Das Wochenende naht und endlich haben wir wieder mehr Zeit zum Spielen. Diesmal könnt ihr euch eine Reihe neuer Demos schnappen sowie in der Call of Duty: Modern Warfare-Beta mitmischen. Die PS Plus- und Games With Gold-Spiele sind ebenfalls verfügbar. Aber der Reihe nach.

Aktuelle Gratis-Spiele für PS4 & Xbox One

Free Trial-Version von A Plague Tale: Innocence

Plattform: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Release: Ab sofort verfügbar

Ab sofort verfügbar PS Plus/Xbox Live nötig? Nein

Darum geht's: In A Plague Tale: Innocence herrscht eine Rattenplage in Frankreich im Jahr 1349. Die garstigen Biester stellen eines der zentralen Spielelemente des Action-Adventures dar, da sie sich auf uns stürzen stürzen, wenn wir uns ihnen unbedarft nähern.

Wir übernehmen die Rolle der 14-jährigen Amicia, die zusammen mit ihrem Bruder Hugo durch die Welt schleichen muss, da sie selbst weder über Kraft noch über eine starke Rüstung verfügt.

Ab sofort könnt ihr das Spiel in einer Free Trial-Version austesten. Die Inhalte der Probeversion führen wir hier für euch auf.

Wo kann ich die Free-Trial-Version herunterladen?

Aktuelle Gratis-Spiele für PS4

Die CoD: Modern Warfare-Beta startet dieses Wochenende

Plattform: PS4

PS4 Zeitraum: 14.09. - 16.09.

14.09. - 16.09. PS Plus nötig? ja

ja Downloadgröße des Beta-Client: 28.4 GB

Während sich Vorbesteller von Call of Duty: Modern Warfare und Besitzer eines Early Access-Keys bereits seit dem 12. September in der Beta austoben können, öffnet sich die Testphase des Shooters am 14. September für alle PS4-Spieler (und PlayStation Plus-Abonnenten).

Der Preload ist jetzt schon möglich: Im PS Store findet ihr den Beta-Clienten, den ihr ab sofort herunterladen könnt.

Was ist in der Beta spielbar?

die Beta betrifft ausschließlich den Multiplayer-Modus, die Kampagne ist nicht spielbar

2v2 Gunfight Modus

6v6-Matches

Der riesige Ground War-Modus

Zugriff aufs neue Gunsmith-Feature

Wann dürfen Xbox-Spieler die Beta spielen? Am darauffolgenden Wochenende. Hier alle weiteren Infos und die genauen Beta-Zeiten für Xbox One.

Aktuelle Gratis-Spiele für Nintendo Switch

Super Kirby Clash

Darum geht's: Während der Nintendo Direct am 5. September hat Nintendo Super Kirby Clash sofort veröffentlicht. Das Free2Play-Spiel für die Nintendo Switch lässt euch mit bis zu drei Freunden im lokalen, oder Online-Koop über 100 Missionen zusammen erledigen. Dabei müsst ihr Ausrüstung sammeln und zwischen verschiedenen Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten wählen.

Wo kann ich das Spiel downloaden? Ihr könnt Super Kirby Clash jetzt aus dem eShop kostenlos laden.

Neue kostenlose Demos für PS4 & Xbox One

FIFA 20-Demo

Plattformen: PS4 & Xbox One

PS4 & Xbox One Download-Größe: 6,47

6,47 PS Plus/Xbox Live nötig? Nein

EA Sports hat gut zwei Wochen vor dem Release von FIFA 20 die obligatorische Demo zur Fußball-Simulation veröffentlicht. Das Spiel könnt ihr ab sofort auf PS4 und Xbox One antesten.

Wo kann ich die Demo laden?

Was kann ich in der Demo spielen? Hier sind alle Inhalte der FIFA 20-Demo aufgelistet.

Contra: Rogue Corps-Demo

Contra Rogue Corps - Screenshots ansehen

Plattformen: PS4

PS4 Download-Größe: 6,47

6,47 PS Plus nötig? Ja

"Zwei Jahre nach dem Ende der Alienkriege bricht die Verdammte Stadt aus dem letzten Schlachtfeld hervor. Inmitten des Chaos tauch eine Gruppe Schurken auf" - Im Run&Gun-Spiel von Toylogic Inc, Contra: Rogue Corps, schlüpft ihr in die Rolle dieser eher untypischen Helden und versucht, die Welt zu retten.

Wo kann ich die Demo laden? Im PS Store.

Aktuelle Gratis-Spiele bei PS Plus, Games With Gold & Switch Online

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Switch Online und Games With Gold natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber eben fürs Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

PS Plus: Gratis-Spiele im September

Lohnen sich die neuen PS Plus-Spiele? Wir stellen euch Batman: Arkham Knight und Darksiders 3 mit Pro und Contra genauer vor.

Games With Gold: Gratis-Spiele im September

Xbox One:

Hitman: 1. Season (01. September - 30. September)

We Were Here (16. September - 15. Oktober)

Xbox 360:

Lohnen sich die neuen GWG-Spiele? Wir stellen euch die neuen Games With Gold hier genauer vor.

Aktuell Gratis bei PlayStation Now und Xbox Game Pass