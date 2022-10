A Plague Tale Requiem: Alle Kapitel im Überblick

Amicia und Hugo erleben in A Plague Tale Requiem erneut ein emotionales Abenteuer, um Hugo zu helfen. Im Vergleich zu A Plague Tale Innocence bekommen wir im Nachfolger aber einiges mehr an Inhalt geboten. Das bedeutet, auch viele Kapitel. Damit ihr euch beim Spielen besser orientieren könnt, haben wir hier eine Übersicht aller Kapitel, die ihr in Requiem bis zum Ende durchlaufen müsst.

Aber Achtung! Die Namen der Kapitel und Abschnitte lassen auf den Inhalt schließen und spoilern somit die Geschichte. Wer sich davon also nicht beeinflussen lassen will, liest am besten nicht weiter.

Wie viele Kapitel gibt es? Die Geschichte wird insgesamt in 17 Kapitel eingeteilt, die nochmals in unterschiedliche Abschnitte gegliedert ist, die ihr übrigens nach dem Durchspielen in der Kapitelauswahl alle einzeln aufrufen und erneut spielen könnt.

Die Kapitel von Requiem

1. Unter einer neuen Sonne

Eine lange Reise

Bienenstöcke

Ferne Träume

Lügen

Tobendes Feuer

2. Neuankömmlinge

Ankunft in der Stadt

Zur Arena

Arkaden

Konfrontation auf der Tribüne

Untergrund

Ignifer

Gladiatoren

3. Eine Bürde des Blutes

Durch die Stadt

Metzgerviertel

Rodrics Werkzeug

Das Tor

Am Stadtrand

Beim Kräuterkundler

Im Gefängnis

Das Lagerhaus

4. Pflicht der Beschützerin

Ausgangssperre

Nachtschicht

Riskanter Weg

Die Teerwerkstatt

Zusammenarbeit wider Willen

Das Massengrab am Wasser

Hugos Ruf

5. Unruhiges Fahrwasser

Auf dem Fluss

Seilfähre

Unfertige Brücke

Überfall

Enterhaken

6. Alles zurückgelassen

In Richtung Meer

Pilgerweg

Geschwisterbande

Ocker

Ruf der Ratten

Jagdinstinkt

Der Angriff

7. Verbrecher

Ankunft am Strand

Höhlendurchgang

Mehr Ratten

Arnauds Kampfkunst

Das Fischerdorf

Trockengelegt

8. Ein Meer an Versprechen

Die Feier der Hellen Tage

Die Abmachung

Arnaud aufhalten

Gäste

9. Geschichten und Offenbarungen

Erkundung

Zum Heiligtum

Auf dem Berg

Betreten des Heiligtums

Tag und Nacht

Phönix

Eintauchen

10. Blutlinie

Zum runden Turm

Die Küste

Sklavenhändler

Der alte Tempel

Die Festung im Blick

Im Hof

Die Kapelle

11. Die Wiege der Jahrhunderte

Folgen des Ausbruchs

Zurück zur Karte

Verschlossener Durchgang

Byzantinische Technologie

Verteidigungssystem

Aelia

Rattenbecken

Der Abstieg

Das Unheil des Vorgängers

12. Ein besseres Leben

Fort von La Cuna

Flüchtlinge im Palast

Tödliche Falle

Flucht aus dem Keller

An der Grenze

13. Nichts bleibt

Trauer

Im Nest

Frische Luft

Zerstörtes Dorf

Rettung

14. Heilende Wunden

Zurück zum Festland

Flucht

Angriff zur See

15. Sterbende Sonne

Gestrandet

Duell

Auf dem Wagen

16. König Hugo

Marseille

Der Abstieg

Der Nebel

17. Das Erbe der Familie de Rune

Ein Jahr

Der Weg zum Gipfel

Abschied

In diesem Trailer wird euch die Geschichte von Requiem nochmal vorgestellt:

Wie siehts mit der Spielzeit aus?

Im Rahmen unseres Tests gab das Entwicklerteam von Asobo zwischen 18 und 22 Spielstunden an, die wir mit gut 20 Stunden auch erreichten. Durch das Testprozedere und die Schwierigkeitsgrade dürftet ihr aber auch mit einem anderen Wert rechnen, zumal in der Vergangenheit auch schon von weniger Spielstunden die Rede war. Falls ihr daher einen genaueren Wert sucht, schaut in unserem Spielzeit-Artikel rein. Dort schlüsseln wir sie für euch weiter auf.

Hattet ihr mit so vielen Kapiteln gerechnet oder seid ihr von weniger ausgegangen?