalten!

Zwischendurch findet ihr auch immer wieder Gegenstände, die darauf hinweisen, dass in den Gebieten definitiv mal Menschen gelebt haben. Die Notizen erzählen euch jede Menge Hintergrundwissen und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich wieder etwas Neues entdecke!

Mehr zum Thema Dieses brandneue Pokémon-Spiel ist das beste Pokémon aller Zeiten auf Metacritic von Linda Sprenger

Ich war unschlüssig. Was hat mich überzeugt?

Mal kurz vorweg: Was hat mich an Pokopia so gestört? Als ich zum ersten Mal von dem Spiel gehört und dann vor allem die ersten Eindrücke davon gesehen hab, war ich definitiv nicht begeistert. Den Ditto-Charakter fand ich mit seinem schrägen Gesicht bestenfalls ulkig, aber nicht wirklich schön – wie ich es mir von einem Cozy-Game eigentlich wünschen würde.

Zudem hat mich das Spielprinzip aus dem, was man vom Spiel gehört hat, nicht abgeholt. Dazu entschlossen, es mir trotzdem zu holen, hab ich mich dann erst, als der Artikel meiner Kollegen kam, dass Pokopia das bestwerteste Pokémon seit langem ist! Ein Game, das ich so verteufelte, hat so gute Bewertungen? Was macht man dann natürlich? Klar, man bestellt es sich letztendlich doch vor und bildet sich seine ganz eigene Meinung!

Natürlich dürfen die drei Fan-Lieblinge Glumanda, Shiggy und Bisasam nicht fehlen!

Und ich muss sagen, ich hab es keine Sekunde lang bereut! Die Welt ist absolut niedlich und liebevoll gestaltet. Zudem schließt man jedes neue Pokémon, das dazukommt, einfach sofort ins Herz Dadurch, dass sie nicht wie generische NPCs wirken, sondern ein jedes eine ganz eigene Sprechweise und einen individuellen Charakter hat, muss man sie einfach lieben.

Also, lange Rede, kurzer Sinn: Trotz all meiner Zweifel, die ich an diesem Spiel hatte, kann ich es euch nur wärmstens empfehlen! Momentan bekommt ihr es immer noch günstiger bei MediaMarkt!