Die beste The Last of Us-Alternative könnt ihr nun gratis probespielen

Viele von uns warten geduldig auf den Release von The Last of Us: Part 2, in der Zwischenzeit können wir uns die Zeit allerdings mit einigen Alternativen vertreiben. A Plague Tale: Innocence zum Beispiel. Ein emotionales Action-Adventure, das wir jetzt in einer kostenlosen Probe-Version anspielen können.

Das bietet die Free Trial aka Demo-Version von A Plague Tale

Plattformen der Free Trial-Version: PS4, Xbox One und PC

PS4, Xbox One und PC Ab sofort gratis verfügbar

Was steckt drin? Da es sich um eine Free Trial-, also um eine Probe-Version handelt, steht euch nicht das komplette Spiel zur Verfügung. Stattdessen könnt ihr lediglich das erste Kapitel des Abenteuers von Amicia und Hugo spielen.

Wo kann ich die Free-Trial-Version herunterladen?

Das steckt hinter A Plague: Tale Innocence

Worum geht es in der Story?

Im A Plague Tale: Innocence herrscht eine Rattenplage in Frankreich im Jahr 1349. Die garstigen Biester stellen eines der zentralen Spielelemente des Action-Adventures dar, da sie sich auf uns stürzen stürzen, wenn wir uns ihnen unbedarft nähern.

Wir übernehmen die Rolle der 14-jährigen Amicia, die zusammen mit ihrem Bruder Hugo durch die Welt schleichen muss, da sie selbst weder über Kraft noch über eine starke Rüstung verfügt. Wir sind nur mit einer Steinschleuder bewaffnet, mit der wir Lichtquellen ausschalten und so Wachen den nur im Dunkeln angreifenden Ratten aussetzen können.

Wie spielt es sich?

lineares Action-Adventure im Mittelalter-Setting

Fokus auf Stealth, aber spielerisch eher anspruchslos

Wir begleiten ein Geschwisterpaar und erleben ihre emotionale Geschichte mit Fokus auf Zwischenmenschliche Beziehungen

Mehr Infos im Test zu A Plague Tale Innocence.

