Eines der ergreifendsten PS5-Spiele der letzten Jahre gibt's jetzt für weniger als 15€ beim Amazon Black Friday!

50 Prozent Rabatt: Das wohl schönste Mittelalter-Spiel für die PS5 ist jetzt krass reduziert beim Amazon Black Friday!

Wenn ein Spiel euch nach dem Abspann noch tagelang im Kopf herumspukt, dann wisst ihr, dass es etwas ganz Besonderes war. So ging es mir mit diesem Action-Geheimtipp für PS5. Das Zusammenspiel aus intensiver Story, authentischen Charakteren und einer bedrückend schönen Welt hat sich bei mir richtig ins Herz gebrannt. Jetzt, wo es im Amazon-Black-Friday-Deal für weniger als 15€ zu haben ist, gibt es kein Argument mehr, dieses Action-Highlight weiter hinauszuzögern!

Amicia und Hugo statt Joel und Ellie: Dieses Action-Meisterwerk ist das mittelalterliche The Last of Us

Natürlich geht's um A Plague Tale: Requiem, den Nachfolger zum gefeierten Innocence aus dem Jahr 2019. Schon der Einstieg des Nachfolgers zeigt, wie sehr das Studio Asobo die Stärken des ersten Teils verstanden und weiterentwickelt hat. Amicia und Hugo sind zurück – und wirken reifer, verletzlicher und gleichzeitig entschlossener denn je. Die Beziehung der beiden zieht euch sofort emotional rein. Ihr spürt förmlich, wie sehr Amicia für ihren kleinen Bruder kämpft und wie viel Hoffnung Hugo trotz allem immer noch in sich trägt.

Die Story nimmt von Anfang an Tempo auf und schafft es, ruhige, intime Momente mit allerhand überwältigenden Szenen geschickt zu verbinden. Ihr bewegt euch durch malerische Landschaften, düstere Dörfer und monumental inszenierte Ruinen, immer verfolgt von der Angst, dass Hugos Krankheit außer Kontrolle geraten könnte. Gerade wenn ihr denkt, ihr habt die emotionalen Höhepunkte gesehen, setzt das Spiel nochmal einen drauf.

Technisch eine absolute Wucht: Die Rattenschwärme sind jetzt noch furchteinflößender

Eine der größten Weiterentwicklungen im Vergleich zu Innocence ist der technische Unterbau – und der sieht auf der PS5 einfach unglaublich gut aus. Die Ratten sind nicht mehr nur ein unheimlicher Schwarm, sondern eine echte Naturgewalt. Oft steht ihr da, schaut in diesen wogenden, lebenden Teppich aus Tausenden von Nagern und euch überkommt das Kribbeln.

Grafisch und technisch ist A Plague Tale: Requiem eine absolute Referenz und jeder Screenshot wirkt wie ein Gemälde!

Gleichzeitig wird das Gameplay dadurch spannender: Ihr müsst Lichtquellen clever nutzen, Ausweichrouten planen und manchmal einfach im richtigen Moment Mut beweisen. Die Stealth-Passagen fühlen sich flüssiger an, das Kampfsystem ist dynamischer (Stichwort: Armbrust!) und bietet euch mehr Freiheiten, wie ihr Situationen angehen könnt. Fans des ersten Teils werden sich sofort heimisch fühlen – nur eben mit mehr Möglichkeiten und deutlich mehr Adrenalin.

Für unter 15€ einfach ein absoluter No-Brainer

Es gibt Spiele, die man mit Rabatt mitnimmt – und es gibt Spiele, die selbst zum Vollpreis jeden Cent wert wären. A Plague Tale: Requiem gehört klar zur zweiten Kategorie. Für weniger als 15€ bekommt ihr hier ein intensives, emotionales und handwerklich beeindruckendes Abenteuer, das euch stundenlang fesselt und auch nach dem Abspann noch lange nachhallt.

Wenn ihr also noch etwas für den Black Friday sucht, das euch richtig packt, dann schlagt zu. Das hier ist eines dieser Spiele, bei denen ihr euch später fragt: „Warum habe ich das nicht schon früher gespielt?!“

Und falls ihr den ersten Teil geliebt habt – dann steht sowieso außer Frage, dass Requiem auf eure PS5 gehört. Viel Spaß beim Eintauchen in eine der stärksten Geschichten, die die aktuelle Konsolengeneration zu bieten hat!

